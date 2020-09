Suman 720 mil 858 casos de covid en el país

Se tienen contabilizados 75 mil 844 fallecimientos por el virus

La Secretaría de Salud reportó 405 nuevas muertes por Covid-19 en México, con lo que suman 75 mil 844; hay 720 mil 858 casos confirmados, 5 mil 401 más que el jueves.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología, detalló que 843 mil 677 personas han salido negativas al virus.

«Vemos un decremento importante en la semana 37», comentó e indicó que 518 mil 204 pacientes se han recuperado.

Los casos registrados en los últimos 14 días suman 35 mil 937, es decir, el cinco por ciento del total acumulado.

Sobre la ocupación de camas generales a nivel nacional, dijo que es de 28 por ciento, con 21 mil 478 de camas disponibles.

La ocupación de camas críticas es de 25 por ciento a nivel nacional, con 8 mil 65 de éstas disponibles.

Sonora sigue en amarillo, Campeche pasa a verde

La Secretaría de Salud (Ssa) actualizó el semáforo de riesgo epidémico, en el que un estado pasó a verde, 16 se ubican en amarillo, 15 en naranja y ninguno a rojo.

En conferencia nocturna en Palacio Nacional, Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud, señaló que este semáforo estará vigente a partir del lunes 28 de septiembre.

Baja California, Coahuila, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Puebla y Morelos fueron las entidades que avanzaron de color naranja a amarillo.

Campeche es la primera entidad en pasar a verde.

«Esto no significa riesgo cero, esto significa que la dinámica de la epidemia ha disminuido lo suficiente como para que las actividades sociales y económicas se vayan regresando casi en su totalidad», dijo el funcionario federal.

Hugo López-Gatll, Subsecretario de Promoción de la Salud, consideró alentador el primer semáforo verde.

«Quiero felicitar al Gobierno del Estado de Campeche, al Gobernador, al Secretario de Salud», dijo.

Respecto al regreso a clases en esa entidad, llamó a no apresurarse.»Considero que es más prudente esperar, no apresurar la apertura de recintos escolares».

Las entidades en semáforo amarillo son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca y Chiapas