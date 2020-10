Cierran nuevamente antros y centros nocturnos

Ante un inminente repunte de contagios y fallecimientos por COVID-19 en la entidad, y atendiendo la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el Consejo Estatal de Salud sesionó y aprobó por unanimidad la Estrategia para la Mitigación del Rebrote de la Pandemia COVID-19 en Sonora, para aplicarse a partir del 2 de noviembre en dos escenarios posibles: semáforo amarillo y semáforo naranja, que incluye restricciones de horarios, aforo y eventuales suspensiones temporales de actividades, como en antros y centros nocturnos.

Asimismo, se acordó ratificar e intensificar las acciones para garantizar el uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos, que incluyen una petición al Congreso del Estado para legislar en la materia y para la asignación de recursos a fin de impulsar un programa de dotación gratuita de este dispositivo y un exhorto a los propietarios de establecimientos comerciales y de servicios de todos los giros con atención al público de condicionar su uso al ingreso y al interior de sus establecimientos.

En la sesión de Consejo, presidida por el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, y por titulares del IMSS, Issste, Isssteson, Cruz Roja, Sedena, hospitales privados, DIF Sonora, entre otras, el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández, expuso la situación que guarda el estado y las proyecciones de comportamiento de la pandemia para las siguientes semanas, ya que la positividad de contagios creció hasta en un 22.5% en toda la entidad y hasta en un 50% en algunos municipios.

“Tenemos señales de repunte muy claras, la positividad es la señal de la transmisión comunitaria, de la actividad del virus en la comunidad, no importa el volumen de muestras que se procesen, lo que importa es cuántas son positivas, porque explica cómo se está transmitiendo entre las personas”, informó.

Previo a la exposición de la estrategia, Clausen Iberri llamó a la corresponsabilidad entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, para juntos hacer frente a la ola de rebrotes de COVID-19 que se pudieran presentar en las siguientes semanas.

“Hoy quisiera tomar la palabra para hacer un llamado a la urgente corresponsabilidad, estoy seguro que nadie queremos regresar a semáforo rojo, la economía no se puede volver a detener, el ingreso de la gente que vive con el diario no se puede volver a detener, pero el COVID-19 tampoco se va detener si todo se lo seguimos poniendo en bandeja, todo para que siga avanzando, ya sabemos cómo detenerlo, con la corresponsabilidad, con el esfuerzo solidario, la suma de poderes, con la suma del poder municipal, del poder federal, y con la suma del poder estatal”, indicó.

La estrategia de mitigación diseñada y aprobada en el Consejo establece las siguientes medidas:

En semáforo amarillo: En tanto el estado se encuentre calificado en riesgo medio (semáforo amarillo) en el sistema de alerta federal, a partir del lunes 2 de noviembre:

• De lunes a jueves, se deberán suspender actividades de 10:00 pm a 06:00 am, en restaurantes, restaurantes-bar, parques de comida, casinos, salones de fiestas, centros de entretenimiento, cines, gimnasios, mercados, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, abarrotes, plazas comerciales, expendios, fiestas particulares como quinceañeras, bodas, bautizos, showers, entre otras.

• De viernes a domingo, se deberán suspender de 8:00 pm a 6:00 am las actividades en restaurantes, restaurantes-bar, parques de comida, casinos, salones de fiestas, centros de entretenimiento, cines, gimnasios, plazas comerciales, expendios, fiestas particulares como quinceañeras, bodas, bautizos, showers, entre otras.

• De viernes a domingo, los mercados, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia y abarrotes deberán suspender actividades a las 9:00 pm.

• Los antros y centros nocturnos deberán suspender temporalmente sus actividades.

• Podrán operar sin restricción de horario: Los servicios hospitalarios y de equipo médico, farmacias, servicios de seguridad, equipos de auxilio y protección civil, servicios públicos esenciales como energía, agua, telecomunicaciones, servicio postal, gasolineras, ajustadores de compañías aseguradoras, servicios de taxis, plataformas digitales de servicio de transporte como Uber, In Drive, Didi; servicios funerarios y centros de distribución para actividades esenciales.

• Los eventos y celebraciones como misas y cultos religiosos no tienen restricción de horarios, pero sí deben sujetarse al aforo máximo establecido en el Protocolo de Seguridad Sanitaria para Celebraciones Religiosas.

• Para los eventos sociales (bodas, quinceañeras, bautizos, showers, etc.), en lugares al aire libre, el límite de aforo será de 50 personas y la duración del evento será máximo dos horas. En lugares cerrados, el aforo máximo permitido será de 20 personas, siempre y cuando se respete la sana distancia y duración máxima del evento será de una hora y media.

• Las reuniones en domicilios particulares no deberán superar las 10 personas, éstas deberán formar parte del mismo núcleo familiar y deberán realizarse, preferentemente al aire libre.

• Los eventos deportivos deberán realizarse a puerta cerrada, sin público.

• Los parques de comida podrán operar a un máximo de 30% de su capacidad de aforo destinado para la venta de alimentos, garantizando el uso de cubrebocas y la sana distancia. (Por ejemplo: La Ruina, Gastropark, Las Vistas, Guayabopark, Veranda Food Garden, La Granja, La Banqueta Food Park, Bohemio Food Van, entre otros).

• Solo se permitirá el ingreso de una persona por familia en los mercados, supermercados, tiendas de autoservicios, tiendas de conveniencia y abarrotes. Asimismo, se mantiene el uso obligatorio de cubrebocas y protocolos de seguridad sanitaria.

