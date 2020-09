Ahora ¡¡se roban hasta lo robado!!

Le bu$can las Madres Buscadoras

Cabildea y puntea la Gobernadora

Abona diputado por desaparecidos

Ahora ¡se roban hasta lo robado!…Y el nuevo escándalo nacional que aflorara, es porque ahora ¡se roban hasta lo robado!, como lo denunciara en su carta de renuncia el ahora director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), Jaime Cárdenas, pero el que sigue segado es el “Pejidente”, Manuel López Obrador, haciendo valedero aquello de que no hay “píor” ciego que el que no quiere ver. ¡Zaz!

Si se analiza que Cárdenas Gracia no era un funcionario cualquiera, sino un reconocido académico, abogado y promotor de años de López Obrador, pero ya en el gobierno tampoco lo escuchó, de ahí que apenas y le duró tres meses en el cargo, al optar por dejarle la chamba, antes que ser cómplice de las marranada$ y corruptelas que le denunciara al irse, al ventilar de a cómo se están “clavando” lo que incautan y ahí “resguardan”.

En lo que es una enésima renunciada con la que vuelve a evidenciarse el cómo a AMLO se le está desmoronando su Cuarta Transformación, ¿o deformación?, que tanto presume, por ya ser varios los que se han dado de baja, para no servirle de tapadera y comparsa, y para prueba está que nomás en el Indep ya van tres directores que han “tirado la toalla”, lo que aquí y en China no es normal. De ese pelo.

Sin embargo para justificar esa nueva exhibida que le acaban de dar, lo que es Andrés Manuel a la clásica se salió por la tangente, al con sus recurrentes frases domingueras criticar la salida de su ex colaborador, al señalar que se fue por miedo y la falta de ganas para combatir la corrupción en ese Instituto, la cual equiparó como la lucha de David contra Goliat, porque a su “juicio” es un “un animal de buen tamaño”. ¡Pácatelas!

Aunque por encima de sus dichos, al también reiterar que “el que se aflige se afloja, ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, nos inmovilicemos y no hagamos nada”, lo cierto es que sobre lo balconeadopor Jaime no abundó gran cosa, aún y cuando en la citada misiva que le enviara el pasado lunes, le precisara que no es en el aire, por incluso ya haber querellas ante las instancias correspondientes. ¡Tómala!

Y es que como ya se le ha hecho costumbre, lo que es Ejecutivo tabasqueño únicamente se dedicó a darle vuelta a esa nueva hoja manchada, en el marco de la conferencia mañanera que ayer encabezara, y en la que le tomara protesta a Ernesto Prieto Ortega en lugar de Cárdenas, a quien “se jaló” de la Lotería Nacional para colocarlo en esa posición, según esto con la misión de hacer una limpia, por hoy en día estar peor que antes.

Ante lo que cabe aclarar que el hoy ex servidor público tuvo la voz completa hasta el final, como lo denota el que le mandara a decir con todas sus letras que: “Mi lealtad no era ciega, mi lealtad es reflexiva”, y que es ahí donde empezaron los problemas, eso porque al Mandatario de la Nación no le gustan que le digan sus verdades, o lo que está mal, por siempre querer imponer su intolerante “verdad”. Así el encontronazo.

Puesal margen de que López quiera componerla en el aire, la realidad es que le abrieron otro boquete a su administración federal, por ya no ser casual el que todos los que se le han ido terminan“echando pestes” y señalando de$víos, como en su momento lo hicieran el del IMSS, de Hacienda, la Semarnat y demás. ¡Ñácas!

Le bu$can las Madres Buscadoras…A las que se continúa demostrando que no les dan ni agua, es a las llamadas Madres Buscadoras de Sonora, y para seña está el que otra vez se vieran en la necesidad de salir a las calles a “botear”, como lo acaban de hacer en esta Capital, a fin de recaudar fondos para continuar con las labores de excavación en busca de sus seres queridos desaparecidos. ¿Cómo la ven?

O séase que con esa acción de recolección de recursos económicos, una vez más está confirmando que las integrantes de dicha agrupación han tenido que buscarle por otro lado, ante la nulidad que ha resultado el de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un tal José Luis González Olivarría, por eso reflejar que no las están apoyando con lo más mínimo, a pesar de que están haciendo el trabajo de otros.

Y para muestra está el que con todo y el calorón de más de 40 grados, ahora se les viera pidiendo ayuda monetaria en el cruce del bulevar Rosales y Luis Encinas, para entre otras cosas comprar lo más básico para esas labores de rastreo, como son palas, machetes, lámparas de minero, mascarillas con filtro, zapatos especiales, además de agua embotellada, suero, cubrebocas y gel antibacterial, entre otras cosas. ¡Mínimo!

