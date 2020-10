Exhortan a tramitar precartilla militar

Personal de la Junta Municipal de Reclutamiento reitero el llamado a los jóvenes de la clase 2002 y remisos, a aprovechar los últimos días para tramitar su precartilla militar, ya que el convocatoria cierra el próximo 15 de octubre.

La encargada de dependencia, Silvia Aganza Espinoza, invitó a los jóvenes a acudir a hacer el trámite para su servicio militar con tiempo, y no esperar hasta el último día para evitar hacer largas filas.

«La invitación es que acudan los días anteriores y no se esperen al último porque se hacen unas largas filas», manifestó Aganza Espinoza.

Mencionó que el lunes 12 es inhábil pero el martes 13, miércoles 14 y jueves 15 atenderán en la Junta Municipal de Reclutamiento, la ubicada en calle Nicolás Bravo número 48, colonia Centenario, en horario de 8:30 a 17:30 horas.

La funcionaria recordó que esté año se solicitaron dos mil 200 formatos de precartillas a la Cuarta Zona Militar, y alrededor del 60 por ciento ya se entregaron, por lo que reiteró el llamado a los jóvenes a acudir a hacer el trámite.

Los requisitos son acudir únicamente el interesado, con su cubreboca, y que este no haya realizado dicha gestión con anterioridad; acta de nacimiento original, cuatro fotografías tamaño credencial 35×45 milímetros, en papel mate, blanco y negro o color, no instantáneas, frente y orejas despejadas, sin barba, lentes, ni aretes.

Comprobante de domicilio de agua, luz o teléfono, CURP ampliado al 200 por ciento y constancia o certificado de nivel escolar alcanzado, y Carta de No Inscripción (únicamente en caso de no haber nacido en Hermosillo).

También puso a disposición los teléfonos (622) 2138351 y 2138352 de la Secretaría del Ayuntamiento para mayo información o cualquier duda.