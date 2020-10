¿Renuncia de Durazo a Seguridad Pública será su salvación o su tumba política?

Mal dejará Alfonso Durazo Montaño la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, porque la violencia se ha incrementado en todo el país y, por supuesto, Sonora no es la excepción, en donde a diario se registran ejecuciones en la vía pública. Los municipios de Cajeme, Caborca, Hermosillo, son el centro de la violencia de las bandas criminales y, en menor escala, Nogales, Guayamas-Empalme. Me preocupa Hermosillo, una ciudad “santa”, que registre tanta violencia.

Las policías municipales no han podido prevenir tantas muertes violentas, Seguridad pública estatal han hecho su trabajo, más o menos y, la policía federal, soldados y Guardia nacional, de plano han sido una decepción…Durazo tiene que renunciar al cargo antes de que termine el mes de octubre, se esperaba que lo hiciera el pasado fin de semana, pero no lo hizo, pero sí lo “destapó” la dirigencia de Morena en Sonora como su candidato oficial.

Ya tenemos dos candidatos a gobernador en Sonora, el otro es, Ricardo Bours Castelo, que encabezará al Partido Movimiento Ciudadano (MC) …Faltaría PRI, PAN y PT, en nombrar sus candidatos, pero creo que estos esperarán los tiempos electorales, como debe de ser. En los mentideros políticos se inclinan en una alianza entre estos tres partidos, entre otros, pero esto ya lo veremos más adelante. Es cuestión de que se pongan de acuerdas sus dirigentes nacionales.

En lo personal creo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con un buen candidato y con la alianza de la “chiquillada” puede ganar la elección a gobernador, algunos municipios y, la mayoría en el Congreso del estado…También creo lo mismo del Partido Acción Nacional (PAN) y las “chiquilladas” …Muchos políticos se han asustado con “el petate del muerto”, Morena no es un partido de militantes. Morena es López Obrador y en las próximas elecciones no compite.

En las elecciones del pasado domingo en Coahuila ganó el PRI la mayoría del Congreso del Estado y, en Hidalgo, también ganó el PRI la mayoría de las presidencias municipales…O sea, los ciudadanos ya están perdiendo el “encanto” por los López Obrador, por los múltiples problemas que tiene el país y que no ha podido resolver, entre ellos, la escasez de medicinas contra el cáncer para niños, además de la cancelación de los fideicomisos que afectan a gran parte de la poblaación.

Esperanzador que jóvenes forjen su futuro construyendo justicia: Gobernadora

Brindar oportunidades para nuestros jóvenes es la mejor herramienta que tenemos para alejarlos de malos pasos y que puedan construir un futuro promisorio para sus vidas y el entorno en el que viven, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al hacer entrega simbólica de constancias a un primer grupo de becarios del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro que concluyeron su capacitación en la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE).

La mandataria estatal destacó que, gracias a la excelente disposición de los operadores del Programa Federal en México y Sonora y a la creación de un reglamento interno de becarios por parte de la Fiscalía sonorense, 254 jóvenes recibieron la capacitación, de los cuales 106 ya la concluyeron y hoy recibieron su constancia, 50 de estos jóvenes se encuentran en proceso de evaluación para ser contratados como servidores públicos y 16 de ellos ya están laborando en la FGJE, mientras que 26 de ellos se inscribieron en el programa de selección para aspirar al cargo de perito, agente del Ministerio Público y agente AMIC.

“Esta es una oportunidad que el gobierno federal está brindando y que aquí, a través de la Fiscalía, se está haciendo una realidad de construir justicia y de que ustedes sean jóvenes preparados y que tengan la oportunidad de seguir con su carrera; que tengan la oportunidad de salir adelante”, señaló.La gobernadora Claudia Pavlovich, felicitó a los jóvenes becarios por continuar capacitándose para estar más preparados y poder encontrar una oportunidad laboral y agradeció a los 22 tutores del programa de becarios, destacados servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

“Sé lo importante que es para ustedes la capacitación, creo que lo que se ha hecho aquí en la Fiscalía y lo que se está haciendo en Jóvenes Construyendo el Futuro y, en este caso, Jóvenes Construyendo Justicia, y esta carta de recomendación que van a recibir de sus tutores que estuvieron pendientes de sus alumnos, por decirlo de alguna manera, jóvenes con grandes ilusiones de salir adelante”, expresó la gobernadora Pavlovich.

Claudia Indira Contreras Córdova, Fiscal General del Estado, destacó que en el programa Federal Jóvenes Construyendo el Futuro, encontraron una gran oportunidad de sumar y capacitar a estudiantes o egresados de nivel licenciatura, a descubrir su vocación de servicio construyendo justicia.

Explicó que, mediante este sistema de becas, se ha logrado capacitar y detectar talentos jóvenes para que desarrollen destrezas en tres especialidades de la procuración de justicia, que son, ministerios públicos, peritos y agentes ministeriales de investigación criminal y atención a víctimas…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana con el favor de Dios.