Con lo que se pone de manifiesto que en tanto que las Madres Buscadoras de Sonora continúan “sudando la gota gorda” para juntar cooperacha, lo que es González Olivarría ya está cobrando un sueldazo por sólo estar de adorno en sus oficinas refrigeradas, tan es así que cuando se le ha preguntado sobre las estadísticas actuales que hay en ese ámbito, simplemente ha desconocido los datos. De ese tamaño.

De ahí por qué esa fantasmal Comisioncita de reciente creación que desrepresenta José Luis ya es esté señalada de ser un “elefante blanco más”, y no es para menos, por considerarse que solamente ha servido para tres cosas: ¡Para nada!, ¡para nada! y ¡para nada!, y lo que le sigue, como lo refleja esa “boteada”, por dé su parte no estar habiendo una respuesta de respaldo. ¡Palos!

Cabildea y puntea la Gobernadora…Por ser bien sabido que se logra más con miel, que con hiel, es que la que es más que evidente que ha continuado echando mano de sus buenos oficios políticos, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para evidencia está el que ahora sostuviera un cabildeo con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez. Ni más ni menos.

Toda vez que ahora la Mandataria aprovechó un encuentro al que asistieron gobernadores de varias Entidades, para en corto gestionar con Herrera Gutiérrez que se destinen más recursos para los municipios sonorenses en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, derivado de que viene muy “ra$urado”, o recortado, de ahí que la idea es que se reconsidere en algo, por aún estarse a tiempo de modificarlo. De ese vuelo.

Y la verdad es que a partir del cómo a Claudia se le viera departir con el Rey Arturo de los pesos y centavos de la Federación, es que suponen que renacen la esperanzas de que pudiera haber una rectificación presupuestal para el Estado, después de que resultara muy “ca$tigado” con esa proyección financiera del erario federal, con solo una obra carretera proyectada, de ahí que no quede más que “cruzar los dedos”. Así la alternativa.

Eso por cómoPavlovich ha estado haciendo su parte, como lo comprueba que derivado de las políticas y estrategias que ha promovido, como la convocatoria al Pacto Para Que Siga Sonora, en el mes de julio la Entidad ocupó el primer lugar a nivel nacional en recuperación económica en el sector manufacturero, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). ¡Qué tal!

En esos términos está esa buena nueva, o avance destapado por el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, y que no es producto de la casualidad, sino del programa de reactivación económica impulsado por el Gobierno estatal, luego de superarse la crisis de la pandemia del Covid-19, y es que la región puntea con un 33.3% del valor de la producción anual, lo que se ha traducido en 4 mil 454 empleos en ese rubro. ¡Órale!

Porque bajo la base de esas cifras avaladas por el INEGI, los Estados mejor calificados después de Sonora son Puebla con un 20.5%; Baja California suma19.3%; San Luis Potosí acumula17%; Tabasco un 14.8%; Sinaloa aparece con el 7.6%, Chihuahua con 4.4%; Guanajuato un 2.8% y Zacatecas 2.1%, por lo que a ese grado está el progreso que aquí se ha logrado, como resultado de ese impulso de Pavlovich Arellano. A ese punto.

Abona diputado por desaparecidos…Quien sí que está abonándole a la solución de una problemática muy sentida y de moda, es el diputado de Morena, Luis Armando Colosio, con la iniciativa que presentara ante el Congreso del Estado para aumentar de cuatro años y medio a 18 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad, secuestro y trata de personas de grupos vulnerables, o en escuelas.

Más menos así está la propuesta de reforma al Código Penal por parte deColosio Muñoz, con la finalidad de agravar las penas contempladas en la Ley y así proteger a menores de edad, gente con discapacidad, integrantes de etnias, migrantes y mujeres embarazadas, que sean víctimas de esas actividades delictivas cometidas por delincuentes que se aprovechen de su indefensión, o condición de vulnerabilidad.

Pero con todo y que es una muy buena proposición reformista del siempre polémico de Luis Armando, pero lo cierto es que existe el sentir que se está quedando corto en ese ámbito, por al parecer no estar incluyendo a los desaparecidos en general, que hoy por hoy han ido al alza, independientemente de que ya caigan en el concepto de “levantados”, si se toma en cuenta la alta incidencia que hay al respecto. ¿Qué no?

No obstante no deja de ser importante el que esté abogado por esos sectores poblacionales que son de los más desprotegidos, de ahí que sea una gestión legislativa con proyecto de decreto que ya fuera turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y probable dictaminación, eso con la intención de que pueda someterse a votación en el Pleno. ¿Será?

