No se pueden cambiar tradiciones nada más porque quiere la alcaldesa

Los hermosillenses se sintieron ofendidos por una declaración de la Presidenta Municipal, Celida López Cárdenas, en donde criticaba a las personas que organizaban carnes asadas o convivios familiares y amigos acompañada con cervezas, cuando esta es una tradición hermosillense, pero como ella no es aquí, no sabe de las costumbres del pueblo que está gobernando. Después de ese comentario nos han cesados los “memes” en las redes sociales.

Con temperaturas arriba de los 40 grados centígrados a la sombra 10 de los 12 que meses tiene el año, no queda de otra más que tomar cerveza para refrescarse. López Cárdenas calificó a los hermosillenses como alcohólicos, porque toman todos los fines de semana. No creo que ella no lo haga, porque es de Puerto Peñasco, un pueblo muy cervecero. Las autoridades municipales son las que autorizan (dan la anuencia) para abrir los expendios y demás negocios que se vende cerveza.

Al menos que la alcaldesa quiera que los hermosillenses consuman bebidas alcohólicas en las cantinas, restaurantes y demás…Los convivios familiares forman parte de una tradición sonorense, se asa carne y se consumen cervezas bien frías los fines de semana en domicilios particulares, o en los pueblos cercanos a la ciudad, como San Pedro El Saucito, Real del Alamito, El Zacatón, Las Granjas, La Victoria, todos estos ejidos se localizan a las orillas de los ríos San Miguel o Sonora.

Los convivios que se celebran en Hermosillo son con la idea de reunir a las familias, porque el municipio está creciendo y cada día se alejan más los hijos de sus padres. El mensaje de la presidenta municipal no fue con mala intención, pero la ciudanía cada día está más pendiente de lo ocurre a su alrededor y en cuanto mira algo que los moleste, o que se sientan ofendidos, de inmediato expresan su sentir en las redes sociales, al tener en sus manos un teléfono celular.

Ahora, no creo que con las declaraciones de la alcaldesa Celida López Cárdenas, vayan a terminar la tradición sonorense de reunirse la familia y amigos, asar carne sonorense, que es la mejor del país y de muchas partes del mundo y, disfrutarla, acompañada de cervezas bien frías. Si algo tenemos los hermosillenses es que somos originales en todo…Comemos carne asada a nuestro estilo, pero también disfrutamos los mariscos de diferentes maneras. Alcaldesa, no pierda lo ganado.

Inaugura López Obrador y Claudia Pavlovich Universidad Benito Juárez en AP

Para atender la salud de los sonorenses y brindarles servicios de calidad, se requiere contar con hospitales y unidades médicas sólidas, con equipamiento y la capacidad suficientes para responder a la demanda de los derechohabientes, coincidieron en señalar la gobernadora Claudia Pavlovich y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, al inaugurar la Universidad Benito Juárez y dieron inicio a la construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Agua Prieta.

En esta gira presidencial por el estado, ambos mandatarios refrendaron su compromiso de seguir trabajando en forma coordinada para bien de la gente y en su mensaje el presidente de México reconoció la actuación siempre institucional de la gobernadora sonorense que antepone siempre los intereses de los habitantes del estado.

Luego de acompañar al presidente López Obrador a inaugurar la Universidad Benito Juárez, la primera en el país en contar con infraestructura completa, la mandataria sonorense celebró que se esté concretando este compromiso de parte de la Federación, que permitirá el acceso de jóvenes aspirantes a la educación superior a cumplir sus sueños sin tener que salir de su ciudad.

Asimismo, agradeció por concretar esta UMF que parte de una gestión realizada en 2018 en la que se solicitaba aumentar la infraestructura del IMSS en varios municipios.

“Por mucho tiempo Agua Prieta esperó esta unidad, son casi 100 mil personas que se van a ver beneficiadas, 100 mil personas que se van a ver atendidas en lo más importante, que es la salud: la salud de aquellas personas mayores, de aquellos niños que necesitan ser atendidos”, aseveró.

La gobernadora Pavlovich recordó que se están viviendo tiempos difíciles en Sonora, en México y en el mundo por la Pandemia del COVID-19 y para seguirlos enfrentando se requiere mayor inversión en el rubro de salud, por lo que destacó la importancia de esta obra con la que el IMSS está beneficiando a la derechohabiencia sonorense.

“Y aquí quiero hacer un especial agradecimiento a todos los trabajadores del sector salud, del Seguro Social, del Issste, de los hospitales del estado, de los hospitales militares, porque son los héroes de blanco en esta batalla que se ha dado en este tiempo, que han estado al frente en la trinchera, muchos han dejado hasta la vida por cuidar a otros, muchos han tenido que dejar de ver a sus familiares, a sus hijos, pero siempre han estado ahí.

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su voluntad de seguir trabajando en conjunto con la gobernadora Pavlovich, quien, dijo, siempre ha actuado de forma institucional y anteponiendo los intereses de la gente, por ello ha sido posible concretar acuerdos a favor de los sonorenses.

La Unidad de Medicina Familiar número 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social estará lista el 15 de diciembre del presente año, con una inversión cercana a los 24 millones de pesos y contará con cuatro consultorios de medicina familiar y dos más del programa preventivo Prevenimss; tendrá servicios médicos y administrativos, para un beneficio directo de 100 mil personas…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

