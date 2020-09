“Mata grilla” con chamba “Gober”

¿Darán la mala nota en el Cobach?

Alertarán virtualmente de extorsión

Ponen la muestra a líder de padres

“Mata grilla” con chamba “Gober”…La que una vez más no se anduvo por las ramas para dar la cara y con cuentas claras, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, alayer con la voz completa responder a las “campañas negras” de las que ha venido siendo objeto en las redes sociales, al también por la red revirar con un contundente mensajepara desmentir a quienes la han estado grillando. De ese pelo

Al de ese tamaño Claudia dejar en claro que no se va quedar de brazos cruzados, aún y cuando está consciente de que con el inicio del año electoral en el presente mes de septiembre, van a arreciar esas campañitas sucias que no le extrañan, pues en el pasado ya las ha vivido y su familia padecido, de ahí que ya no le sorprendan las burdas falsedades, e inventos para tratar de desprestigiar su gobierno, en aras de engañar a los sonorenses.

No por nada es que la Mandataria dijera con todas sus letras, que a las mentiras se les va contestar con verdades, y a las calumnias con resultados, con la seguridad que da el no tener nada que ocultar, al reiterar que siempre ha estado a la altura de la confianza que le han brindado los ciudadanos, la cual jamás ha defraudado,y que por eso está por encima de todos los falsos que le han inventado. ¡Palos!

Y para el caso puso como mal ejemplo la última infamia que “se sacaran debajo de la manga”, como esa de que su familia política había comprado la empresa Frigorífica Contreras, que es una empacadora y comercializadora, en lo que apuntillara que no es más que una fakenews, o falsa noticia, como las tantas que han propalado en su contra, de ahí que señalara que quién sabe cuantas más no habrán de difundir todavía.

Aún y cuando Pavlovich Arellano reconociera, que eso es consecuencia de que a ciertos personajes les molesta que en su sexenio se han hecho las cosas bien en beneficio de las mayorías, al gobernar para todos, con todos y por todos, de ahí los inventos que le han promovido, para demeritar los logros alcanzados, razón por la cual la ven como el enemigo a vencer, a pesar de que ni en las boletas electorales aparecerá.

Sin embargo y al margen de esos ataques virtuales, lo que es Pavlovich Arellano ha seguido haciendo valedero aquello de que ¡trabajo mata grilla!, y para prueba está el que como cada año, les hiciera realidad el Programa de Apoyo a Pescadores 2020 a los hombres y mujeres que trabajan en el sector pesquero, al entregarles los respectivos incentivos económicos para respaldarlos en el desarrollo de su actividad. ¡Órale!

Y es que en el marco de una reunión virtual que sostuviera con representantes de ese sector, es en la que diera a conocer esa buena nueva, como es la asignación de $4 millones 165 mil pesos por parte del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), del que es titular Manuel de Jesús Bustamante; y otros $7 millones de la Sagarhpa, mismos que se distribuirán desde Puerto Peñasco hasta Huatabampo. Así el dato.

¿Darán la mala nota en Cobach?…Y de cumplir su amenaza, los que este “San Lunes” empezarían dando la mala nota, son los del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Colegio de Bachilleres, cuyo cabecilla es Eleazar Herrera, al aflorar que pretenden sabotear lo que será el inicio del ciclo escolar 2020-2021 de esa “Prepa”, al programar el cierre de planteles y hasta de calles, por sus demandas laborales. ¡Zaz!

Habrá que ver qué tanta pudiera ser la afectación por esa manifestación, sí se toma en cuenta que por lo de la actual pandemia de Covid-19, ahora las clases de los 29 estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) serán en línea para evitar contagios entre la comunidad escolar de las 33 escuelas, de ahí que sea de pronóstico reservado el impacto que Herrera Araujo y compañía tengan. Así la incógnita.

Toda vez que lo único cierto con referencia a ese movimiento de protesta, es que el director general de ese sistema educativo, cual es el caso del por algo tan llevado y traído de Víctor Mario Gamiño Casillas, por enésima ocasión está reprobando en materia de conciliación con los sindicatos, por dé a cómo ese tipo de exigencias sindicales siempre llegan a mayores, o a plantones y bloqueos, en perjuicio del estudiantado.

