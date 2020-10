Dan a conocer estrategia de mitigación

El Consejo Estatal de Salud limita horarios en distintos establecimientos

La estrategia de mitigación diseñada y aprobada en el Consejo establece las siguientes medidas:

En tanto el estado se encuentre calificado en riesgo medio (semáforo amarillo) en el sistema de alerta federal, a partir del lunes 2 de noviembre, de lunes a jueves se suspenderán actividades de las 22:00 a las 6:00 horas en restaurantes, restaurantes-bar, parques de comida, casinos de fiestas, cines, gimnasios, mercados, supermercados, tiendas de autoservicio, de conveniencia, abarrotes, plazas comerciales, expendios, fiestas particulares como quinceañeras, bodas, bautizos, showers, entre otras.

De viernes a domingo, se deberán suspender de 20:00 a 6:00 horas las actividades en restaurantes, restaurantes-bar, parques de comida, casinos, salones de fiestas, centros de entretenimiento, cines, gimnasios, plazas comerciales, expendios, fiestas particulares como quinceañeras, bodas, bautizos, showers, entre otras.

Además, de viernes a domingo, los mercados, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia y abarrotes deberán suspender actividades a las 21:00 horas, mientras que antros y centros nocturnos deberán suspender temporalmente las actividades.

Asimismo, podrán operar sin restricción de horario los servicios hospitalarios y de equipo médico, farmacias, servicios de seguridad, equipos de auxilio y protección civil, servicios públicos esenciales como energía, agua, telecomunicaciones, servicio postal, gasolineras, ajustadores de compañías aseguradoras, servicios de taxis, plataformas digitales de servicio de transporte; servicios funerarios y centros de distribución para actividades esenciales.

En tanto, los eventos y celebraciones como misas y cultos religiosos no tienen restricción de horarios, pero sí deben sujetarse al aforo máximo establecido en el Protocolo de Seguridad Sanitaria para Celebraciones Religiosas.

Para los eventos sociales, como bodas, quinceañeras, bautizos, showers, etc.), en lugares al aire libre, el límite de aforo será de 50 personas y la duración del evento será máximo dos horas. En lugares cerrados, el aforo máximo permitido será de 20 personas, siempre y cuando se respete la sana distancia y duración máxima del evento será de una hora y media.

Las reuniones en domicilios particulares no deberán superar las 10 personas, éstas deberán formar parte del mismo núcleo familiar y deberán realizarse, preferentemente al aire libre.

Asimismo, para la protección de la salud niños menores de 10 años y las personas mayores de 65 años, es necesario restringir el ingreso de este grupo de población a lugares cerrados, donde se concentren más de 10 personas.