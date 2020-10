Caen 30 por ofrecer «mordida» a policías en los últimos seis días

Los presentaron ante el juez calificador por el delito de soborno a oficiales de Tránsito; las evidencias quedaron grabados en las videocámaras que portan los agentes

Con la intención de continuar el compromiso con la ciudadanía para reforzar las medidas contra la corrupción, personal de la dirección de Tránsito Municipal se mantiene firme en sancionar a todo aquel elemento de seguridad y ciudadano que busque evadir las infracciones por medio de sobornos, informó Jesús Alonso Durón Montaño.

El director de Tránsito Municipal explicó que en el transcurso de seis días se ha presentado a 30 personas ante el juez calificador por el delito de soborno a oficiales de Tránsito, hechos que están siendo documentados mediante video cámaras que portan los agentes y permanecen encendidas en todo momento.

“Hasta ahora van 30 personas presentadas ante el juez calificador por cometer esta falta al Bando de Policía, que es el artículo 162, fracción primera, este es un mensaje que va tanto para el ciudadano como a los policías, sobre que todo este tipo de acciones van a ser fuertemente sancionadas.

«Las labores de los oficiales están siendo video grabadas, están en archivo en las comandancias y de ahora en adelante es algo que quedará definido”, señaló.

Las personas que sean sorprendidas cometiendo este delito, abundó, obtendrán una sanción que oscila entre los dos mil 400 y los cuatro mil 800 pesos, así como un arresto de hasta 36 horas.

De igual manera, el director de Tránsito Municipal explicó que por segundo fin de semana se implementaron los filtros de alcoholemia para evitar accidentes viales relacionados con el consumo de bebidas embriagantes.

Este fin de semana, los elementos de tránsito inspeccionaron a 70 personas, de las cuales, 36 conducían en estado de ebriedad según los certificados médicos y fueron sancionadas mientras que sus vehículos fueron asegurados y no se presentaron accidentes de tránsito por alcohol de por medio.

“Se revisaron a 70 personas, de las cuales, 36 personas salieron en estado de ebriedad según el certificado médico, fueron sancionadas y sus vehículos fueron asegurados, no se registraron accidentes con alcohol al volante este fin de semana, es el segundo fin de semana que funcionan los filtros y que no se han presentado siniestros donde haya vestigios de alcohol al volante”. comentó, Jesús Alonso Durón Montaño.

En el tema de movilidad vehicular, se asignaron ocho unidades y se realizaron 50 operativos carrusel en la carretera 100 Estatal, se registraron cerca de cinco mil vehículos en salida hacia las playas y en el filtro preventivo en el punto denominado “El Pulpo Loco” se revisó a un total de 64 conductores, de los cuales 28 presentaban aliento alcohólico, cinco fueron retenidos por presentar estado de ebriedad y a 12 se les ordenó el cambio de conductor.