Dejan fuera de Marvel a Keanu Reeves; Oscar Isaac será Moon Knight

Tras meses de rumores, finalmente Marvel ha encontrado a Moon Knight de su Universo Cinematográfico

Se trata de Oscar Isaac, uno de los protagonistas de la última trilogía de la saga Star Wars, quien ya negocia con Marvel Studios para incorporarse a la serie de Moon Knight que verá la luz en Disney+.

Según informa Variety, el actor está en conversaciones con el estudio para cerrar el que sería su regreso al género de superhéroes, ya que Isaac protagonizó X-Men: Apocalipsis, la penúltima cinta de la saga central mutante en la que dio vida al poderoso, y de muy mejorable aspecto, villano.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, el actor que dio vida al piloto de la Resistencia Poe Dameron en los últimos tres episodios de Star Wars, protagonizará la serie centrada en el personaje de Marc Spector, un soldado de élite y mercenario que decide luchar contra el crimen después de convertirse en el avatar humano de Khonshu, el dios egipcio de la Luna. Un papel para el que sonaron otros nombres, como el del protagonista de Harry Potter Daniel Radcliffle o el del deseado Keanu Reeves.

Moon Knight es una de las muchas series que Marvel Studios tiene en desarrollo y que verán la luz próximamente en Disney+. La pirmera en hacerlo, y puede que sea antes de que acabe el año, será Wandavision. Le seguiran The Falcon and the Winter Soldier, Loki, She-Hulk, Hawkeye, Miss Marvel y un nuevo proyecto protagonizado por Samuel L. Jackson como Nick Fury.