Los sonorenses bajan la guardia y se incrementan los contagios de Coronavirus

Mientras el mundo se prepara para evitar recibir el fin de año con la segunda vuelta de la pandemia del Coronavirus, en Sonora se ha bajado la guardia y se están incrementando los contagios, informó el secretario de Salud Enrique ClausenIberri…El funcionario a diario exhorta a la población a guardar la sana distancia, no saludar de mano, de abrazo, menos de beso en la mejilla y, lavarse las manos cada vez que se pueda, entre más veces mejor.

Al menos en Hermosillo todo volvió a la normalidad, las empresas trabajando, el comercio recibiendo clientela, unos exigen el cubre bocas, otro no, la gente en la calle sin cubrebocas y sin guardar la sana distancia, las taquerías y hotdogeros igual…Creo, que, a pesar de las muertes registradas, la gente le perdió “el respeto” a la enfermedad y muchos se preparan para irse de compras a los Estados Unidos, donde la situación está peor…No hay miedo.

Mientras el gobierno federal y los estatales se preparan porque casi todo el país se ha pintado de naranja y rojo…Sonora todavía está en amarillo, es por eso el exceso de confianza de la ciudadanía, pero de uno momento podría cambiar el color, ojalá que no, por eso hay que hacerles caso a las autoridades para no retroceder y recibir el año nuevo con buena salud. No hay que descuidarnos…Los Dodgers de los Ángeles, se descuidaron en el cuarto juego de la Serie Mundial, perdieron.

No hay que bajar la guardia, aunque a veces es imposible, hay que cuidarse lo más que se pueda, porque las cifras que cuentan las autoridades de Salud de muertos y nuevos contagios, como si fueran naranjas, son ciertas. No lo hacen para asustar al pueblo…Este domingo, en un recorrido por el centro de la ciudad, los taqueros estaban rodeados de personas consumiendo el producto, al igual que los hodogeros que se instalan en las banquetas, sin ninguna medida sanitaria.

Parte de la responsabilidad es de las autoridades de Salud, estatal y municipal, aunque no se le puede poner un inspector a cada taquero…La responsabilidad es de las personas que se amontonan a comer sin protección alguna…El taquero les va a vender los tacos que les pidan, aunque no guarden la sana distancia, porque es su negocio…Ese es el peligro que existe al permitir la instalación de vendedores ambulantes…Lo mismo pasa en los restaurantes, no hay control.

Brinda Salud Sonora mil acciones en Jornada Nacional de Salud: ClausenIberri

Con mil acciones a favor de la salud se clausuró la Jornada Nacional de Salud Pública 2020 en la colonia La Choya en la capital sonorense, informó el secretario de Salud estatal, Enrique ClausenIberri. Señaló que esta jornada se realiza cada año con el fin de brindar a la población acciones integrales de salud pública acordes a la línea de vida y acercar los servicios de salud a los diferentes grupos de población, especialmente, a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Mencionó que dicha jornada estaba programada para el mes de marzo, pero por la situación de la pandemia por COVID-19 se pospuso, no así los servicios y atención a la población que continuaron otorgándose en las unidades de salud. “Estas jornadas incorporan la participación de instituciones federales y estatales del sector salud, de organizaciones no gubernamentales, de gobiernos municipales y de otros sectores vinculados a la salud pública, es decir, es un trabajo coordinado a favor de la salud de la población más vulnerable”, resaltó ClausenIberri.

ClausenIberri señaló que se acercaron los servicios médicos a las colonias como vacunación anti-influenza y aplicación del resto de vacunas del esquema de acuerdo a la edad, detecciones de obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes, síntomas prostáticos y orientación nutricional. Además, dijo, se brindaron 557 detecciones integrales como son diabetes, hipertensión y obesidad, 37 consultas generales, 265 vacunaciones, 50 detecciones oportunas de cáncer, 10 capacitaciones, 10 consultas bucales y 100 acciones de promoción a la salud.

“Queremos que todas las personas tengan la oportunidad de recibir atención médica y de prevención de enfermedades, tenemos un gran equipo que no ha dejado de trabajar pese a las circunstancias por el virus de COVID-19 y siguen al pie del cañón como los héroes que son”, resaltó.

A lo largo de los días que duró la jornada, la dirección de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades se encargó también de brindar pláticas de promoción de medidas higiénicas, salud bucal, salud sexual y reproductiva y de prevención de accidentes, entre otras, recalcó.

El titular de la dependencia estatal reconoció la participación de la población que acudió al llamado de la Secretaría de Salud y recordó la importancia de seguir con la medida de quedarse en casa y aplicar la regla de tres: uso de cubrebocas, lavado constante de manos y mantener la sana distancia para evitar la propagación del COVID, finalizó.

Los Dodgers de los Ángeles derrotan a 4-2 a los Ray de Tampa Bay en la Serie mundial

Los Dodgers de los Ángeles se van arriba en la Serie Mundial de béisbol al vencer a los Ray de Tampa Bay cuatro carreras a dos…La Serie se pone 3 juegos ganados para los Dodgers, contra 2 de Tampa Bay…Recuerde que la serie es de siete juegos a ganar cuatro…Los equipos descansan este lunes y regresan el martes a las 5:00 de la tarde, tiempo de Sonora.

