Los políticos aspirantes a la gubernatura de Sonora no han respetado la Ley Electoral

Los políticos no han respetado la Ley Estatal Electoral y empezaron sus campañas a través de las redes sociales sin tener que brindar cuentas a nadie. A diario los aspirantes a las candidaturas publican reuniones en donde invitan a ciudadanos a votar a su favor en las próximas elecciones de Sonora. Los más activos son Ernesto Gándara, del PRI; Ricardo Bours, del MC y; Alfonso Durazo Montaño…Las reuniones son privadas, pero ellos y sus equipos de trabajo las hacen pública.

Además, tienen actividades todos los días, en donde dan a conocer sus intenciones de convertirse en candidatos de sus partidos a la gubernatura del estado. Por cierto, este jueves, Clemente Castañeda, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Movimiento Ciudadano (MC), “destapó” al empresario de Ciudad Obregón Bours Castelo, como el candidato oficial de su partido, dejando en el camino a la ex alcaldesa de Hermosillo y actual diputada local, María Dolores del Río Sánchez.

Con esta decisión del MC, ya son dos los aspirantes “amarrados” a buscar la gubernatura del estado como candidatos (Durazo y Bours) en las próximas elecciones del 06 de junio del 2021. Solo falta el PRI, PAN y PT, que los oficialicen, aunque Ana Gabriela Guevara Espinoza, prácticamente seguro de convertirse en la abanderada del PT, sin embargo, todavía no renuncia a su cargo como titular del deporte en el país, uno de los requisitos para la competencia.

Durazo Montaño ya se encuentra trabajando y hasta cuenta con un comité de campaña operando y solo falta que presente su renuncia a su puesto federal de secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, que lo tienen que hacer antes de que termine el mes de octubre. Todo esto sucede mientras las autoridades electorales permanecen calladas y sin poder hacer nada. Los políticos que se publicitan en redes sociales no violan la Ley Electoral, y… lo seguirán haciendo.

Si vas a salir, extrema precauciones por tu salud y la de los demás: ClausenIberri

Cada vez que salgas de casa, ya sea por trabajo o por otra razón, debes plantearte cómo actuar, primero porque el número diario de nuevos contagios por COVID-19 aún no disminuye y segundo, porque el virus no ha desaparecido y no hay que perderle el respeto, expresó Enrique ClausenIberri, secretario de Salud en Sonora.

En su mensaje diario a las y los sonorenses, después de confirmarse cinco defunciones y 104 nuevos casos por esta enfermedad, el funcionario estatal, detalló que, tras varios meses extremando precauciones, las personas han vuelto a reunirse, retomando hasta cierto punto la vida social.

Sin embargo, reiteró, que aunque los lugares estén abiertos, no significa que el virus no existe, por lo que recomendó a la población en general a no reunirse con personas con síntomas como fiebre, tos o sensación de falta de aire, dolor de garganta, pérdida brusca del gusto u olfato, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o de cabeza.

“No debemos reunirnos con personas vulnerables, embarazadas, diabéticos, hipertensos o adultos mayores, no debemos acudir a lugares con aglomeraciones de personas. Si ves que al entrar a un restaurante no están cumpliendo con la sana distancia o con las medidas más importantes, se prudente, coméntaselo al encargado y retírate del lugar”, expresó.

También, dijo, no se deben organizar fiestas con multitudes, con música alta que obligue a estar frente a frente para platicar; y si van a compartir asiento y no podrán mantener la sana distancia, deben usar cubrebocas en todo momento.

“La paciencia tendrá que imponerse, porque también hay asintomáticos que pueden transmitir la infección sin saberlo y hay otros que aun sabiendo que son portadores, andan en la calle, en fiestas y reuniones sin importarles contagiar a los demás; cuida lo más valioso que tienes, que son tu vida y tu salud. Porque esa cuando se va, ya no regresa”, finalizó.

En cuanto a los datos estadísticos de este jueves, 31 mil 34 personas se han recuperado en Sonora; 15 pacientes COVID fueron dados de alta; se confirmaron cinco decesos por COVID-19 en cuatro hombres y una mujer residentes de: Hermosillo, dos; Cajeme, Guaymas y Navojoa, uno cada uno; derechohabientes del IMSS, cuatro; Secretaría de Salud, uno; acumulándose 3 mil 15 defunciones.

Se suman 104 nuevos casos por COVID, en 55 mujeres y 49 hombres, acumulándose 35 mil 255 casos en total residentes de: Hermosillo 49; Cananea 16; Caborca 11; Nogales y Huatabampo, cinco cada uno; Cajeme, cuatro; Fronteras y Navojoa, tres cada uno; Nacozari de García, Villa Hidalgo y Pitiquito, dos cada uno; Empalme y Santa Ana, uno cada uno.

Se confirmaron además cuatro casos pediátricos en tres niños y una niña; acumulándose 676 en total; hoy no hubo casos en mujeres embarazadas. En cuanto a la ocupación hospitalaria: instituciones públicas: 18 por ciento, instituciones privadas: 22 por ciento…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

[email protected]

www.elreporteroson