Buscan profesores evitar el rezago escolar

El trabajo de los docentes de la secundaria técnica No. 39 “Profr. Eduardo Salcido Celaya”, ubicada en la comunidad de Guadalupe de Ures, es un ejemplo de compromiso para disminuir el rezago o abandono escolar ante la contingencia sanitaria por Covid-19.

Eliseo Cadena Maytorena, director de la institución, destacó que desde que inició el ciclo escolar maestras y maestros de la zona rural diseñaron un mecanismo de trabajo a través de la formulación de un calendario semanal, para tener claro el desarrollo de las actividades académicas.

“De 203 estudiantes se conectan en línea alrededor 127, pero quienes no acceden a la conexión en línea descargan las actividades en Facebook, realizan los trabajos y los envían por WhatsApp”, dijo.

Nueve alumnos no tienen acceso a recursos tecnológicos, por lo que los maestros imprimen las actividades y los padres pasan a recoger y a entregar el material de la semana anterior, agregó Cadena Maytorena.

Explicó que los lunes se publican las actividades en Facebook, martes y miércoles, sesionan en vivo en Microsoft Teams con los estudiantes para que maestros aclaren dudas y profundicen en el tema. Los jueves y viernes, administrativos, directivos y docentes se reúnen para evaluar los avances de la semana y se da seguimiento a cada estudiante.

El director de la secundaria comentó que los problemas de conectividad y de acceso a herramientas tecnológicas representan una limitante, pero gracias a un efectivo plan de trabajo y una comunicación permanente con los padres, el servicio educativo está cumpliéndose.

“Tenemos muy buena respuesta de la comunidad, a pesar de las dificultades de nuestra zona, de hecho, un grupo de mamás nos apoyan para asegurar el contacto con todas las familias. Además, el compromiso de todo el personal educativo permite alcanzar el resultado esperado en esta fase de trabajo en casa”, añadió Cadena Maytorena.