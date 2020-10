Encabeza Gobernadora Pavlovich jornada Comunitaria de Sanitización Covid-19

Como parte de la estrategia integral ante la pandemia por Covid-19, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano encabezó la jornada Comunitaria de Sanitización COVIDA, remozamiento de parque y entrega de apoyos por parte de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), en la colonia Paseo San Ángel de Hermosillo.

Acompañada por Ely Sallard Hernández, directora general de la Coves, la mandataria estatal recorrió la colonia y sanitizó distintas viviendas y automóviles de los habitantes del sector y resaltó la importancia de realizar estas acciones como parte de las medidas rigurosas sanitarias para evitar la propagación de enfermedades.

“Estoy muy contenta de ver que este programa ha podido beneficiar a 60 mil 100 personas que, de alguna manera, no vamos a decir que están libres de Covid, pero por lo menos hemos hecho todo para que su familia y su casa estén en buen estado, para que los parques estén sanitizados y yo le pido a todos que nos sigamos cuidando”, expresó.

Además, como parte de las acciones que implementa el Gobierno del Estado a través de Coves en beneficio de las y los sonorenses, la gobernadora Pavlovich supervisó los trabajos de remozamiento y entrega de cubetas de impermeabilizantes a familias de la colonia Paseo San Ángel.

“Estamos rehabilitando este parque junto con la gente, yo siempre he pensado que si la gente se involucra, porque ustedes son los que viven aquí, ustedes son los que van a disfrutar este parque, ustedes son los que van a vivir con sus hijos las tardes, es cuando se valora, cuando se hace juntos, cuando se hace en equipo, cuando todos nos ponemos la camiseta”, manifestó.

Por su parte, Ely Sallard Hernández detalló que este programa, que inició el pasado 8 de mayo, es ejemplo a nivel nacional y con él se han recorrido 189 colonias, avenidas y parques sanitizados.

“Hemos hecho sanitizaciones en el norte de la ciudad, en el sur de la ciudad, en el surponiente, hemos sanitizado en parques, en secciones cerradas, en colonias abiertas, hemos hecho una labor muy intensa con todo el personal de la Comisión de Vivienda, usamos un sanitizante que desde 2009 se está usando, es un sanitizante que no nada más ayuda para el Covid, sino también para hongos y algunas otras bacterias” manifestó.

No están preparados concesionarios del transporte para implementar nuevo sistema de cobro

Los concesionarios del transporte urbano de Hermosillo necesitan una mejor organización y, después, implementar nuevas reglas de operación. Dicen que a partir del 15 de octubre no recibirán pagos en efectivo y que solo podrán abordar los autobuses los usuarios con tarjeta de plástico en mano, cuando todavía no todas las unidades cuentan con el sistema adecuado. Los estudiantes y los adultos mayores saben más o menos como funcionan estas técnicas.

Sin embargo, la mayoría de los usuarios no pertenece a estos dos sectores de la población y usan el transporte cada vez que se requiere…En ocasiones piden prestado a familiares, vecinos y amigos para abordar el camión, por lo que no tienen una tarjeta. Estos quedaron fuera y tendrán que irse a sus compromisos a “golpe de calcetín”, caminando, por lo que no es justo. Todavía se está a tiempo de cambiar la forma de operación para prestar servicio a todos los usuarios.

Los concesionarios buscan evitar la fuga de dinero, pero creo que esta no es la mejor forma, porque siempre ganarán más los choferes, que son los que trabajan. Si quieren saber cuánto gana un chofer, es cuestión que los concesionarios trabajen un turno y los choferes el otro. Así era antes, cuando las concesiones estaban en manos de los trabajadores.

Ahora ya no es así, son dos los choferes y, uno más, que le llaman “vuelteros” que auxilian a estos para que hagan sus necesidades fisiológicas, se echen un taco o, simplemente para que estiren las piernas, porque es un trabajo muy cansado, en donde el chofer, maneja la unidad, cobra y todavía aguanta con todo tipo de gentes. Además, sufren las inclemencias del clima.

Los tiempos han cambiado y ahora el servicio público de camiones en Hermosillo se ha convertido en un gran negocio, en donde la mayoría de las unidades pertenecen a dos empresas de la Ciudad de México, por lo que ellos vienen a ganar dinero…Son pocos los concesionarios locales, que son los mismos “pulpos” que manejaban el negocio en sexenios anteriores al actual.

Es difícil cuidarles las manos a los choferes, pero no imposible. Las tarjetas son un buen sistema de cobro, se usa en otros países con éxito, en donde los operadores no manejan dinero, solo conducen, pero reciben buenos salarios…Aquí, mientras los choferes no reciban buenos sueldos habrá fuga de dinero, porque ellos (los choferes), se las ingeniarán paras que les vaya bien…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

www.elreporterodelacomunidad.com

Twitter: elreporteroson