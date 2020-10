Un mensaje positivo y directo envió la gobernadora Claudia Pavlovich a la ciudadanía

Para seguir adelante, para seguir fuertes, para seguir competitivos, para seguir siendo líderes, para que siga Sonora, hemos construido en cinco años un estado con orden y cuentas claras, con inversiones y obras de infraestructura que responden a las necesidades reales de la gente, un estado con presente y con futuro, señaló la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, tras hacer entrega al Congreso del Estado de Sonora su Quinto Informe de Trabajo.

En cumplimiento al mandato constitucional, la titular del Ejecutivo Estatal envió la mañana de este martes su Quinto Informe de Trabajo al Congreso del Estado, mismo que fue recibido por el diputado Carlos Navarrete Aguirre, presidente del Poder Legislativo y por diputadas y diputados de la LXII Legislatura de Sonora.

Posteriormente, ante legisladores locales y federales; Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistradas y magistrados; y más de dos mil espectadores en diferentes plataformas virtuales, la gobernadora Pavlovich dirigió un mensaje a Sonora en el que resumió las principales acciones de su gobierno que dan cuenta del estado que guarda la administración pública estatal, en las que destaca el posicionamiento de la entidad como líder en diferentes renglones de la economía como crecimiento, generación de empleos, productividad, educación, salud, transparencia y rendición de cuentas.

“Hace cinco años, decidí que para abordar de manera frontal los principales problemas que enfrentaba nuestro Estado, tenía que ser primero lo primero, y lo primero sin duda es la calidad de vida de los ciudadanos; no me llama el canto de las sirenas o la necesidad de aplausos, los problemas de Sonora eran muy grandes y dolorosos, por esa razón, a un lado quedaron las intenciones de esas obras que hacen lucir a un Gobierno pero en poco impactan la vida cotidiana de las familias; en el centro de la acción de Gobierno pusimos los temas de la vida diaria: la educación, la salud, la seguridad, el empleo y la infraestructura que facilita la inversión y garantiza mejores condiciones de vida a los ciudadanos”, afirmó.

Ernesto Gándara con el ex gobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones

Los políticos empiezan a enviar señales a sus seguidores y, este martes, Ernesto “El Borrego” Gándara Camou, apareció en redes sociales en una fotografía en compañía del exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, lo que representa un fuerte espaldarazo al aspirante a la candidatura del PRI al Gobierno de Sonora. Los priistas dicen que en Sonora no se mueve nada sin el Visto Bueno, del también exlíder nacional del tricolor en el país.

El “Borrego” y Beltrones se reunieron en la ciudad de México y fueron “cachados” por alguna cámara indiscreta o por un celular. En estos tiempos modernos de tecnologías muy avanzadas, es fácil tomar una fotografía sin que los captados se den cuenta, pero en este caso ambos políticos hasta posaron. Qué bueno, son tiempo de unidad, más cuando se avecinan unas elecciones en donde estará en juego la gubernatura, 72 alcaldías, 33 diputaciones locales y 7 federales.

Los militantes de los diversos partidos políticos deben de ser muy firmes y no andar del “tingo al tango” de un partido a otro, haber cual ofrece más. El PRI es el que tiene más militantes, pero en los últimos años no todos han votado por sus candidatos…Imagínese usted que los trabajadores y empleados pertenecientes a las centrales CTM, CNOP, CNC, depositaron su sufragio por los candidatos tricolores, estos nunca perderían la elección… Esto sucedía antes, ya no.

De uno años acá, se dejó libre a los trabajadores de las centrales del PRI para que votaran por los candidatos de sus preferencias, no importando que fueran de otros partidos políticos y es cuando empezó el declive de los tricolores…Recuerdo a don Fidel Velázquez, que se comprometía con los candidatos de que sus afilados votarían por ellos, y así era. Es más, aseguraban la cantidad de votos que tendrían los candidatos del PRI, por parte de los trabajadores de la CTM.

Ahora, no todos los trabajadores de la CTM son priistas, muchos de ellos militan en otros partidos y el día de las elecciones depositan su voto por los diversos candidatos, menos por los priistas. Es más, ni por los candidatos de la central obrera. Lo mismo pasa con los afiliados a la CNOP y CNC. El sector popular y campesino del PRI, agrupa a muchos afiliados pero que no votan por el PRI… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.