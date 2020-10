El buen gobierno de Claudia Pavlovich ayudará a los candidatos del PRI el próximo año

La actual administración estatal que encabeza la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ha sido una de los mejores en los últimos años de Sonora, esto ayudará a los candidatos del PRI a los diferentes puestos de elección popular que estarán en juego el próximo año, incluyendo, la gubernatura. Las buenas administraciones ayudan mucho a los candidatos, eso tendrán en contra los de Morena, porque, lamentablemente los alcaldes morenistas han sido un fracaso y, el presidente Andrés Manuel López Obrador, les ha fallado y los ha dejado solos.

El presidente todavía no entiende que se acabó la etapa de candidato y que ahora tiene que gobernar para todos por igual; no tienen por qué pelearse con los gobernadores de algunos estados que no están de acuerdo con su política de izquierda, tampoco con los empresarios y con otros grupos de la sociedad civil. Debe de utilizar el dialogo y la concertación, y no aferrarse a sus ideas, creyendo tener siempre la razón. Ya se le fueron dos años y no se ha visto nada claro en su gobierno y esto afecta al pueblo, principalmente a los que menos tienen.

Las políticas de López Obrador han afectados a los sectores productivos del país, disminuyendo la producción industrial, comercial, agropecuaria, entre otras, que, sumándoles las afectaciones que está dejando la pandemia del Coronavirus, la situación es crítica. El presidente debe de “ponerse las pilas”, porque muchas empresas grandes y pequeñas han cerrado sus puertas, provocando el desempleo en todas las actividades…Hay muchos profesionistas sin trabajo, al igual que obreros y campesinos. Esto podría elevar los robos a negocios, domicilios y en la vía pública.

Los gobernadores están haciendo lo que pueden, al igual que los alcaldes, pero necesitan el apoyo del gobierno federal. El presidente debe de estar en constante diálogo con los empresarios del sector privado, porque sin ellos México no pude salir adelante. Es hora de que termine con la persecución de los expresidentes, porque él sabe perfectamente que no va a lograr nada. Debe de cuidar que no se siga dando la corrupción en su administración, como está sucediendo.

Los mexicanos debemos estar más unidos que nunca, por lo tanto, es tiempo que López Obrador deje de dividir al pueblo, como ha hecho desde que llegó al poder hace casi dos años. Los tiempos no están para andarnos peleando uno con otros y, al parecer, esto le causa gracia al presidente. Debe de entender que en las familias cuando hay pleitos entre hermanos no dejan nada bueno. Así son las administraciones públicas, cuando sus gobernantes buscan la división, todo falla.

Sonora todavía no ha tenido apoyo del Gobierno federal en los dos años de López Obrador

Hasta ahora Sonora no se ha visto beneficiado con las 10 visitas del presidente López Obrador, porque solo han sido promesas, que podrían hacerse realidad en la próxima administración estatal, muy seguro el mandatario de que el gobernador será el actual secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo…En Sonora no hay nada seguro para ningún candidato, y los que se sientan así, que recuerden que en los más seguro existe el riesgo.

Lo que sí les puedo asegurar que el próximo gobernador de Sonora será un hombre, ya que las mujeres que se mencionan como posibles aspirantes, no cuentan con la suficiente fuerza política para ganar. Necesitarían mucho apoyo de sus dirigentes partidistas …Ya veremos.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

[email protected]

Twitter: elreporteroson