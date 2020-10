Analizan viabilidad de abrir cementerios por el Día de Muertos

A más tardar la próxima semana se definirá por parte del Comité Municipal de Salud, la apertura de los cinco panteones municipales el Día Muertos, o bien el aforo y horarios de acceso a los visitantes, declaró Norberto Barraza Almazán.

El titular de Servicios Públicos Municipales, informó que hoy arrancan los trabajos de limpieza de los camposantos Sahuaro y Yáñez que son los más grandes de la ciudad, con 43 y 24 hectáreas respectivamente, a la espera de que el Comité Municipal de Salud determine las medidas correspondientes dependiendo del comportamiento de pandemia por Covid-19, y posteriormente, procederán con los otros tres, La Manga, Palo Verde y Municipal Norte.

«Sabemos que los otros panteones de México no van a estar abiertos en esas fechas, y en Hermosillo dependerá del semáforo epidemiológico y del comportamiento de la pandemia. A más tardar la próxima semana se nos informará el procedimiento a seguir, ya sea determinar los aforos y horarios, o definitivamente permanecerán cerrados», dijo Barraza Almazán.

Recordó que el año pasado se registró un aforo de 46 mil visitantes en los cuatro panteones, y este año, el Comité Municipal determinará si habrá acceso a los cinco cementerios el día dos de noviembre o permanecen cerrados como en otras partes del país derivado de la casa contingencia sanitaria, debido a la gran cantidad de visitantes que se registra esa fecha.

Por lo pronto, añadió que ya iniciaron este martes con la limpieza de los panteones en coordinación con personal del área de Parques y Jardines, y la contratación de empresas particulares por cuestiones de tiempo.

Se suman colonias al programa de descacharre

Seis colonias más se sumaron está semana al programa de descacharre, para que las familias aprovechen los contenedores y se deshagan de aquellos objetos que no puede llevarse el camión recolector, y con ello también prevenir la proliferación del mosco del dengue.

El director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán, mencionó que son 48 horas continúas las que permanecen los contenedores en esas colonias para que las familias tengan tiempo para llevar sus cacharros.

El objetivo de esto es la limpieza de los hogares, que la gente tenga la oportunidad de llevar las cosas que el camión recolector no puede llevarse, y lógicamente con la limpieza, prevenir la presencia del mosquito del dengue», dijo.

Comentó que este martes seis y miércoles siete de octubre estarán en las colonias Bella Vista y Metalera; jueves ocho y viernes nueve en la San Luis y Café Combate, y sábado y domingo en Urbi Villa del Rey sección dos y Cuatro Olivos.

La invitación es a los vecinos a aprovechar estos contenedores en sus colonias y evitar también la formación de basureros clandestinos y no propiciar la proliferación del mosco transmisor del dengue, expresó el funcionario.