Para diciembre Hermosillo debe de mejorar sus vialidades con apoyos de la Federación

Si el dinero prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para arreglar las calles y bulevares de Hermosillo llega en este mes de octubre, para las fiestas de Navidad y fin de año nuestra ciudad capital será otra muy diferente a la actual, con vialidades en buen estado, carriles separadores en los bulevares bien pintados y señalamientos de tránsito visibles. Se han anunciados tanto los 500 millones de pesos de apoyo, que cría que ya los habían traído.

El presidente anunció un apoyo inicial de 170 millones de pesos para que la alcaldesa Celida López empiece con la pavimentación, pero mientras ella no tenga esos recursos en sus manos, no puede hacer nada…La alcaldesa sabe bien cuáles son las viales que se encuentran en mal estado y por cuales empezar, pero me temo que los apoyos del presidente no alcanzarán ni para una tercera parte del municipio. Al parecer, solo se arreglarán lasvialidades más transitadas.

López Obrador anunció regresar a Sonora el próximo 15 de diciembre y a lo mejor se da una vuelta por Hermosillo para haber si se nota el cambio en las vialidades. La alcaldesa tendrá que empezar de inmediato a trabajar en la rehabilitación de los bulevares, calles y avenidas, aunque esos recursos no creo que alcancen ni, para empezar, menos con la mochada que les pegaron a los 500 millones de pesos.

El presidente prometió 200 millones de pesos y solo entregará 170 millones y, a través de Sedatu, se invertirían otros 300, que ahora solo se anunciaron 280 millones de pesos. Hubo una “mochada” de 50 millones de pesos, que nadie, hasta el momento ha dicho nada. Espero que mis compañeros reporteros le pregunten a la presidente municipal en donde quedaron esos recursos faltantes en esta “danza de millones”.

Las calles del primer cuadro de la ciudad no sirven ninguna, solo la Matamoros recién pavimentada, que por cierto quedó muy bien. Las demás se encuentran destruidas, llenas de baches y hoyancos, que de plano es imposible transitar por ese sector tan importante. La gente que viene de fuera y que no conoce Hermosillo, quiere conocer el centro comercial de la ciudad.

Los recursos económicos de apoyo a Hermosillo se aplicarán en forma transparente: Celida

La alcaldesa Celida López Cárdenas aseguró que la licitación para ejercer 175.5 millones de pesos de recursos federales a través de SEDATU será un proceso transparente y responsable para que Hermosillo sea un ejemplo y referente a nivel nacional.

Esto, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó el documento que avala la transferencia de recursos dentro del Programa de Mejoramiento Urbano, que contempla 500 millones de pesos para diversas obras, de los cuales 175.5 son para vialidades y serán ejercidos directamente por el Municipio.

“Estoy muy comprometida con el Presidente porque quiero, evidentemente, dar este ejemplo a nivel nacional de lo que sí se puede hacer cuando se tiene una sola intención y es la de lograr que se sumen las mejores empresas, con la mejor experiencia y la mejor capacidad técnica”, expresó.

López Cárdenas dijo que es una responsabilidad muy grande porque es una de las primeras ciudades donde el mandatario federal deposita su confianza, a través de SEDATU, al transferir de forma directa el subsidio para que el Ayuntamiento sea el responsable de la aplicación de los recursos.

Serán 31 obras, algunas donde no había pavimento y otras donde se levantará por completo el existente y se volverá a construir, incluso con la reparación de la red hidráulica de forma previa, para garantizar su durabilidad. Reiteró que por todas las avenidas contempladas pasa el Transporte Público, como el bulevar Quiroga, Gaspar Luken, Avenida de los Yaquis, tramos del bulevar Rodríguez, Lázaro Mercado, Capomo, Alfonso López Riesgo, Peña Colorada, Clouthier, entre otros.

Como parte de lo anunciado el domingo por el presidente López Obrador, el gobierno federal ejercerá recursos para un albergue infantil, un mercado y parque en Las Minitas; mejorará la imagen de la colonia Cañada de los Negros; construirá el Parque Biocultural Cerro de la Campana, y el Centro de Desarrollo Cultural de las Etnias Sonorenses, en La Matanza…Hasta aquí los comentaros de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

