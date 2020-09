Suman 76 mil 603 muertes por covid

La Secretaría de Salud reportó 173 nuevas muertes por Covid-19, con lo que suman 76 mil 603 en México.

Además, informó que hay 733 mil 717 casos acumulados, 3 mil 400 más que el domingo.

José Luis Alomía, director de Epidemiología, indicó que la estimación de casos activos es de 36 mil 577, lo que representa el cuatro por ciento del total de la epidemia.

Detalló que hay 185 mil 320 casos sospechosos a los que no se les ha tomado una muestra de laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad.

«Independientemente de que no tienen una muestra, son muy importantes porque nos permiten contribuir a la estimación de los casos», dijo en conferencia.

El funcionario también reportó 30 mil 769 casos sospechosos con muestra y posibilidad de tener un resultado y 93 mil 953 sin posibilidad de resultado.

Explicó que aquellos sin posibilidad de resultado se deben a que la muestra no llegó al laboratorio o sí lo hizo pero fue rechazada porque no cumplió con los lineamientos.

Alomía aseguró que la tendencia de la epidemia continúa descendente.

Sobre la ocupación hospitalaria, mencionó que es de 27 por ciento en camas generales a nivel nacional.

Para las camas con ventilador, destinadas a los pacientes críticos, la saturación es de 23 por ciento.

Alomía recordó que 16 entidades se ubican en semáforo amarillo, 15 en naranja, y una, Campeche, en verde

Han muerto un millón 555 personas en el mundo

El número de muertes por coronavirus en el mundo llegó a un millón 555, y se registran 33.2 millones de casos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

La cantidad de vidas que se pierden diariamente por el virus ha aumentado durante la mayor parte de agosto y septiembre, lo que llega a más de 5 mil en un promedio medido durante siete días.

El domingo, India, la segunda nación más poblada del mundo después de China, siguió liderando las muertes diarias relacionadas con el virus, con alrededor de 7 mil 700 durante el periodo de siete días más reciente.

Estados Unidos ocupa el segundo lugar, con más de 5 mil, Brasil tercero con más de 4 mil 800 y México cuarto con casi 3 mil. Esos cuatro países representan más de la mitad de las muertes totales por el virus en el mundo, según una base de datos de The New York Times.

También están surgiendo nuevos focos rojos en países más pequeños como Israel, que lideró el mundo en nuevos casos per cápita durante la semana pasada.

La pandemia continúa causando estragos en América del Sur, donde países como Argentina, Colombia y Perú están registrando miles de casos nuevos diariamente junto con algunos de los números más altos de muertes per cápita en el mundo.

Con el cambio de estaciones, algunos países que se vieron fuertemente afectados por el virus en la primavera y el verano están comenzando a deshacerse de las políticas de bloqueo, lo que genera temores de futuras oleadas. En Europa, las segundas oleadas de infecciones ya han afectado a Gran Bretaña, España y Francia