Entre filtros antialcohol y exce$o$…Y con los que se espera que no vayan a incurrir en un exceso, tratando de prevenir otros, es con los filtros antialcohol que a partir de ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como decía el ex “Presichente” Fox, volverán a implementar en esta Capital, a fin de prevenir la conducción punible, derivado del cómo se han disparado los accidentes fatales por “borrachazos” en los últimos fines de semana. ¡Zaz!

Para el caso es que el Jefe del Departamento de Tránsito de Hermosillo, Jesús Alonso Durón Montaño y compañía, deberán poner el ejemplo a la hora de pararle el alto a los ciudadanos para revisarlos en los retenes que instalarán los viernes y sábados, para que al rato no los traigan en señalamientos por abu$o$ de autoridad, como los que le están imputando a la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens. De ese pelo.

Eso a partir del efecto contrario que han provocado esos puntos de inspección antichupe que Valle Dessens y sus huestes policiales han colocado en la Salida de San Carlos, al denunciar que más que tener un fin preventivo, más bien han sido con un sentido recaudatorio; además de causar largas filas de automóviles, de ahí que la inconformidad no se haya hecho esperar, incluso de los mismos prestadores de servicios. ¡Ups!

Y a tal grado ha llegado el malestar por esos operativos policíacos, que según esto se han convertido en la “caja chica” de Sara, por el “lanón” que según esto $acan cada fin de semana por ese concepto, que hasta la diputada y presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado, Magdalena Uribe, ya le hiciera un llamado para que atienda esa protesta ciudadana, a partir del dé a cómo se ha afectado a las mayorías.

Lo anterior por cómo Iribe Peña le mandara a decir a Valle, que no es porque se lo hayan contado, sino que por el contrario a ella misma le ha tocado ver el cómo sus polizontes están al acecho de los turistas, y no precisamente para cuidarlos, sino a todas luces para “feriarlo$”, cuando en teoría lo que deberían hacer es que se sientan en confianza, o como si estuvieran en casa, al visitar ese balneario y la región guaymense.

Luego entonces de esa forma es que no sólo están perjudicando a la gente y el turismo en general, sino también a los hoteleros, restauranteros y demás turisteros, de ahí el reclamo generalizado, y es que después de muchas malas experiencias con visos de extor$ionada$ que han ventilado infinidad de visitantes, es por lo que manejan que ya no les están quedando ganas de regresar, y no es para menos. Así la per$ecución.

Aunque en lo que referente a esta Ciudad del Sol y en base a lo adelantado por Durón, se supone que no pasará algo similar, al manejar que a las personas que salgan con más de 0.40 grados del alcohol en la sangre, se les indicará que el automóvil lo conduzca algún acompañante que esté sobrio, pero en caso de ir solo, le permitirán comunicarse con alguien para que vaya por él y “pilotee” el vehículo para evitar riesgos. ¿Qué no?

O séase que la finalidad será la de evitar más muertes por accidentes viales, ya que en lo que va del 2020 se han registrado 40 decesos por ese motivo, 13 en la zona rural y 27 en el área urbana, y en cuya mayoría la causa ha sido el consumo de bebidas embriagantes; mientras que en el 2019 sumaron 54, por lo que así está la peligrosidad al aumentar el flujo vehicular, al relajarse las medidas por el Covid-19 en el color amarillo.

“Disfrazan” antros de restaurantes… A los que está más que claro que para disfrazarla les están autorizando abrir en la modalidad de restaurante bar, es a los antros, bares, cantinas, clubes nocturnos y giros afines que suman alrededor de 140 establecimientos de esa clase, los cuales desde ayer “juebebes” ya lo hacen con un aforo del 50%; y en horario de 8:00 a las 24:00 horas, en lo que se mantiene la actual epidemia. ¡Glúp!

En esas condiciones estarán volviendo “a la vida”, o pachanga, es decir, camuflajeados de restaurantes, ya que tendrán que vender alimentos para poder operar, a lo mejor creyendo que comiendo a los bohemios no se les va a “subir el cohete”, y así estarán más conscientes para cumplir con las medidas sanitarias que habrán de respetar, por no ser un ámbito tan prioritario, pero lo están haciendo en aras de reactivar la economía. ¿Será?

Muestra de ello es que esa aprobación se anunciara en una improvisada reunión que encabezara en la Plaza Zaragoza el secretario del Ayuntamiento, Joaquín Rodríguez, con los regenteadore$ de esos negocios ambarinos, a los que no se les vio muy convencidos con ese esquema que les impusieran, pero al no quedarles “díotra”, es que tuvieron que aceptarlo en lo que mejora la cosa, o el semáforo epidemiológico pasa a verde.

