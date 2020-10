El próximo gobernador de Sonora será priísta; todos tienen sus raíces en este partido

El próximo gobernador de Sonora será priista, porque los cuatro aspirantes con mayores posibilidades de ganar la elección tienen sus raíces y han militado por muchos años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI)…Ernesto Gándara Camou, militantes de toda la vida del tricolor, desde muy joven perteneció al Frente de las Juventudes Revolucionarias. Fue dirigente del PRI Sonora, alcalde de Hermosillo y senador de la República, por el mismo partido.

Ernesto busca la candidatura del PRI al Gobierno de Sonora, y todo parece indicar que él será, es cuestión de que lleguen los tiempos electorales, tanto dentro de su partido, como en el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana…Esta sería la tercera ocasión en que el tocayo busque la candidatura, primero la buscó ante Alfonso Elías Serrano y después ante la actual gobernadora, Claudia Pavlovich. Ahora le toca, y con muchas posibilidades de ganar la elección constitucional.

Por su parte, Ricardo Bours Castelo, no hace mucho tiempo renunció al PRI, ahora buscará la gubernatura del estado por el partido Movimiento Ciudadano (MC). Ricardo, desde hace tiempo se “destapó” como candidato independiente, pero hace poco más de una semana, el partido MC le brindó el respaldo para que encabezara los esfuerzos de los ciudadanos. Bours Castelo es un empresario con solvencia moral de Ciudad Obregón, hermano del exgobernador Eduardo.

Antonio Astiazarán Gutiérrez, también priista de toda la vida, nada más por no estar de acuerdo con la anterior dirigencia del PRI estatal, renunció a su militancia, buscó la senaduría en las elecciones de hace tres años por el Partido Acción Nacional (PAN), en donde resultó ganador el ahora ex secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño…Toño quería ser candidato del PRI al Senado, y su partido postuló a Sylvana Beltrones Sánchez, hija de ya sabe quién.

Alfonso Durazo Montaño, fue priista por muchos años, exsecretario particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta en el PRI, hasta el asesinato de este en el barrio de Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California. Después se fue al PAN y trabajó como secretario particular del expresidente de México, Vicente Fox Quesada, que por cierto este no habla nada bien de él…Después de apareció en Sonora, en donde fue dirigente estatal del partido Morena.

Posteriormente se convirtió en uno de los hombres de confianza del candidato de Morena a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador…Al llegar al Gobierno, López Obrador lo nombró secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, renunciando el pasado martes, para venirse a Sonora como aspirante oficial de su nuevo partido a la Gobernatura…Este es más o menos una semblanza de Alfonso Durazo para las personas que no lo conocen en la entidad.

Ana Gabriela buscará candidatura a gobernadora por el Partido del Trabajo

Ana Gabriela Guevara Espinoza, directora del deporte en el país, es la única auténtica, siempre ha militado en el Partido del Trabajo (PT). Fue senadora y diputada federal y, ahora, buscará la gubernatura del estado por este mismo partido…Es muy amiga de Andrés Manuel López Obrador, también de Manlio Fabio Beltrones Rivera, pero ella sigue firme a su partido, del cual es la dirigente estatal en Sonora…También el “borrego” es auténtico”, siempre ha sido priista.

La que buscará la reelección a la alcaldía de Hermosillo es Célida López Cárdenas

La que está trabajando muy fuerte es la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, por lo que no batallará mucho para lograr la reelección, después de que ya fue descartada como candidata de Morena a la gubernatura del estado…Aunque en política todo puede suceder, en donde menos piense uno “salta la liebre”.

Los largos años en este oficio me han enseñado muchas cosas, como sucedió en las elecciones pasadas en Sonora, en donde Morena y sus partidos de alianza de izquierda, se llevaron el “carro completo”, algo que nunca había sucedido…Morena barrió con el PAN y PRI juntos y todavía no saben estos partidos derrotados, cómo sucedió y, lo que es más, no se reponen del susto.

En Los mentideros políticos se habla de una alianza entre PAN y PRI a la candidatura al Gobierno de Sonora, para haber si ahora sí, entre ambos partidos derrotan al candidato del Morena. Creo que el PRI en alianza con la “chiquillada”, al igual que el PAN, podrían ganar…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

