El PRI se encuentra listo para la competencia electoral del próximo año

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra listo para el próximo proceso electoral, al aprobarse en el Consejo Político Estatal la realización alianzas con otros partidos políticos en las elecciones a celebrarse el 06 de junio del 2021, en donde habrá cambios de gobernador, 72 presidencias municipales, 33 diputaciones locales, siete federales, entre otros puestos de elección popular. El PRI buscará mantener la gubernatura con mucho trabajo y un buen candidato.

En la reunión del Consejo estuvo presente la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quién señaló que el PRI competirá, porque Sonora no será entregado a los enemigos del progreso de la gente. “Se los digo claramente con firmeza y mirándolos a los ojos, la elección del 2021 no está entregada, ni pactada, ni negociada, eso quisieran los enemigos de Sonora, eso quisieran los enemigos del progreso de la gente”.

“Se los digo fuerte y claro, en Sonora se compite, no se negocia, en Sonora se gana no se regala, en Sonora se convence, no se concede”, señaló la Gobernadora ante la presencia virtual el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en donde la mandataria destaco que dentro de su mandato ha habido notables avances en educación, salud, carreteras, atracción de nuevas empresas y manejo pulcro de los recursos del pueblo”.

¿Valió la pena luchar por Sonora?, ¡Claro que vale la pena! Por eso es que estamos escuchando rumores, por eso es que vendrán más ataques sin fundamento, porque los gobiernos del PRI en Sonora hemos puesto la vara muy alta, en educación, en salud, en carreteras, ciudades con calidad de vida, en atracción de nuevas empresas, en el manejo pulcro de los recursos; la vara muy alta en inclusión y atención a quienes menos tienen puntualizó la Gobernadora Pavlovich.

Lo que sea de cada quién, la Gobernadora ha hecho un buen gobierno en sus cinco años al frente de la administración estatal y piensa cerrar con broche de oro al sexto año, cuando entregue el poder y, por supuesto, quiere hacerlo a un compañero de su partido. Solo es cuestión de un buen candidato, el camino ya lo abrió Claudia…El PRI necesita trabajar más en las clases populares desde ahora, y después, los candidato hacer lo mismo hasta el día de la elección.

Hasta hoy ningún partido se ha acercado a platicar con la gente en los barrios y colonias, están esperando que se postulen los candidatos. Las dirigencias de los partidos políticos deben de permanecer en forma permanente en contacto con la sociedad, esto les abriría las puertas a sus candidatos durante el proceso electoral, en las campañas políticas de casa por casa. También, los políticos que tienen intenciones de entrarle a la competencia deben de salir a la calle.

Entrega Gobernadora Claudia Pavlovich prolongación del bulevar Francisco Serna

Las y los ciudadanos requieren vialidades seguras y dignas que les permitan una mayor movilidad, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al entregar la construcción y pavimentación de la prolongación del bulevar Francisco Serna, entre bulevar Quiroga y bulevar Héctor Espino, una de las obras torales del programa denominado Desarrollo Poniente Hermosillo y que son complementarias al nuevo Hospital General de Especialidades.

La mandataria estatal mencionó que esta vialidad se construyó con recursos provenientes del Fondo Minero, bajo el concepto de calle completa, y tiene como finalidad agilizar el flujo vehicular en el poniente de la ciudad y mejorar el bienestar y la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Acompañada por Ricardo Martínez Terrazas, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, dependencia a cargo de la que estuvo la construcción de esta importante obra, la gobernadora destacó la necesidad de conectar al bulevar Héctor Espino con el bulevar Quiroga para favorecer la movilidad vehicular en la zona y ofrecer una alternativa para descongestionar al bulevar Colosio y facilitar el acceso al nuevo Hospital General de Especialidades.

“Es una de las obras más importantes que se están realizando aquí en la capital, de desahogar el tráfico del Colosio”. La construcción del bulevar Serna, dijo, contó con una inversión de 232.98 millones de pesos de recursos provenientes del Fondo Minero. “Esta es una obra que hará que Hermosillo tenga una calidad de vida como la que se merece la gente, que puedan transitar por calles amplias y en buen estado, que no van requerir prácticamente mantenimiento”, señaló.

Por su parte, el titular de Sidur explicó que se trata de una pavimentación en concreto hidráulico en un área de 91 mil 557 metros cuadrados y una longitud de 3 mil 390 metros lineales, con 3 carriles por sentido de 3.50 metros de ancho. La obra cuenta con alcantarillado sanitario, agua potable, ductos pluviales, ciclo vía, guía táctil, alumbrado público, guarnición, banquetas, señalamiento horizontal y vertical, y semaforización.

La gobernadora Pavlovich recorrió esta obra para corroborar la calidad de su construcción, además de interactuar con ciudadanas, ciudadanos, niñas y niños que paseaban por el lugar y que atestiguaron el momento…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

