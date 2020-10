Encabezará Ricardo Bours  procesos de MC

El empresario y exalcalde de Cajeme, fue presentado por el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano durante una reunión con militantes y simpatizantes

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano anunció que Ricardo Bours Castelo encabezará los esfuerzos en el proceso de construcción estatal de cara a los próximos eventos políticos que se llevarán a cabo en Sonora y en el resto del país en el año 2021.

En evento con militantes y simpatizantes del partido político, Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano presentó al ex alcalde de Cajeme y dijo que no podía abundar mucho por las legislaciones electorales, las cuales restringen anuncios en estas fechas.

Acompañado por el senador de la República, Dante Delgado y el coordinador estatal Carlos León, el dirigente nacional subrayó que Ricardo Bours tiene un liderazgo ejemplar.

“Su capacidad de liderazgo, su compromiso y sobre todo su arraigo y conocimiento del estado de Sonora”, son las cualidades que se observó Movimiento Ciudadano en Bours Castelo.

Lejos de existir desacuerdos, se demuestra a los sonorenses que son capaces de unir esfuerzos entre quienes han construido el proyecto político y por ello será la mejor opción para el 2021, precisó el dirigente nacional al subrayar que “en Movimiento Ciudadano no nos equivocamos, en Sonora el proyecto se llama Ricardo Bours”.

En tanto, Ricardo Bours dijo que después de un tiempo participará nuevamente en asuntos públicos y lo hace porque Sonora lo necesita y se ha preparado para ello.

“Veo en Movimiento Ciudadano un proyecto de personas comprometidas, el vehículo adecuado para lograr la evolución del estado, estoy decidido en hacerlo porque mi familia me ha respaldado siempre en todas las decisiones importantes en mi vida”, añadió.

Agradeció a María Dolores del Río por la fuerza y liderazgo en el proyecto político, el movimiento no se explicaría sin ella, así como del coordinador estatal Carlos León.

“Agradezco por confiar en mi para conducir este proyecto y he participar porque no estoy conforme como se están haciendo las cosas, las cosas siempre pueden estar peores pero se pueden evitar y por ello me he preparado. Nuestro estado se merece más que la mediocridad que presume quien lo gobierna. Sonora merece mucho más que esos políticos que agachan la cabeza esperando dádivas”, puntualizó.