El Estado debe de tener una ficha de las personas de situación de calle para saber quiénes son

De las 930 personas en situación de calle que viven en Hermosillo, más del 70 por ciento son foráneos, según Bernardeth Ruiz Romero, directora de DIF Hermosillo, que se han convertido en un verdadero problema social, pero creo que esto tiene solución, ya que la mayoría de ellos son jóvenes que conocen un oficio y que podría trabajar en las diferentes empresas de la ciudad, o en los campos de la Costa de Hermosillo o en el área rural del municipio.

Más del 50 por ciento son trabajadores indocumentados que laboraban en los Estados Unidos y que no han podido encontrar trabajo en esta ciudad, por lo que sería bueno que las autoridades realizaran un censo para saber qué es lo que saben hacer y buscarles ocupación en empresas según sus aptitudes…Todos saben hacer algo, porque en la Unión Americana trabajaban como mecánicos, cocineros, operadores de tractores y camiones, entre otras actividades.

Yo creía que eran miles las personas que viven en situación de calle, pero creo que sí se podrían colocar en las empresas locales…Son pocas las que tienen enfermedades mentales, como muchos piensan, pero si el hambre es canija y, al no comer, alucian…No son ladrones y piden dinero, lo que la gente le quieran o puedan dar…Muchos de ellos tienen estudios hasta de preparatoria. Sabemos que hay desempleo, pero estoy seguro de que sí podrían encontrar acomodo…Es gente buena.

También dentro de las 930 personas que viven en situación de calle, hay gente que de plano no quieren trabajar y prefieren vivir de las limosnas, porque así se han acostumbrado…Es importante tener un registro de estas personas, ya que podrían venir huyendo de otros estados de la República por algún delito que cometieron…No sé si la directora del DIF Hermosillo, tenga registro de ellos con ficha de NO antecedentes penales, por el bien de sociedad y hasta de sus mismos compañeros.

Hay que recordar que se han dado pleitos entre ellos en donde han resultados personas heridas y hasta muertas…Es importante saber quiénes son y qué andan haciendo en Sonora, particularmente en Hermosillo, más en estos tiempos electorales, que podrían ser utilizados para que voten con credenciales de otras personas, o personas fallecidas. Los podrían “pasear” por todas las casillas electorales de los 72 municipios de Sonora…No hay que descartar nada.

El Coronavirus sigue siendo muy incierto al igual que sus secuelas: Enrique Claussen

Sigue siendo muy incierto, como también sus secuelas, por lo que no se debe de confiar de lo que llaman inmunidad de rebaño contra virus, lo más importante es seguir cuidándose y evitar contagiarse para evitar lamentaciones, resaltó el secretario de Salud en Enrique Clausen Iberri.

Tras informarse que este jueves se confirmaron ocho fallecimientos y 122 nuevos casos de COVID-19 en la entidad, el funcionario estatal indicó que a diferencia de lo que muchos pueden pensar, el COVID sigue siendo incierto, ya que se desconocen muchas cosas del virus, como las secuelas que puede dejar o si en verdad todas las personas pueden ser inmunes al contagiarse, por lo que llamó a seguir con las medidas preventivas y evitar contagiarse.

Señaló que la inmunidad de rebaño en otras enfermedades ésta solo se adquiere cuando alrededor del 95% de la población esté vacunada, la inmunidad de rebaño se logra protegiendo a las personas del virus, no exponiéndose a él, por lo que es primordial que no se dejen las medidas preventivas de contagios contra el Coronavirus, como la regla de tres.

“No sabemos tantas cosas como quisiéramos de esta enfermedad, no sabemos lo suficiente sobre la inmunidad, sobre la respuesta del organismo, no sabemos qué tan fuerte o duradera puede ser la infección, pero lo que si sabemos ahora es que una vez que te infectes no hay marcha atrás y las secuelas pueden llegar”, explicó.

Este día, 10 pacientes fueron dados de alta; hasta el momento 31 mil 826 personas se han recuperado en la entidad; también se confirmaron ocho decesos en cinco hombres y tres mujeres, en dos residentes de Hermosillo; dos de San Luis Río Colorado; uno de Nacozari de García; uno de Cajeme; uno de Etchojoa y uno en Huatabampo, cinco de las personas fallecidas eran derechohabientes del IMSS y tres de la Secretaría de Salud, acumulándose 3 mil 079 defunciones.

Este jueves, se registraron 122 nuevos casos por COVID, en 73 mujeres y 49 hombres, para un total de 36 mil 345 casos en la entidad, 81 de los nuevos casos en residentes de Hermosillo; 11 de Cajeme; ocho de Caborca; seis de Cananea; cuatro de San Luis Río Colorado; tres de Nogales; dos de Pitiquito; dos de Guaymas; uno de Puerto Peñasco; uno de Nacozari de García; uno de Trincheras; uno de Altar y uno de Huatabampo.

Este día se confirmaron tres casos pediátricos, en un niño y dos niñas, acumulándose 713 en total; hoy no se confirmaron casos en mujeres embarazadas; 16 de los 122 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Al momento, se tiene un 17 por ciento de ocupación hospitalaria en instituciones públicas y 57 por ciento en instituciones privadas; se han realizado 60 mil 755 pruebas; se han confirmado 36 mil 345 casos y se han descartado 24 mil 410; 10 mil 607 casos con cuadros leves; mil 270 activos y 9 mil 337 concluyeron su seguimiento; 22 mil 489 pacientes se han curado y 170 pacientes se encuentran hospitalizados, 57 de ellos estables, 88 graves y 25 críticos.

Casos COVID-19 en Sonora: 36,345 casos confirmados y 3,079 defunciones…Hay que cuidarnos. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

