Podría reactivarse el Coronavirus con las fiestas de Navidad y fin de año

Mientras grupos de personas se preparan para organizar posadas en el mes de diciembre, funcionarios de la secretaría de Salud en Sonora, advierten que las fiestas navideñas podrían reactivar nuevamente la pandemia del Coronavirus. Los restaurantes tienen autorizado la mitad de su capacidad, pero debido a la crisis económica por la que está pasando el estado, no se logra una asistencia ni del 25 por ciento…Es que la pandemia continúa.

La gente de Sonora está temerosa y no le gustaría contagiarse nada más por ir a comer a un restaurante, o por darse el gusto asistiendo a un centro nocturno (antros, como le llaman los jóvenes). En mis tiempos los antros eran cabaret de la zona de tolerancia en donde se practicaban la prostitución. Los tiempos han cambiado y ahora son lugares en donde los jóvenes se divierten.

Los empresarios restauranteros y de los centros nocturnos, deben de estar conscientes que los viejos tiempos no volverán. Después de la pandemia del Coronavirus el mundo ya no es el mismo, por lo que debemos acostumbrarnos a los nuevos tiempos. Igual que los giros de las empresas, a lo mejor antes era un buen negocio poner un restaurant, y ahora no.

Al igual que los centros nocturnos, en donde se reúnen, o se reunían los jóvenes a divertirse y a pasar el raro, ya no será igual que antes de la pandemia. La gente le tiene miedo al contagio, ha muerto mucha gente por no hacerle caso a las recomendaciones de las autoridades de Salud. Se decía que a los puros viejos le daba la enfermedad y ya se dieron cuenta que no.

Sonora y Hermosillo, después de la pandemia serán otros. Los empresarios de los centros nocturnos y los restaurantes pensaban que al autorizarles el 50 o 40 por ciento de la capacidad de sus negocios la gente iba hacer cola para entrar, pero no ha sido así. La ciudadanía ha visto mucha gente morir de Coronavirus y no está dispuesta arriesgarse. No son dichos, sino realidades.

Mucha gente renuente al uso del cubrebocas, después de conocer los casos de enfermos y muertos, entre ellos familiares, lo empezó a usar. Los niños adquirieron la cultura del lavado de manos muchas horas al día, no solo antes de comer y después de ir al baño, como era la publicidad antes del Covid-19. Todos debemos de cambiar y cuidarnos unos a otros para no adquirir el mal.

Se fortalece Sistema Penal en Sonora con Comisión Intersecretarial: Gobernadora

Con la integración la Comisión Intersecretarial para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Sonora, se fortalece la coordinación para lograr mejores resultados en la procuración y administración de justicia que las y los sonorenses merecen, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al firmarse un acuerdo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para integrar esta comisión que es coordinada por la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora.

Acompañada de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, como testigo de honor de la integración de esta comisión intersecretarial, la mandataria estatal celebró que por primera vez en la historia de Sonora, los tres poderes firmen un acuerdo para crear esta instancia y generar con ella las condiciones de cooperación entre los tres poderes, la Fiscalía General de Justicia del Estado, instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales y la sociedad en general para colaborar en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Sonora.

“La integración de esta Comisión traerá consigo la implementación de mesas de trabajo semanales, lo cual es una oportunidad de ver con claridad todos los aspectos en los que debemos mejorar, estoy convencida de la importancia y la necesidad de esta comisión intersecretarial que será fundamental para una eficiente consolidación del sistema acusatorio y oral”, comentó.

En reunión virtual, en la que participaron los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Sonora, así como funcionarios de la administración pública estatal y federal y la Fiscal General de Justicia del Estado, la Gobernadora Pavlovich señaló que la integración de los tres poderes contribuye a asegurar los derechos de las víctimas y garantizar el debido proceso, a través de criterios homogéneos entre las instituciones encargadas de la impartición y procuración de justicia.

«El estado de Sonora se suma con determinación a estos trabajos para fortalecer el sistema de justicia penal y celebra la iniciativa del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación, nos alienta que ya tenemos resultados y estoy segura que daremos mejores avances y sumaremos los esfuerzos para crear una mejor procuración y administración de justicia en nuestro estado», comentó.

La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, testigo de honor de la integración de esta comisión intersecretarial, destacó el compromiso que la gobernadora Claudia Pavlovich tiene con los sonorenses.

Recordó que, al iniciar su gobierno, solo se tenía un plazo de tres meses para que en la entidad se implementara el Nuevo Sistema de Justicia Penal y, de ser el último estado en su implementación, Sonora ahora tiene un gran avance en la procuración de justicia.

“Yo quiero felicitar nuevamente a la gobernadora del estado, porque en esos tres meses, justo al vencimiento de la fecha límite para la implementación del sistema penal, tomó las riendas y logró lo necesario para impulsar esta reforma”, reiteró.

