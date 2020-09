“$e la volaron” con rifa del avión

Que quieren chacharear en los EU

Vuelve amenazar cabecilla sindical

Una buena de la Policía Cibernética

“$e la volaron” con rifa del avión…Por algo señalan que el “Pejidente” Manuel López Obrador vive en AMLOlandia, y es que a pesar del reciente fracaso que significara la rifa del avión presidencial que realizara, aún así ya está anunciando que para el próximo año podrían montarotro simulado sorteo de esos, pero ahora con lo decomisado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (IDPR). De ese pelo.

A ese extremo es que López Obrador está tratando de “tapar el sol con un dedo”, saliendo con que “ante el éxito obtenido” pudieran rifar un premio mayor consistente en ranchos, aviones, yates, joyas, residencias y otros bienes que hoy en día son subastados por el IDPR, cuando lo cierto es que el mismo director de la Lotería Nacional (Lotenal), Ernesto Prieto, confirmara que no se vendieron todos los boletos del avioncito.

Y es que a decir de Prieto Ortega, únicamente comercializaron 4 millones 685 mil 800 ‘cachitos”, es decir, el equivale al 78.09% de los 6 millones emitidos, y si se analiza que 3 millones de ellos se los “enca$quetaron a chaleco” a los empresarios; así como otros tantos a los sindicatos, y el resto los compró el gobierno, es por lo que al final apenas lograron vender menos de 800 mil, lo que exhibe que no tuvo el apoyo de las mayorías.

Razón por la cual, y por encima de lo presumido por Andrés Manuel, pero lo cierto es que se trata de una rifada que ha sido de lo más choteada, por los memes que se han hecho al respecto, de ahí que hasta están proponiendo que se sortee la polémica Casa Blanca de “La Gaviota”, o Angelica Rivera, la ex esposa del ex “Presi”, Enrique Peña Nieto; o también el monumento Estela de Luz, de ex “Preciso”, Felipe Calderón.

Eso derivado de que por más incienso que le echaron al citado “pájaro de acero” para promoverlo, pero lo que es al tabasqueño finalmente no le salieron las cuentas, porque si Pitágoras no miente, le terminaron perdiendo a la simulación que hicieron con esa sorteada de ¡un avión sin avión!, al sólo echar a la suerte el valor del mismo, con “cachos” de $500 pesos, para ganarse uno de los 100 premios de $20 millones cada uno. ¡Ajá!

Ya que por más “bla, bla, bla” con el que han querido justificar el que no tuviera “jalón” entre la población, para prueba está el que de entre 130 millones de mexicanos, ni siquiera hayan podido colocar 700 mil boletitos, de ahí el porqué del cuestionamiento que se le hace al llamado gobierno de la 4T, o Cuarta Transformación, ¿o Deformación?, que si dónde está el respaldo de “Juan Pueblo”, del que tanto se jactan.

Pues lo mismo pasó con la consulta que impulsaran para enjuiciar a los últimos cuatro ex presidentes del País, al no poder reunir el millón 800 mil firmas requeridas, por lo que así está el vacío que les están haciendo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que quieren chacharear en los EU…Como de ver dan ganas, es por lo que no descartan que a los tiangueros también les dé por querer ver al recién llegado cónsul de EU en Hermosillo, Ken Roy, como lo propusieran un grupo de comerciantes de la industria textil, dizque para que los dejen pasar “al otro lado” para comprar los materiales que usan para la elaboración de sus productos, al ampliarse el cierre de la frontera.

Porque a raíz de la alta incidencia de Covid-19 entre ambas naciones, es que las autoridades mexicanas fueron las que ahora les solicitaran a los gabachos el restringir por un mes más el cruce por la “línea” para actividades no esenciales, razón por la que será hasta el 21 de octubre cuando esté vigente esa restricción, que a cómo están las cosas de contagiosas, todo apunta a que podrían prolongarse por mínimo otro mesecito.

Al ser un secreto a voces, que los que también han pasado las de Caían para surtirse de mercancía de desecho gringa, o de la llamada de “segunda”, que generalmente son puras chácharas, son los que venden en los tianguis, por ese tipo de artículos ser el “gancho” que utilizan para atraer clientela, aunque ya también le campechanean con los de marca china, con todo y lo corrientes que son. Ni más ni menos.

No obstante y lo que es Roy para nada les ha dicho “aquí toy”, en primer lugar por apenas estarse acomodando en su oficina, por estar muy reciente su nombramiento, aunado a que no se tiene conocimiento de que anteriormente se haya hecho una excepción como esa, que sí que sería una consideración nunca antes vista, como es el la de que los dejaran brincar la frontera con un fin comercial, que para nada es esencial.

