Avalan consulta sobre juicio a expresidentes

Cabe señalar que los magistrados reformularon la pregunta que se hará en la consulta, la cual no menciona a los expresidentes, sino que señala a “actores políticos”

La Suprema Corte de Justicia avaló la solicitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador para someter a consulta popular la posibilidad de investigar y enjuiciar a cinco ex Presidentes de la República, por posibles delitos cometidos antes, durante y después de sus mandatos.

Por seis votos contra cinco, luego de dos horas y media de uno de los debates más significativos de su historia, la Corte rechazó el proyecto del Ministro Luis María Aguilar, que calificaba de inconstitucional la materia de la consulta.

La mayoría determinó que la materia de la consulta sí es constitucional, por lo que luego de un receso, el Pleno procederá a determinar si la pregunta para la consulta, tal como la planteó López Obrador, cumple los requisitos legales.

La Corte puede reformular la pregunta y, una vez aprobada, tendrá 24 horas para enviar su resolución al Senado, que tendrá que aprobar la consulta por mayoría simple, al igual que la Cámara de Diputados, antes de que se turne al Instituto Nacional Electoral (INE) para que emita la convocatoria correspondiente.

«¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?», fue la pregunta que planteó López Obardor.

Varios ministros de la mayoría se pronunciaron por modificar la pregunta que Alberto Pérez Dayán calificó de «tendenciosa».

La ley señala que la pregunta debe derivar directamente de la materia de la consulta; no ser tendenciosa o contener juicios de valor; emplear lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y producir una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.

El Ministro Juan Luis González Alcántara aclaró que, si López Obrador no está satisfecho con la nueva versión de la pregunta, tendrá derecho a desistir de la consulta.

Reformulan pregunta

La Suprema Corte de Justicia reformó radicalmente la pregunta que se planteará en la consulta popular sobre los ex Presidentes.

La pregunta que se planteará en la consulta es:

«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco Constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».