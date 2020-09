Va el Heat a las finales de la NBA

Se impuso por 123 a 113 al equipo de Boston quien dejó ir la ventaja

El Heat de Miami ya sacó boleto para las Finales de la NBA.

Miami derrotó esta noche 123-113 a los Celtics de Boston, quienes de nuevo no pudieron mantener la ventaja que tenían en el partido, algo que les sucedió en varios duelos de esta Final de la Conferencia del Este que terminan llevándose los de Florida 4-2.

Las Finales de la NBA arrancarán el miércoles a las 8 de la noche en esta ciudad, y los Lakers recibirán al Heat.

BamAdebayo sumo 32 puntos y 14 rebotes, primer jugador del Heat que logra esas cifras (30-10) en postemporada desde LeBron James, jugador que ahora enfrentará el Heat en las Finales, pues el «Rey» ahora juega con Lakers.

Una de las claves de la noche fue la actuación del chamaco Tyler Herro en el último periodo. Acabó con 19 unidades.

Cuatro de los cinco titulares de Celtics terminaron con 20 puntos o más, pero no les sirvió de nada.

El Heat, que llegó como quinto sembrado del Este, regresa a las Finales de la NBA. La última vez fue en 2014 cuando Miami lograba de la mano de LeBron el tricampeonato que no se logró cuando cayeron contra Spurs.

Miami tenía en ese entonces al coach Erik Spoelstra, mismo estratega que tienen ahora