Más menos así está esa petición, que es por demás contradictoria, porque en tanto unos “lloran” porque se les está acabando el negocio con esos cierres fronterizos, lo que son otros lo celebran, como los de Canaco-Hermosillo presidida por Ario Bojórquez, por dé a cómo la gente que acostumbra a ir de shopping”, y “chuping” a Gringolandia, ahora se está viendo obligada a comprar a nivel local. Así la oportunidad.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vuelve amenazar cabecilla sindical…Ahora sí que por los reiterados antecedentes que hay, los que no se van a salvar de que les digan ¡otra vez la burra al trigo!, son los del Sindicato de Trabajadores del Transporte Público de Hermosillo, del que es cabecilla Apolinar Castillo, al por enésima ocasión amenazar con emplazar a huelga para el próximo 20 de octubre, por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

Pero tan Apolinar y sus titiriteros sindicales hacen esos volados emplazamientos “por sus pistolas”, que los choferes ni enterados estaban de ese movimiento huelguístico que se traen entre manos y con el que de nuevo están presionando a las empresas concesionarias Administración Corporativa de Hermosillo y Movilidad Integral, tan es así que por medio de un volanteo que hicieran es como los enteraran. ¡De que les dan ganas!

Con lo que queda demostrado que los operadores de los camiones urbanos son los últimos en enterarse de las movidas sindicalistas que se cargan Castillo Valdez y sus promotores cetemistas, tocante a ese paro camionero con el que otra vez están metiendo presión, dizque por la negativa de las autoridades y las citadas compañías para llegar a posibles acuerdos, respecto las cláusulas que les han violado, según ellos. ¡Tómala!

Aún y cuando las demandas que pretextan para tomar como rehenes a los usuarios de los ruleteros ya son un cuento viejo, entre las que están el pago de horas extras, bonos de puntualidad, seguridad social, seguro de vida, gastos funerarios, la reestructuración de baños y oficinas a donde llegan las unidades, entre otras, por ser las mismas por las que recurrentemente han emplazado, sin que nunca han llegado a la paralización. ¡Zaz!

De ahí que no en balde digan que esa cíclica presionada, ya más bien huele a chantajeada, en aras de $acar beneficio$ laborales extras, si analiza que ni siquiera previamente informan a las bases, como son los chafiretes, aunado a que también están volviendo a sacar la cuestión de la pandemia del coronavirus, por propiciar la reducción de sueldos, como se ha hecho en la mayoría de las actividades. Así “el tiro”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Una buena de la Policía Cibernética…Los que acaban de apuntarse otra buena, son los de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la que es secretario David Anaya, al detectar una página fraudulenta donde realizan cobros por internet para el trámite de la carta de no antecedentes penales, cuya expedición apenas reinició el lunes el Departamento de Dactiloscopia de la “Procu” estatal.

Por ese motivo es que ya le emitieran un ¡S.O.S! a la ciudadanía en general, para evitar que sean víctimas de esa nueva modalidad de fraude cibernético, al descubrirse que ese espacio en la red tiene un registro en el continente asiático, de ahí el llamado que están haciendo para estar atentos al momento de hacer uso de los medios electrónicos para realizar el pago por ese servicio, por la manera en que lo están clonando. ¡Ñácas!

Para el caso es que aclaran que el único sitio web autorizado para efectuar esa pagadera en línea, es el de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, que es el de https://hacienda.sonora.gob.mx/personas/cartas-de-no-antecedentes-penales, por lo que ahora sí que sobre aviso no habrá engaño, o mejor dicho esa clase de estafadas sobre la que están alertando, lo que deja en claro que ya ni ese documento se está salvando. ¡Glúp!

Con todo y que se hace la precisión, de que esa es una tramitología que debe realizarse de manera presencial y exclusivamente por la persona interesada, en un horario de 8:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes, y obviamente que bajo los protocolos sanitarios de la nueva normalidad determinados por la Secretaría de Salud, de ahí que hoy en día solamente se están otorgando 100 turnos por día para los interesados. Así el dato.

Aunque la probabilidad de la estafa radica en que hay que llegar con el turno pagado, además de otros requisitos que piden, y es ahí donde podrían sorprender a los solicitantes, o a quienes tienen necesidad de ese papelito que demuestra que se tiene el expediente personal limpio, y que tradicionalmente se les requiere a quienes van contratar en un empleo. Esa es la condición que les ponen.

Correo electrónico: [email protected]