Verifican establecimientos comerciales en el casco urbano y en Bahía de Kino

Entre 10 y 15 establecimientos de Bahía de Kino son verificados durante los fines de semana por parte de inspectores de las Brigadas de Vida del Ayuntamiento de Hermosillo, para corroborar que cumplan con los protocolos de sanidad ante la pandemia del Covid-19, aseveró Alberto Hernández Taddei.

Asimismo, se han visitado el 60 por ciento de los giros comerciales que operan como bares, antros, centros nocturnos, cantinas y billares de Hermosillo.

El coordinador del programa Brigadas de Vida, mencionó que son aproximadamente 90 negocios de Bahía de Kino, entre restaurantes, hoteles, farmacias, ferreterías, fruterías, tortillerías, entre otros, que cumplen con los protocolos de sanidad por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la atención a residentes y visitantes que acuden al balneario.

Sin embargo, se cuenta con cuatro brigadistas en Bahía de Kino que los fines de semana siguen haciendo visitas a los establecimientos para exhortarlos sobre la importancia de aplicar las medidas preventivas como el uso del cubreboca y gel antibacterial para prevenir contagios.

En cuanto a los 140 giros comerciales que operan como centros nocturnos, bares, cantinas, billares y antros en la ciudad, que el pasado jueves se autorizó su reapertura, Hernández Taddei señaló que se siguen verificando a fin de que cumplan con las medidas establecidas por el Comité Municipal de Salud y el Gobierno del Estado, para proteger la salud de su clientela, y el personal que labora en esos negocios.

También se han verificado cines, casinos, gimnasios, tianguis y centros comerciales, y otros establecimientos, detalló.

Aclaró que los brigadistas solo se encargan de hacer visitas a los comercios y orientar a los propietarios y el personal a implementar las medidas preventivas para evitar contagios, no sancionan.

«Nosotros como brigadistas no sancionamos, vamos, sugerimos y recomendamos para que cumplan con los protocolos, y no sean multados por el Estado u otra dependencia municipal», dijo.

El funcionario comentó que hasta el momento no tiene conocimiento de que se haya multado a algún establecimiento por incumplir con las recomendaciones de salud.