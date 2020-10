Alfonso Durazo confirma que va por la gubernatura de Sonora

El funcionario federal señala que su renuncia a la SSPC «está en manos» del Presidente Andrés Manuel López Obrador

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó su intención de contender por la gubernatura de Sonora, al participar el miércoles en una conferencia organizada por el Club Harvard.

El funcionario federal señaló que su renuncia a la SSPC «está en manos» del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace unas semanas pidió a los funcionarios que tengan aspiraciones dejar el cargo antes del 31 de octubre.

«El Presidente ya estableció en una mañanera, que todos aquellos que tengamos aspiraciones políticos-electorales deberemos renunciar antes del 31 de octubre. Por mi trayectoria política y vinculación al estado, sería mi interés participar en este proceso con el deseo de extender la política de la 4T de Sonora».

Sin embargo, dijo, que no se manda solo y renunciar a la responsabilidad que tiene en este momento no es una decisión burocrática y debe solicitar autorización del Presidente.