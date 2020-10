Capacitan sobre Síndrome de Down

Se busca apoyar a familias con hijos en esta condición a fin de que aprendan a leer y escribir

Métodos efectivos y prácticos para que niñas, niños y jóvenes con Síndrome de Down aprendan a leer y escribir promovió DIF Sonora a través de sus plataformas digitales, con el fin de apoyar a las familias, maestros y terapistas que trabajan en la inclusión de personas con este tipo de discapacidad.

En el marco del mes de la sensibilización del Síndrome de Down, se promovió la plática “Aprendiendo a leer y escribir”, donde la directora general Karina Zárate Félix dijo que los padres de familia de hijos con este tipo de discapacidad se vuelven los principales motores para su desarrollo, por lo que se hace indispensable tener información y cercanía con expertos en la materia.

“Coincido contigo, como mamás de un niño con Síndrome de Down que es una alegría poder compartir información con papás y mamás que viven lo mismo que nosotros y que todos los días son un reto, una experiencia hermosa”, puntualizó Zárate Félix.

La expositora Alicia Llanas, desde Monterrey, Nuevo León, quien es madre de dos hijos con Síndrome de Down: Elías y Eva, expuso métodos de enseñanza y recomendaciones con base a su experiencia.

«Es importante entender que la mayoría de las personas con Síndrome de Down presentan algunos retos que en general les hacen difícil, pero no imposible, aprender, incluso, la lectura y escritura”, señaló.

Pidió a los padres evitar las expectativas altas o bajas que se generan al creer que no están listos para aprender cosas avanzadas, ya que la mayoría de las veces asumen que aprenden despacio; sin embargo, en ocasiones se exagera en ese proceso.

Se refirió, también, a ser más sensibles ante las dificultades y a establecer la constancia como una herramienta para lograr las metas y objetivos pactados, situaciones que le han sido de utilidad en su dinámica de enseñanza.

Aunque hay algunas dificultades como la memoria auditiva a corto plazo, hipotonía o cortos períodos de atención, pidió sobresaltar las potencialidades de cada niña, niño o joven, ya que no se presentan con la misma intensidad en todos los casos.

Durante la interacción en vivo por la plataforma digital, se expusieron métodos de enseñanza de lectura y escritura como herramientas útiles para las familias, así como algunos ejercicios prácticos y digitales para reforzar el trabajo en casa.

“La invitación es que intenten lo que vimos, lo que les enseñé, lo único imposible es lo que no intentas”, finalizó.