• Las plazas comerciales sólo deberán recibir un aforo máximo simultáneo equivalente al 30% de su capacidad y promover las compras programadas o en línea. El uso de cubrebocas y protocolos de seguridad sanitaria son obligatorios.

• Los cines sólo podrán recibir un máximo de 40 personas por sala, siempre y cuando en ella sea posible garantizar la sana distancia que deberá ser mayor o igual a 2 metros entre los asistentes, el uso obligatorio de cubrebocas.

• Asimismo, para la protección de la salud niños menores de 10 años y las personas mayores de 65 años, es necesario restringir el ingreso de este grupo de población a lugares cerrados, donde se concentren más de 10 personas.

• En restaurantes, restaurant-bares, antros, etc., será obligatorio el uso de cubrebocas al ingreso y en la movilidad al interior del establecimiento, por ejemplo, se podrá permanecer sin cubrebocas solamente al momento de la ingesta de bebidas y alimentos. Será responsabilidad de los trabajadores del establecimiento la supervisión de su cumplimiento, como se establece en los protocolos sanitarios ya publicados para estos establecimientos.

Semáforo Naranja:

En el supuesto de que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal califique al estado en riesgo alto (semáforo naranja), en un plazo de 24 horas se implementarán las siguientes medidas:

• Se suspenderán actividades recreativas, culturales, deportivas y celebraciones sociales tales como fiestas particulares, quinceañeras, bodas, bautizos, showers, entre otros. Al igual que en el semáforo amarillo, permanecen cerrados antros y centros nocturnos.

• De lunes a jueves, se deberán suspender de 08:00 pm a 06:00 am las actividades en restaurantes, restaurante-bar, parques de comida, casinos, salones de fiestas, centros de entretenimiento, cines, expendios, entre otras.

• Se deberán suspender actividades de viernes a domingo en casinos, salones de fiestas, centros de entretenimiento, cines, expendios, entre otras.

• En el caso de restaurantes y restaurantes-bar, taquerías, fondas, cenadurías, de viernes a domingo, no podrán recibir comensales en el local, solo podrán ofrecer servicio a domicilio y ordene y recoja.

• Los mercados, supermercados, tiendas de autoservicio, de conveniencia, abarrotes, de lunes a domingo deberán suspender actividades de 09:00 pm a 06:00 am.

• La actividad en las plazas comerciales se suspenderá en sábados y domingos, en tanto que de lunes a viernes el horario de cierre será a las 8.00 pm.

• Los gimnasios permanecerán abiertos de lunes a viernes de 06 am a 08:00 pm y deberán cerrar sábados y domingos.

• En semáforo naranja, durante sábado y domingo no se realizarán misas ni celebraciones o cultos religiosos.

• Podrán operar sin restricción de horario las mismas actividades que funcionan sin restricciones en semáforo amarillo.

Asimismo, y en virtud de la eficiencia que ha demostrado el uso del cubrebocas para reducir la propagación del virus, el Consejo acordó ratificar los acuerdos tomados con anterioridad, como el uso obligatorio en el transporte público y en centros laborales. Adicionalmente, aprobó exhortar a las autoridades estatales y municipales a promover ante el Congreso del Estado que esa instancia legisle sobre el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos y en todas las interacciones sociales durante el periodo de la contingencia sanitaria.

De igual forma, promover ante el mismo Poder Legislativo las acciones necesarias para asignar recursos a un programa de dotación gratuita de cubrebocas a personas en situación vulnerable.

En este mismo tema, se exhortó a la Secretaría de Salud Pública y a las instituciones del Sistema Estatal de Salud a intensificar la promoción y la concientización del uso correcto de cubrebocas y a los propietarios de establecimientos comerciales, prestadores de servicios y todos los giros que atiendan público, implementar la medida de uso obligatorio de este dispositivo en el ingreso y al interior de sus establecimientos.

Asimismo, el Consejo aprobó recomendar a las autoridades municipales el cierre al público de panteones con motivo de las festividades de “Día de Muertos” y exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales y al Órgano Colegiado Intersecretarial, para intensificar la vigilancia en la aplicación de los protocolos sanitarios en los centros laborales previstos en los Lineamientos para la reapertura de actividades económicas publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020.

En “asuntos generales”, el Consejo analizó la petición realizada por el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social para la reactivación de las guarderías infantiles reguladas por esta instancia federal, solicitud que se determinó tunar al Órgano Colegiado Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de Medidas de Protección a la Salud y Reactivación Económica.

Presentes: Humberto Aguilar Romi, delegado del Issste en Sonra; EdgarJesús Zitle García, delegado del IMSS en Sonora; Jesús Alejandro Vargas García; jefe del Estado Mayor IV Zona Militar; Carlos Freaner Figueroa, vicepresidente Nacional y delegado Estatal de la Cruz Roja Mexicana; Jorge Ambia Minero, general de Brigada y Estado Mayor Presidencial; Martin Nava Velarde, director de Isssteson; José David Ruíz González, director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos; Mario Villalobos García, secretario general SNTSA 43; Fermín Fausto Araiza, presidente de la Federación Médica de Sonora; Karina Zárate Félix directora general de DIF Sonora; Francisco Javier Valdez Real, presidente de la Asociación de Hospitales Privados del Noroeste; Luis Becerra Hurtado, subdirector médico de Isssteson; José Ricardo Espinoza Cruz, subsecretario de servicios de Salud y Karina Gastélum Félix, titular notaría pública 67.