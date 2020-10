Convoca Gobernadora a Consejo Estatal de Salud ante repunte de casos por Covid

Ante el incremento en la positividad de casos confirmados de Covid-19 y del porcentaje de muertes por esta pandemia en las últimas cuatro semanas en Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano convocó al Consejo Estatal de Salud para que de forma inmediata establezca e implemente un protocolo especial para contener la propagación del virus y el repunte de contagios en la entidad.

En reunión virtual de evaluación de las acciones para hacer frente a la pandemia, acompañada por Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, la mandataria estatal urgió al Consejo a sesionar a la brevedad a fin de establecer el protocolo para atender el repunte de casos registrados en la entidad y pidió se convoque a la participación de los municipios.

En esta reunión, el secretario Enrique Clausen y el director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández, explicaron las señales de repunte de Covid-19 en Sonora, entre las que desataca el aumento en el porcentaje de positividad de SARS-CoV-2 en muestras de hisopado faríngeo y nasofaríngeo que han sido procesadas y la tendencia de la letalidad por esta enfermedad que se ha duplicado en las últimas semanas.

“En las últimas tres semanas, las defunciones se han subido al doble, lo cual nos indica muy claramente una tendencia al alza en los contagios y en las muertes, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser responsables, así que urjo al Consejo Estatal de Salud a que se reúna a prontitud para que establezcan un protocolo de repunte y que se reúna de inmediato con los ayuntamientos para hacer lo que sea conducente”, afirmó la mandataria sonorense.

El principal objetivo es detener esta tendencia y evitar la saturación de atención y casos en los hospitales del estado, recalcó la gobernadora Pavlovich, quien hizo el llamado a la ciudadanía en general a mantener las medidas y protocolos rigurosos sanitarios para evitar más contagios.

“Esta es una situación muy importante con el fin de evitar defunciones, es una urgencia y de verdad les pido a todos que sean responsables y solidarios ante decisiones que tome el Consejo Estatal de Salud en coordinación con los ayuntamientos del estado”, expresó.

Durante su exposición, el doctor Gerardo Álvarez Hernández, indicó que el porcentaje de positividad en las últimas semanas pasó del 20 por ciento al 42.1 por ciento, lo que significa que de cada cien pruebas que se practican, al menos 42 resultan positivas a SARS-CoV2 que provoca la enfermedad de Covid-19.

Además, Álvarez Hernández señaló que la tendencia de letalidad por Covid-19 en Sonora, esto es, el porcentaje de personas que mueren por la pandemia, se duplicó en las últimas dos semanas, al pasar del 3.5 por ciento al 6.9 por ciento, lo que da muestras claras del repunte que se tiene en la entidad.

Caro Quintero “busca retornar a la actividad criminal desde la zona de Caborca»: Alfonso Durazo

Alfonso Durazo reveló que el narcotraficante Rafael Caro Quintero “busca retornar a la actividad criminal desde la zona de Caborca, Sonora”.

En entrevista para el diario La Jornada el secretario de Seguridad Pública señaló que Caro Quintero desea regresar a las actividades ilícitas desde este estado.

Caborca ha estado viviendo episodios de fuerte violencia en los últimos meses, donde se han presentados asesinatos, incendios de comercios y ataque a traileros. Caro Quintero permaneció 28 años preso en un penal pero logró ser liberado luego de que un tribunal federal le concedió un amparo en agosto de 2013. A esto Durazo le pareció extraño y que se haya llevado a cabo en el sexenio pasado, con Enrique Peña Nieto.

El fallo fue revocado en noviembre de ese mismo año por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razón por la que en enero de 2015 el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Guadalajara, Jalisco emitió una resolución en la que lo declaró nuevamente penalmente responsable a él y a Ernesto Fonseca, Don Neto, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado del agente de la DEA y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar…Por ello, ordenó reaprehenderlo para que cumpla con los 12 años de prisión que le restan de sentencia, mientras que Don Neto permanece en prisión domiciliaria por razones de su edad.

Dodgers de los Ángeles campeones de la Serie Mundial de béisbol 2020

En una noche histórica para el beisbol mexicano, los Dodgers de Los Ángeles contaron con la ayuda de los mexicanos Víctor González y Julio Urías para acabar con 32 años sin poder ganar la Serie Mundial…El relevista nayarita se convirtió en el cuarto pitcher mexicano de la historia en ganar un juego de Serie Mundial y lo hizo en el definitivo al superar Los Ángeles 3-1 a los Rays de Tampa Bay…Urías no se quedó atrás y retiró a los últimos siete bateadores para llevarse el rescate y redondear una Serie Mundial de ensueño.

Los Dodgers aprovecharon que Kevin Cash decidió sacar a Blake Snell, quien había tirado una joyita de dos hits en cinco entradas y un tercio, para anotar dos veces en la sexta y Mookie Betts se voló la barda en la octava para sellar el triunfo que les hacía falta…González entró a sacar el último out del quinto inning, cuando había corredor en primera y luego retiró en orden el sexto episodio con ponches a Brandon Lowe, Manuel Margot y Joey Wendle, antes de que los Dodgers le dieran la vuelta en la parte baja.

Dave Roberts había descartado a Julio Urías para este juego, pero cambió de parecer y la jugada le salió a la perfección, pues el culichi no permitió hit con cuatro ponches en dos entradas y un tercio