Es por eso que el del vestir folclórico y estrafalario de Rodríguez Vejar les “leyera la cartilla” a los antreros, al sentenciarles que si bien por lo pronto tienen el aval del Comité Municipal de Salud para reabrir, después de casi de seis meses de estar cerrados, pero que se les mantendrán siempre y cuando acaten las nuevas reglas y protocolos, ya que serán regulados por la dirección de Inspección y Vigilancia, entre otras instancias.

Dicho de otra manera, ahora sí funcionarán con moderación, y no solamente porque lo harán hasta la media noche, sino además porque será a la mitad de su capacidad, lo que todavía está por verse, por aquello de la fama “pesados” que tienen los borrachos, no obstante y que la responsabilidad de incumplimiento de esas normas recaería en los propietarios de esos emborrachaderos, a los que luego luego les clausurarían.

Cunden los intentos de extorsión… Lo que vaya que está de llamar la atención, es que ahora en menos de 24 horas hayan puesto al descubierto cuatro casos de reportes de engaños telefónicos con fines de extor$ión, rescatando sanas y salvas a 10 personas en diferentes puntos de “Hornosío”, evitando el pago de lo exigido por los extorsionadores, lo que pone en evidencia que podría tratarse de una banda. ¡Ñácas!

Si se toma en cuenta de que ya no fue el clásico hecho aislado, en cuanto a esos intentos de extorsionadas, con todo y que en fechas recientes han estado muy recurrentes, sino que esta vez las hicieron en serie, por lo que algunas de las víctimas, entre ellas hasta un niño de dos años de edad, terminaron parando en hoteles del Centro de la ciudad, a donde con amenazas los obligaron a trasladarse. Ni más ni menos.

Sin embargo en esta ocasión hay que apuntarles esas de cal por las que van de arena, a los judiciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), adscritos al Departamento de Extorsiones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, por la rápida respuesta que tuvieran para localizar a los amedrentados por supuestos miembros de cárteles que amagaban con matarlos si no depositaban dinero.

Obviamente que en el ínter y como siempre lo hacen, a la par los delincuentes contactaron a sus familiares para reportarles que los tenían privados de su libertad, de ahí que por todavía haber quienes se creen ese cuento, es que en uno de los casos los parientes de las presuntos secuestrados sí les depo$itaron, antes de contactar a los policías de la Unidad Especializada, por lo que a esos sí que se los e$tafaron. ¡Pácatelas!

Así que ante el recrudecimiento de esa actividad delictiva, sí que cobra más relevancia la campaña de prevención para no caer en extorsión impulsada por el secretario de Seguridad estatal, David Anaya Cooley, que han denominado “No Caigas”, de ahí que el pasado lunes hasta una plática virtual ofrecieran por Facebook Live para alertar a la población y que esté prevenida contra esas timadas telefónicas. ¡Palos!

“Se cura en salud” funcionaria electoral… Con todo y que es bien sabido que el que nada debe, nada teme, pero la que es evidente que se está “poniendo el guarache antes de espinarse”, es la por algo cuestionada “Presi” del Instituto Estatal Electoral (IEE), Guadalupe Taddei Zavala, según deducen de un comunicado que acaba de emitir para apelar a la “autonomía” de esa institución electorera. ¡Aja!

En lo que consideran que es un posicionamiento, o intentona de querer “curarse en salud” de “La Lupe” Taddei, que no es producto de la casualidad, sino más bien una reacción del requerimiento del que ya fuera objeto el consejero electoral de ese changarro, Daniel Rodarte Ramírez, como parte de una investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), de la que es delegado Pável Núñez Moreno. ¡Tómala!

Luego entonces de ese tamaño debe ser el miedo de la Taddei Zavala y sus malas compañías, como para a nombre de su tildada de pandilla salir a manifestar que se oponen a las presiones, o descalificaciones de las instancias de procuración de justicia, como si fueran seres, o entes intocables, cuando más bien ha aflorado que han abusado de ese órgano, de ahí el por qué al parecer ya los empezaron a llamar a cuentas. ¡Mínimo!

Es por lo que señalan que a Rodarte no le quede el envalentonarse, como lo hiciera al mandarle a decir a Núñez Moreno por su cuenta de Twitter, que no “no hay necesidad de mandar a sus agentes a casa de mis padres a buscarme, ya que son adultos mayores y enfermos…estoy a su disposición y en mi lugar de trabajo, en el IEE”, cuando está de más el apuntillar que esa es una facultad que tiene la FGR. De ese tamaño.

Eso aunado a que Taddei desde ya adoptara el papelito de víctima, al escudarse en que por lo del proceso electoral en curso, en el que los sonorenses votarán el 6 de junio de 2021 para elegir gobernador, 21 diputados y 72 alcaldes, es por lo que advierte que serán objeto de campañas por el caldeado ambiente político imperante, cuando lo que deben enfrentar son las consecuencias de sus actos, que nada tiene que ver con eso.

