Cae ex secretario de la Defensa Nacional en Los Ángeles, California

Salvador Cienfuegos Zepeda, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue aprehendido por órdenes de la DEA

Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Estados Unidos.

«He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California», informó el Canciller Marcelo Ebrard, a través de su cuenta de Twitter.

«La Cónsul en Los Ángeles me estará informando en próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto», agregó.

Fuentes de Cancillería indicaron que todavía no saben cuáles son los cargos y que la detención se hizo a petición de la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés).

Asimismo, detallaron que los familiares que lo acompañaban en el momento de la captura ya fueron puestos en libertad.

Cienfuegos asumió el mando de la Sedena el 1 de diciembre de 2012 y estuvo todo el sexenio con Peña Nieto, hasta el 30 de noviembre de 2018.

Quién es Salvador Cienfuegos

Actualmente tiene 72 años y en su gestión se caracterizó por promover la Ley de Seguridad Interior para dar marco jurídico a la labor de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, es decir, justificar la actuación de los soldados como policías.

Su malestar por el cero avance de esa reforma se reveló en 2017 ante diputados: «Si me piden que levante una mano para preguntarme si quieren que regresen los militares a los cuarteles, no levanto una mano, levanto las dos», les dijo.

El General fue un mando exigente con su tropa y también reacio con las organizaciones de derechos humanos. Incluso impidió que padres de los 43 normalistas de Ayotzinapaingresaran a los cuarteles para que verificaran si había indicios de ellos.