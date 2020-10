Fallece el cineasta mexicano Paul Leduc a los 78 años

Considerado uno de los representantes del cine de vanguardia de los años 70, Leduc cuenta en su haber con cintas como «Frida, naturaleza viva»; y «Reed, México insurgente»

Con 78 años de edad, el cineasta mexicano Paul Leduc falleció este miércoles. Aunque se desconocen las causas y su familia no ha hecho ningún pronunciamiento, personalidades e instituciones de la cultura en México han lamentado la muerte del director.

«La Filmoteca UNAM lamenta profundamente el fallecimiento del director, escritor, editor y productor, Paul Leduc. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, colaboradores y amigos. Descanse en paz», escribió la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su cuenta de Twitter.

Proveniente de una familia importante para la cultura en México al ser sobrino del escritor Renato Leduc y de la pintora Leonora Carrington, Paul Leduc Rosenzweig nació en 1942 en la Ciudad de México.

Aunque fue reconocido por su trabajo como director de cine, estudió arquitectura en la UNAM y estudió teatro antes de viajar a París a estudiar cine.

Considerado uno de los representantes del cine de vanguardia e independiente de los años 70, Leduc cuenta en su haber con cintas como «Frida, naturaleza viva»; y «Reed, México insurgente» (1970), dos de los más de veinte títulos que enmarcan su carrera artística.

La segunda, su ópera prima que se estrenó en el festival de cine de Cannes, está basada en la novela «México insurgente: la revolución de 1910», donde el periodista norteamericano John Silas Reed cuenta las experiencias que vivió durante la Revolución mexicana a partir de 1913 y su percepción de la misma.

A «Frida, naturaleza viva» se le atribuye una parte importante de la internacionalización de la figura de la artista mexicana Frida Kahlo por la interpretación de Ofelia Medina y las alabanzas de la crítica internacional.

Ya consolidado como director de vanguardia, hizo películas como «¿Cómo ves?» (1986), que relata la vida de personajes marginales de la capital mexicana, o «Cobrador: In God We Trust» (2006), una adaptación de una serie de cuentos del brasileño Rubem Fonseca, que lo reafirmó en su concepción del cine y fue su última película.

Su obra no se limita al cine, pues también realizó importantes trabajos en televisión y su trabajo está compuesto por largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes.

El trabajo más reciente del cineasta fue un póster con el rostro de Frida para promover el voto latino contra Trump en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

La cultura mexicana de luto

La secretaria de cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto expresó por medio de sus redes sociales su aflicción ante el fallecimiento de Leduc.

«Me duele la muerte de Paul Leduc, cineasta de vanguardia. Su obra, con dimensión social, ha dado clásicos como ‘Reed, México insurgente’ o ‘Cobrador’. Su mirada denunció los abusos a las comunidades otomíes en el valle del mezquital. Abrazo fuerte a Juan, Valentina, Bertha y Luisa», apuntó.

Por su parte el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, también le dedicó unas palabras a Leduc: «Sensible fallecimiento de Paul Leduc, descanse en paz», escribió en Twitter.

Asimismo, uno de los primeros en reaccionar sobre la noticia fue el cineasta Everardo González («La canción del pulque», 2003), quien llamó al director su «maestro».

«Mucha tristeza, murió mi maestro, mi mentor y mi amigo. Me cuesta trabajo creerlo. Descansa en paz querido Paul Leduc», mencionó en la misma red social.