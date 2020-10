Hace bien la Gobernadora Pavlovich en apoyar y defender a su partido, el PRI

Después de la participación de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en la reunión del Consejo Político Estatal del PRI Sonora, en Morena se molestaron y dijeron que la mandataria no tenía por qué participar en un acto partidista. Claudia forma parte del Consejo, además era un día de descanso para la burocracia. ¿Se acuerdan del presidente Vicente Fox Quesada, del PAN? después de la tres de la tarde dedicaba su tiempo a actividades partidistas.

La Gobernadora tiene todo el derecho de estar en contacto con su partido, que fue quien la llevó al poder, pero también tiene la obligación de gobernar para todos, como lo ha hecho en los cinco años de su administración, en donde ha atendido por igual a todos los alcaldes y diputados sin distinción de colores. Asimismo, Claudia le ha agradecido al presidente Andrés Manuel López Obrador, los apoyos que le ha brindado a Sonora en el tiempo de su gobierno.

Estos “dimes y diretes” apenas empiezan, cuando todavía no hay precandidatos por ningún partido político. Ernesto “El Borrego” Gándara Camou, quiere ser candidato por el partido Revolucionario Institucional (PRI); Ricardo Bours Castelo, por el partido Movimiento Ciudadano (MC); Antonio Astiazarán Gutiérrez, por el partido Acción Nacional (PAN); Ana Gabriel Guevara Espinosa, por el partido del Trabajo (PT) y María Dolores del Río, por MC, pero nada oficial aún.

Por lo pronto ya empezaron las “patadas por debajo de las mesas”, en donde los diferentes grupos de los mismos partidos políticos, como el PRI, que muchos apoyan Pedro Ángel Contreras López, exdirector del Isssteson; otros, al actual secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella; y otros, al “borrego” Gándara…Aquí los priistas tienen que ponerse de acuerdo y nombrar a un candidato de unidad, en donde se postule a aquel que tenga más posibilidades de ganar.

En MC los aspirantes Bours Castelo y María Dolores, tienen que ponerse de acuerdo con el fin de no dividir a la militancia…En el PT, Ana Gabriela iría sola, sin adversario alguno; en el PAN, hasta ahora, Toño Astiazarán, va solo. En Morena, irá solo el actual secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Alfonso Durazo Montaño. En política todo puede suceder, pero estos son los posibles candidatos que buscarán la candidatura a gobernador por Sonora.

Los más posibles son Alfonso Durazo Montaño, por Morena y, Ana Gabriela Guevara, por el PT, que casi tienen asegurada la candidatura, si es que no pasa otra cosa, porque en política todo puede suceder, repito.

Al coronavirus y al cáncer de mama se le vence adoptando una cultura preventiva: Enrique Clausen

La cultura de la prevención puede salvar vidas ante cualquier enfermedad, y esa es la lección que el COVID-19 está dejando, la importancia de tener una actitud preventiva y así evitar más contagios y más muertes, expresó Enrique ClausenIberri, secretario de Salud en Sonora.

En su mensaje a las y los sonorenses, después de que se confirmaran siete defunciones y 94 casos nuevos por COVID, recordó que como cada año, octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, enfermedad que es curable cuando se detecta a tiempo, pero desafortunadamente es la tercera causa de muerte en el país, luego de las enfermedades cardiovasculares y de la diabetes.

“Lo que nos habla de la enorme y urgente necesidad de promover una cultura preventiva alrededor del cáncer de mama y de todas las enfermedades que son curables cuando se detectan a tiempo; y esa es la gran lección que nos está dejando el COVID-19, la gran importancia de actuar y movernos con actitud preventiva para evitar más contagios, para evitar más muertes”, expresó.

El secretario de Salud, nuevamente recomendó a los sonorenses, si van a salir de casa, lo hagan protegidos con la regla de tres, que consiste en usar cubrebocas, gel antibacterial y guardar distancia a donde quiera que vayan. “Siempre lo he dicho, sal a la calle con actitud preventiva y actúa como si quien está a tu lado te fuera a contagiar o como si tú estuvieras transmitiendo el coronavirus; no importa si no tienes síntomas, ni la persona que está a tu lado; recuerda que ambos pueden ser asintomáticos”, instó.

Lo importante, dijo, es cuidarse y cuidar a los demás cultivando una cultura de prevención contra el Coronavirus, ya que a este virus y al cáncer de mama se le vence adoptando como estilo de vida una cultura preventiva.

Antes de cerrar este espacio, les recuerdo que este martes, a las 9:00 horas, se transmitirá a través de los distintos medios de comunicación, el Quinto Informe de Gobierno de la Gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

