Eligen a Miss Wheel Chair de Sonora

María Antonieta Castro fue coronada por la directora del DIF Sonora, Karina Zárate, en representación de la gobernadora Claudia Pavlovich

Por su tenacidad, promover la integración social y los derechos humanos de las personas con discapacidad, María Antonieta Castro fue reconocida como representante de Sonora en Miss Wheel Chair México 2021.

A nombre de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano la directora de DIF Sonora, Karina Zárate Félix, fue la encargada de coronar a la representante de Sonora a quien le entregó un emotivo mensaje, al ser un ejemplo de inspiración para lograr lo que se propone.

“Te pido de corazón que sigas adelante, para que las personas con alguna discapacidad de Sonora y de México encuentren en ti una inspiración, busquen su independencia e integración y superen los límites. En nombre de Sonora te digo gracias, por hacer las cosas con pasión y esto nos motiva a seguir adelante, nos alienta a continuar pero sobre todo nos compromete a sumarnos en la lucha por la inclusión”, expresó Zárate Félix.

Así también, resaltó el esfuerzo que ha realizado María Antonieta para promover el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad y resaltó el ejemplo de que cuando se quiere, se pueden hacer realidad los sueños.

Karina Zárate reiteró el trabajo que DIF Sonora realiza a través del Centro de Capacitación laboral “Manos a la Vida”, para jóvenes y adultos con Síndrome Down y discapacidad intelectual; en el Centro Néidi para ciegos y débiles visuales y el Centro de Rehabilitación y Educación Especial para apoyar a personas con discapacidad permanente o transitoria.

María Antonieta Castro “Marión” aseguró que vivir con una discapacidad no es impedimento para buscar y alcanzar los sueños y convertirse en la representante de Sonora en este importante concurso lo confirma, ya que desde niña fue diagnosticada con Esclerosis lateral primaria y eso no ha sido impedimento para trabajar por la inclusión social, entre ellas, luchar por el respeto de los derechos humanos de las personas con algún tipo de discapacidad.

En el evento estuvieron Regina Valdez Ávila, presidenta de Miss Wheel Chair México; Armida Murrieta, representante de Fundación Shinner; y Bernardeth Ruíz como directora general de DIF Hermosillo.

El concurso Miss WhellChair México, en su edición nacional 2021, se realizará en Playa del Carmen el próximo mes de enero.