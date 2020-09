Sobresale Hermosillo por buenas prácticas

Personal del Instituto Municipal de Planeación Urbana invitó a los hermosillenses que aman su ciudad a que voten por la Ciudad y con ello, llevarla a ganar el reto We Love Cities, que promueve el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), una organización no gubernamental con liderazgo mundial enfocada en la conservación del medio ambiente.

La titular de Implan, Guadalupe Peñuñuri Soto, destacó que Hermosillo es una de las tres ciudades de México que participa en este desafío mundial y que fueron seleccionadas entre las 54 capitales del mundo que presentaron sus planes climáticos más ambiciosos, y que están trabajando y demostrando el camino de las buenas prácticas en desarrollo sostenible.

«Estamos muy orgullosos de estar entre estas 54 ciudades, creemos que la mayor ganancia no será el ser seleccionada como la que más se le ama, sino el involucramiento de la ciudadanía y su certeza de que hay muchos proyectos en los que pueden participar en conjunto con el Ayuntamiento”, expresó.

Peñuñuri Soto, explicó que en el reto We Love Cities, la capital sonorense pasó la fase inicial donde hubo una pre selección de 250 ciudades a nivel mundial, donde presentaron ante un panel de expertos los proyectos y acciones más importantes en los que el Ayuntamiento y sociedad civil colaboran en el cuidado del medio ambiente, y serán los ciudadanos los que determinarán su avance al emitir el mayor número posible de votos.

La funcionaria municipal, detalló que el mecanismo está disponible a través de la página www.welovecities.org/es/hermosillo, con un click en el botón VOTAR o por medio del formulario que se incluye en el sitio, donde quienes así lo deseen pueden escribir sugerencias para la ciudad. Cada una contará como un voto, y pueden emitir una al día”, manifestó la funcionaria de la administración que preside Celida López Cárdenas.

También se contabilizará el uso del hashtag #WeLoveHermosillo en redes sociales, por lo que invitó a los usuarios de plataformas como Facebook, Twitter e Instagram a subir imágenes de lo que más aman de esta ciudad: cada una contara como un voto, y pueden emitir una al día. La votación cierra el día 11 de octubre.