Capacitan a personal estatal sobre blindaje electoral

Buscan evitar incurrir en alguna falta durante el proceso electoral, por desconocimiento u omisión

Para evitar que por desconocimiento u omisión se cometa alguna falta durante el período electoral, personal de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora, de la Comisión de Vivienda, de Atención Ciudadana y del Instituto Sonorense de las Mujeres, recibieron capacitación virtual del programa «Blindaje Electoral».

El secretario de la Contraloría General del Estado, Miguel Ángel Murillo Aispuro, dio la bienvenida a los participantes, encabezados por el secretario de Desarrollo Social en Sonora, Manuel Puebla.

Murillo Aispuro destacó que estas acciones dan muestra de que las normas legales son el camino a seguir.

«Estamos en un gobierno estatal con talante democrático, que respeta la pluralidad y la vive de frente», expresó.

La capacitación, en materia de obligaciones, prohibiciones y responsabilidades administrativas de los servidores públicos durante el período electoral 2020-2021, estuvo a cargo de Nery Ruiz Arvizu, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana de Sonora, en cumplimiento de uno de los compromisos de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Ruiz Arvizu destacó la importancia de que los servidores públicos conozcan sus responsabilidades, para evitar el mal uso de recursos públicos o infringir la legislación correspondiente, que les puede generar sanciones electorales, administrativas o penales.

Resaltó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla que a los servidores públicos no se les debe obligar la asistencia a eventos proselitistas, a votar o no votar por determinada opción electoral, a realizar aportaciones o apoyar alguna opción electoral en horario laboral.

Reiteró que entre las responsabilidades más importantes de los servidores públicos en época electoral están las de no condicionar la prestación de un servicio o programa de gobierno, así como garantizar el uso correcto de los recursos públicos.

Presentes en esta capacitación virtual: Elia Sallard Hernández, directora general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora; Rosario Camou, directora general de Atención Ciudadana, y Blanca Saldaña López, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres.