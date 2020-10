Realiza CFE corte parejo de energía eléctrica en domicilios de la colonia Las Granjas

Vecinos de la colonia Las Granjas se manifestaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque desde muy temprano, este martes iniciaron los cortes del servicio de energía eléctrica en los domicilios que no pagaron el recibo que venció un día antes.

Los recibos traían fecha de vencimiento de 19 de octubre y, a las 9:00 de la mañana del martes, empezaron los cortes…Muchos vecinos protestaron al no tener dinero para pagarlos altos cobros.

Es el segundo recibo que llega “alto” en este año, por lo que todavía no se reponían las familias, cuando se les incrementa mil pesos más elnuevo. Se había dicho que se buscaría una tarifa especial por la crisis económica que ha provocado la pandemia del Coronavirus, pero al parecer no se consiguió nada, afectando a las familias sonorenses, principalmente a las de más escasos recursos. La CFE no respeta clases sociales y lo mismo “ataca” a ricos que a pobres.

Después de los altos cobros que llegan en verano, la ciudadanía duda que la empresa paraestatal le aplique una tarifa subsidiada a los sonorenses, porque los recibos que traían en sus manos los vecinos eran de 2 mil 800 pesos en adelante. El trabajador de la CFE solo decía que él solo recibía ordenes…Después, se fueron en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el trabajador, como todo buen soldado, solo cumplió ordenes y cortó el servicio de energía eléctrica.

El empleado de la empresa eléctrica nos dijo que había recibido muchas maldiciones por parte de los vecinos que se encontraban en sus casas cuando realizó el corte, pero señaló, que en la mayoría de los domicilios no se encontraban, por las que quejas abundarán en los próximos días…Esperemos que el próximo recibo de dos meses de diciembre el cobro llegue a menos del 50 por cientoque el actual.

Cerrar estadios de beisbol al público es por salud y ayuda a mantenernos en amarillo: Luis Núñez

Mantenernos en semáforo amarillo y lograr pasar a verde es corresponsabilidad de todas y todos, en Sonora, la ruta estratégica para la reactivación económica tiene como prioridad la salud y vida de las personas, como lo instruyó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, expresó Luis Núñez Noriega.

El vocero del Plan de Reactivación Económica en Sonora, en su mensaje a las y los sonorenses, informó sobre la decisión del Órgano Colegiado Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de Medidas de Protección a la Salud y Reactivación Económica de suspender el ingreso de aficionados a los parques de beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, como también sucedió en los estadios de Guadalajara, Monterrey y Mexicali.

Al iniciar la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, donde se esperaba que los estadios pudieran abrir sus puertas con aforos reducidos y cumpliendo las medidas recomendadas por las autoridades de salud de los tres niveles de gobierno; sin embargo, durante los primeros juegos, se pudo observar que los aficionados no cumplieron con las medidas obligatorias, lo que aumenta el riesgo de que se presenten rebrotes por coronavirus entre los aficionados.

“Sonora no es la única entidad que ha determinado suspender la presencia de aficionados a los juegos de beisbol. En otros países, e incluso en otras ligas deportivas como el basquetbol profesional de la NBA, de las Ligas Mayores de Estados Unidos y en los juegos de futbol americano, también optaron por realizar sus juegos a puerta cerrada sin permitir el ingreso de la población aficionada”, expresó.

Con base en las estadísticas que diariamente informa la Secretaría de Salud, manifestó, se sabe que Hermosillo, Cajeme y Navojoa, donde se realizan juegos de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, se ubican en los primeros lugares de casos registrados desde el 16 de marzo, fecha en la que se presentó el primer contagio en la entidad, por lo que es necesario mantener estrictas medidas de prevención en estos municipios, que por naturaleza son dinámicos.

Núñez Noriega detalló que, al celebrarse eventos donde se presente una concentración masiva de personas, sin los protocolos de sana distancia y cuidados principales, se puede dispersar fácilmente el contagio y provocar un rebrote que aumente de nuevo el dolor de los nuestros y que obligue de nuevo a cerrar la economía.

“Eso no es deseable bajo ningún escenario, hasta el momento Sonora ha ido avanzando en el semáforo, no podemos permitirnos dar marcha atrás, las y los sonorenses no lo merecemos, nuestro personal de salud no merece eso; sin lugar a dudas, nos provocaría serios problemas en nuestro estado, primero porque se incrementaría nuevamente el índice de personas contagiadas y por tanto una mayor ocupación hospitalaria y posiblemente un registro mayor de personas fallecidas”, externó.

El vocero del Plan de Reactivación Económica en Sonora recordó que aún no hay una vacuna para esta enfermedad altamente contagiosa, y con la cancelación de este tipo de eventos masivos, se busca evitar más contagios, lamentables defunciones, y cerrar las puertas de negocios ni dejar de trabajar.

“Necesitamos seguir llevando el sustento a nuestras familias. Es por eso que los invito a reflexionar este tema, ¿Qué es lo más importante para ti? ¿La economía, la salud y la vida de tu familia o arriesgarte a enfermarte y contagiar a tus seres queridos y amistades? Piénsalo y analízalo. ¿Vale realmente la pena tomar el riesgo?”, finalizó.

Ganan Dodgers el primer juego de la Serie Mundial de béisbol a los Ray de Tampa Bay 8-3

Antes de cerrar este espacio, quiero informarle que los Dodgers de los Ángeles le ganaron a los Ray de Tampa Bay, el primero juego de béisbol de la Serie Mundial 8-3…Este miércoles será el segundo de la serie a las 17:00 horas, desde Arlington, Texas…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

