Denuncian vecinos a acaparadores de cartera vencida de Infonavit coludidos con funcionarios

Empresas acaparadoras se están aprovechando de la situación económica por la atraviesa el país, principalmente familias de escasos recursos económicos, y en confabulación con funcionarios del Infonavit, están comprando viviendas que se encuentran en cartera vencida y exigiendo el desalojo de sus dueños…Los vecinos no se niegan a pagar, pero no pueden hacerlo porque no tienen dinero y solo esperan que se “enderece un poco el barco” para llegar a un acuerdo con la dependencia federal…Por los pronto se encuentran amparados, pero requieren el apoyo de las autoridades.

Los afectados con estas operaciones entre empresas voraces y funcionarios de la dependencia, están siendo presionados para que dejen sus viviendas, pero esto esperan el fallo de las autoridades en lo que ellos consideran una injusticia por parte del Gobiernos federal. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no se quitarán las vividas a la gente pobre, que primero tienen que resolver el problema de alimentación para sus hijos y después los demás gastos, como vestir y pagar los gastos de los servicios básicos de agua, luz, drenaje, entre otros.

Los vecinos buscan el apoyo de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y, por supuesto, del presidente López Obrador, porque no se encuentran en condiciones de pagar la deuda, pero tampoco quieren quedarse en la calle. Son familias de escasos recursos que por la mala situación por la que atraviesa el país, no les alcanza para pagar la deuda de la casa…Hay casos que los créditos fueron otorgados cuando la economía no andaba tan mal, pero ahora de plano no tienen con qué pagar. Las familias son de muy bajos recursos económicos, en su gran mayoría.

Otros ganan salarios bajos que tampoco les alcanza para pagar los gastos de alimentación, vestido, servicios y demás…Dentro de los quejosos también se encuentran agentes de policías municipales honestos que viven de sus salarios…A estos, les debería de “echar la mano” la alcaldesa Célida López Cárdenas, o la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, pero también a todos los vecinos que están pasando por esta situación…Aquí podría haber corrupción, en donde algunos miles de pesos estén en juego, pero primero voy a investigar para publicar la verdad.

Lo que sí es injusto que les quiten sus casas a los trabajadores y empleados que llevan años pagándolas, cuando todos los que hemos obtenido un crédito en Infonavit parece impagable la deuda, porque entre más pasa el tiempo más se incrementa la deuda…Creo que debe de intervenir el representante del presidente López Obrador en Sonora, Jorge Taddei Bringas, para que busque la solución del problema a favor de los trabajadores…Lo más probable es que Taddei Bringas no conozca la situación por la que están pasando estos vecinos.

Inicia construcción de planta tratadora de aguas residuales en Miguel Alemán, Costa de Hermosillo

La alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, puso en operación la construcción de la primera planta de tratamiento de aguas residuales en la historia de la Comisaría Miguel Alemán de la Costa de Hermosillo, la cual beneficiará directamente a 30 mil 869 habitantes, con una inversión de 35 millones de pesos, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Gobierno federal.

“El ver a los niños brincando en los charcos de aguas negras de drenaje que está colapsado ahí enfrente de sus casas fue muy doloroso, ver cuando llueve como se mezcla el agua de la lluvia con el agua de drenaje y las aguas negras, realmente fue algo que marcó mi corazón y desde allí atesoré una preocupación muy grande”, señaló la presidenta municipal.

Desde el terreno de 4.2 hectáreas donde arrancaron los primeros trabajos de la obra, la alcaldesa compartió con un mensaje en redes sociales la inversión millonaria que hará posible que los residentes de esta comunidad vivan en mejores condiciones. “Vamos a poder tener aquí nuestra primera planta tratadora, con una tecnología de vanguardia, y una posibilidad real de presumir en todo el estado, porque también va con una tecnología de fotoceldas que nos van a ahorrar mucho en el costo de operación”, dijo.

“Sueño con llegar a Miguel Alemán y no ver a ningún niño brincando en ningún charco de aguas negras, esto es un reflejo del olvido de muchas administraciones, vamos a seguir invirtiendo. El próximo año tenemos que invertir un poco más de 15 millones de pesos para tener todas las líneas de drenaje”, expresó.

Por su parte, José Carrillo Atondo, Coordinador de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), informó que los trabajos se desarrollarán durante octubre, noviembre y diciembre de 2020, para entrar en fase de pruebas operativas en enero de 2021 y en funcionamiento normal en los primeros meses de ese año.

En la jornada de trabajo de este miércoles, la alcaldesa López Cárdenas anunció también la pavimentación con carpeta asfáltica de 4 de las vialidades más importantes de esta comunidad rural hermosillense, con una inversión en total de 20 millones 116 mil 571 pesos, así como 85 acciones de mejoramiento de vivienda por 7.4 millones de pesos.

Se trata de las avenidas Nicolás Bravo, entre Diana Laura Riojas y Las Granjas; Josefa Ortiz de Domínguez, entre Diana Laura Riojas y Las Palmas; Vicente Guerrero, entre Diana Laura Riojas y Las Palmas; Libertadores, entre Josefa Ortiz de Domínguez y Vicente Guerrero, todas con rehabilitación de la infraestructura subterránea de agua y drenaje, así como sus correspondientes guarniciones y banquetas.

“En esta tierra se produce muchísima riqueza, muchísimos productos para consumo nacional y para exportación, es hora de que todos trabajemos para dignificar la vida de miles de familias”, afirmó la alcaldesa López Cárdenas, durante la gira de trabajo en la que anunció inversiones totales en obra pública que suman más de 62 millones de pesos en Miguel Alemán…Qué bien…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

