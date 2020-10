Reconoce AMLO de nuevo la labor de gobernadora Pavlovich

De nueva cuenta la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, fue reconocida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que la entidad es una de las que más empleos ha generado en plena crisis por la pandemia por Covid-19 que enfrentamos no solo en Sonora y el país, sino en el mundo.

El mandatario mexicano, quien esta tarde estará en Agua Prieta, en donde seguramente estará acompañado de Pavlovich Arellano, destacó que Sonora, junto con Sinaloa, son las dos entidades punteras en la generación de mano de obra y créanos que en esta época de pizcas electorales, no es cualquier cosa recibir el espaldarazo del presidente quien es de un partido distinto al de la ejecutiva estatal.

Y menos cuando López Obrador ha otorgado prácticamente “su bendición” para que su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el sonorense, Alfonso Durazo Montaño, sea el próximo candidato de su partido a la gubernatura, a lo cual, por primera ocasión, admitió ayer abiertamente el todavía funcionario federal, quien anticipó que tras consultarlo con el presidente, renunciaría este mes.

Como sabemos, el presidente indicó a todos los que están alborotados por obtener una posición electoral, que en este mes deben de dejar sus cargos, y pues Durazo Montaño, está puesto para ello, a pesar de la envergadura de su responsabilidad, de la que no ha salido del todo airoso.

Cabe señalar que mañana, continuará la agenda del primer mandatario por Sonora, ya que se reunirá en Bavispe con miembros de la familia Langford y supongo que también estarán los LeBaron, que son familiares de las víctimas del ataque armado ocurrido en noviembre del año pasado en esa región en el que murieron mujeres y niños.

La gira la culminará en esta capital, en donde finalmente la alcaldesa Celida López Cárdenas, recibirá parte de los 500 millones de pesos prometidos, a fin de que los destine a la repavimentación de las destrozadas calles de la ciudad.

Ojalá que tome en cuenta las condiciones de la calle Justo Sierra frente a la clínica de Gineco Obstetricia del IMSS, que realmente está para llorar, según constatamos ayer que pasamos de casualidad y vimos que los baches de hace un año, ahí permanecen, pero más grandes.

Sacan la casta agentes estatales al enfrentar a delincuencia organizada

Y dicen por ahí que mal empieza la semana para quien ejecutan en lunes, pero en este caso, se puede aplicar al mes, ya que la jornada policiaca en esta capital arrojó tres delincuentes abatidos en este primero de octubre, pero en otros municipios también ocurrieron hechos violentos y además, los maleantes utilizaron redes sociales para sembrar el miedo en Caborca.

Ojalá que este tipo de hechos, en los que por cierto, los agentes estatales sacaron la casta y enfrentaron a los criminales, lleguen a oídos de las autoridades federales, para que respondan a la demanda añeja de contar con más elementos, armamento y en pocas palabras, más recursos y presencia de fuerzas federales para que hagan su chamba y combatan a la delincuencia organizada tal y como corresponde.

Se va el gozo al pozo, cambian ministros consulta sobre expresidentes

Luego de que por un voto la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la consulta del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que levantó una seria controversia, sobre la influencia presidencial en los ministros, creo que les dio “penita” y la pregunta que inicialmente fue avalada, la cambiaron.

De esta manera, la pregunta que se planteará en la consulta es:¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco Constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».

Lo cual es totalmente distinto al que presentó López Obrador, que decía:»¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?».

Cabe señalar que esta pregunta ya no puede ser cambiada ni por el presidente, así que lo que se veía como una victoria no resultó ser tal.

Correo electrónico [email protected]