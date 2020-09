Suman 30 mil contagiados por Covid-19 en Sonora

Los decesos acumulados suman dos mil 756, por lo que el secretario de Salud, Enrique Clausen, llamó a no confiarse y seguir cumpliendo con las medidas preventivas

A 30 mil tres aumentó el número de personas contagiadas por Covid-19 en Sonora, mientras que los fallecimientos suman dos mil 756, de acuerdo con el reporte de autoridades de Salud.

Este miércoles se reportaron tres decesos, en dos mujeres y un hombre, residentes de Cajeme, Empalme y San Luis Río Colorado.

Además, se reportaron 159 contagios, en 78 féminas y 81 hombres, 39 residentes de Navojoa; 32 de Hermosillo; 27 de Guaymas; 12 de Empalme; 10 de Etchojoa; cuatro de Benito Juárez, tres de Santa Ana y Caborca, respectivamente; dos de Plutarco Elías Calles, y uno de San Luis Río Colorado, Rosario, Cananea, Huatabampo y Puerto Peñasco.

Además, una niña y cuatro niños dieron positivo al coronavirus con lo que suman 503 casos pediátricos, no hubo reportes de mujeres embarazadas afectadas y ocho trabajadores de la salud dieron positivo al virus.

Pide no confiarse

Por su parte, el secretario de Salud en Sonora, Enrique ClausenIberri, dijo que si bien es cierto que las cifras han cambiado y que ya no son tan altas como las últimas semanas,“pero eso no quiere decir que debamos caer en excesos de confianza, no creas que ya no te puedes contagiar”.

“No tires por la borda el gran esfuerzo que tú y muchos como tú han hecho, sigamos cuidándonos entre todos, las cifras y los números pueden cambiar en cualquier momento”, advirtió.

Señaló que “el coronavirus no tiene palabra de honor y está esperando un descuido tuyo para volver a disparar los contagios, por eso no debes olvidar la regla de tres, siempre usar cubrebocas, lavado de manos frecuente y sana distancia”.