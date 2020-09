Suma México casi 689 mil casos de Covid

La Secretaría de Salud reportó 624 nuevas muertes por Covid-19 en México, con lo que suman 72 mil 803; hay 688 mil 954 casos confirmados, 4 mil 841 más que el día anterior.

En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que registran 34 mil 40 casos en los últimos 14 días, es decir, el cinco por ciento del total acumulado.

Asimismo, señaló que 492 mil 192 personas se han recuperado. «Vemos un descenso sostenido de la actividad epidémica», comentó.

El funcionario llamó a no salir a la vía pública si no es indispensable, a un lavado constante de manos, mantener la sana distancia y usar cubrebocas como elemento auxiliar.

Respecto a la ocupación hospitalaria, informó que es de 30 por ciento a nivel nacional, con Nayarit y Colima con ocupaciones al 50 por ciento.

Mientras que la ocupación para medicina crítica es de 25 por ciento a nivel nacional.

Atribuyen muerte de médicos a precariedad

La alta cifra de muertes por Covid-19 del personal sanitario en México estaría ligada con sus precarias condiciones laborales, señaló en un artículo la revista científica The Lancet.

A inicios del mes, un reporte de Amnistía Internacional alertó que el País lideraba el recuento mundial de trabajadores que habían fallecido por el coronavirus, con al menos mil 320 decesos documentados.

The Lancet, en el artículo titulado «Entendiendo las muertes por Covid-19 de los trabajadores de la salud mexicanos», escrito por David Agren, recoge declaraciones de enfermeras, médicos y personal sanitario que destacan sus condiciones de trabajo como una posible causa del impacto de la enfermedad entre ellos.

«Los médicos en México tienen habitualmente múltiples trabajos, a menudo un cargo en alguna institución pública, y otro privado, lo que agrava los problemas de estrés y agotamiento», escribió Agren.

«Los médicos mismos a menudo no son imágenes de la salud, han señalado muchos doctores», agrega el artículo en referencia a la incidencia de obesidad, diabetes e hipertensión en México y en particular entre los médicos.

La revista destacó además la falta de pruebas en el País para el personal médico, así como las protestas que este sector ha realizado para exigir equipo de protección.

El periodista citó una protesta ocurrida 3 semanas después del primer caso de Covid-19 en México.» Al menos 70 protestas le han seguido, de acuerdo con un reporte de seis ex Secretarios de Salud, con personal médico denunciando la escasez de suministros y pruebas, junto con la falta de infraestructura hospitalaria e incluso la formación adecuada».