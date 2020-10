Depende de todos los sonorenses no pasar del semáforo amarillo al naranja, menos al rojo

Todo dependerá de los sonorenses a no pasar al semáforo epidemiológico naranja y seguir en amarillo, ya que los contagios y muertes continúan en Sonora…El próximo martes sabremos cómo quedará Sonora y más nos vale portarnos bien para no volver atrás, porque sería perder lo ganado. Son muchos los mensajes de las autoridades para evitar la enfermedad del Coronavirus y muchas personas han hecho caso omiso, por lo que se implementarán medidas más drásticas.

Lo hemos estado comentando desde hace unas tres semanas, aproximadamente, que los contagios de la pandemia del Coronavirus se estaban incrementando y que los hospitales se estaban llenando de nuevo, pero no entendimos. Ahora se implementaron medidas en donde se afectarán a muchas empresas, principalmente a los restauranteros y centros nocturnos. Estas, estuvieron mucho tiempo insistiendo en abrir sus puertas sin medir las consecuencias.

Por eso, pero principalmente por motivo de salud, debemos hacer un esfuerzo para no volver al semáforo naranja y seguir en amarillo, porque caeríamos en déficit, apenas cuando los empresarios se estaban reponiendo de las pérdidas que obtuvieron en los seis meses de paro obligatorio. Si usted sale a la calle, se puede dar cuenta que gran parte de la ciudadanía no trae puesto el cubrebocas. Lo buenos que muchas empresas no dejan entrar sin ellos.

En la sección general de este diario informativo podrá leer todas las medidas sanitarias implementadas por las autoridades para evitar más contagios en Sonora y no volver atrás, cuando nos encontramos en el semáforo epidemiológico amarillo…El Gobierno del Estado no quiere volver al semáforo naranja, menos al rojo, todo dependerá de todos los sonorenses…Hay que cuidar mucho a los adultos mayores, que son los más propensos a adquirir la enfermedad.

Seguimos avanzando en recuperación de empleos: gobernadora Claudia Pavlovich

Brindar más y mejores ofertas de empleo para las y los sonorenses y que estas sean bien remunerados es fundamental para que sigamos avanzando en la entidad, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano durante la feria del empleo virtual que se realizó en Hermosillo en el marco de la “Feria Nacional de Empleo 2020 de Apoyo a la Reactivación Económica”.

La mandataria estatal agradeció a todos los empresarios de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que se han mantenido de pie frente a esta pandemia por COVID-19, y que siguen brindado una oportunidad de trabajo.

“Valoro muchos este esfuerzo que están realizando, espero que encuentren una oportunidad que desean, pero quiero que valoren muchísimo de verdad, el hecho de que simplemente tengamos salud, hay que hacer todo lo que nos corresponda para poder seguir reactivándonos económicamente”, destacó.

El secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, aseguró que las ferias virtuales del empleo han permitido vincular a los buscadores de empleo con las empresas.

“La señora gobernadora nos ha instruido de alguna manera fomentar la participación de todas las empresas y los hemos invitado para que pongan a disposición del Servicio del Empleo, estatal y nacional, las vacantes que tengan; en verdad muy reconocidos por la generosidad con que los empleadores hacen posible estas ferias, el éxito de las ferias mucho se debe al gran esfuerzo, solidaridad y compromiso de los empleadores”, aseguró.

Valenzuela Ibarra recordó que Sonora es uno de los estados del país con mayor recuperación de empleos perdidos, ya que gracias al fomento y promoción del empleo en la entidad se lograron recuperar 11 mil 700 empleos.

“Ya en este mes de octubre que está terminando también con la misma dinámica y comportamiento, vamos en franca recuperación, si seguimos así con estas actividades en el marco de la reactivación económica, en diciembre seguramente vamos a cerrar con mejores números”, comentó…

Durante la Feria Nacional en Hermosillo, Sonora participó con 15 empresas de diversos giros que ofertaron más de 500 vacantes de empleo para todas las escolaridades…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