Como en esta ocasión en que se están volviendo a manifestar por un aumento salarial, entrega de uniformes y demás prestaciones, si se analiza que en el periodo de “vagaciones” tuvieron el tiempo suficiente para negociar y llegar a acuerdos, pero la cruda realidad es que manejan que Gamiño Casillas sólo se ha dedicado a “dorarles la píldora”, de ahí que nuevamente amaguen con afectar la operatividad. ¡Pácatelas!

Aunque como ahora el arranque de las actividades académicas será por mediode una plataforma llamada Ludus, es por lo que a lo mejor Víctor Mario y sus malas compañías confían en que el daño sea mínimo, no obstante y que mucho dependerá del número de profesores que no quieran conectarse para impartir sus cátedras, y es ahí donde se vería que tanto los afectaría ese paro. ¡Vóitelas!

Alertarán virtualmente de extorsión…Por las estafas telefónicas ya ser cosa de todos días, es que la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de David Anaya Cooley, hoy a las 18:00 horas -6 de la tarde- impartirá por Facebook Live la “Plática de Prevención para no caer en extorsión”, en la que ofrecerán recomendaciones para detectar ese delito, y cuya invitación es abierta al público en general. De ese vuelo.

En lo que es una nueva forma en la que José David y sus operadores están alertando y buscando crear conciencia entre la población, tocante esa modalidad delictiva ante la que todo mundo está expuesto, vía una cruzada permanente que han denominado “No Caigas”, y es que nomás en lo que va del año tienen un registro de cuatro mil 195 reportes recibidos, lo que representa un promedio de 17 diarios. De ese tamaño.

Es por eso de esa capacitación preventiva que ahora brindará un equipo de especialistas de esa secretaria, quienes compartirán con la sociedad en general casos reales, así como datos duros y consejos de lo que debe hacerse en caso de recibir una llamada de esas, a fin de orientarlos y que “No Caigas” en una extorsionada, ya que la principal “arma” para evitarlo, es el estar informado para actuar adecuadamente y no ser sorprendido.

No en balde es que Anaya Cooley resaltara, que desde el 2016 le han estado buscando por todos lados para contrarrestar esa clase delincuencia, y es por lo que diseñaran una aplicación móvil con fines preventivos llamada “Antiextorsión Sonora”, que a la fecha cuenta con más de 90 mil 141 descargas, y ha evitado 243 mil 577 intentos de extorsión, misma que basan en la intimidación y la violencia psicológica. ¡Tómala!

Y si bien se habla de que durante la pandemia de coronavirus los extorsionadores le han bajado a esas estafadas, ciertamente que no hay que confiarse, y para seña está la alerta que lanzara el Comisario de Policía de Navojoa, Gerardo Villalobos, de que resurgieron los que se hacen pasar por integrantes de cárteles de la drogapara llamar, amenazar y exigir dinero a sus víctimas, como igual lo hacen desde las cárceles. ¡Ñácas!

Razón por la cual de la importancia de esa invitada que está haciendo Anaya, para enlazarse a la liga https://www.facebook.com/Seguridad.Sonora, y poder conocer el modu$ operandi que utilizan esos delincuentes, y de esa forma no caer en el “teatrito” telefónico que montan para sacar “lana” fácil.

Ponen la muestra a líder de padres…Bien dicen que hace más el que quiere, que el que puede, y para seña está el cómo le han puesto el ejemplo “al pintado” desrepresentante de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna, con lo que son las campañas que han promovido para la donación de equipos electrónicos, para que los estudiantes pobres, o de escasos recursos, puedan estudiar a distancia.Así el acierto.

Y una evidencia de eso lo representa la loable campaña impulsada por la Fundación Damián Benítez, que empezaran a inicios del presente mes septiembre y que han denominado “Dona un Dispositivo Electrónico”, cuya finalidad es ayudar a alumnos de Primaria, Secundaria y Preparatoria para puedan comunicarse con sus maestros para su evaluación y dudas de las clases desde sus casas, por lo de la contingencia sanitaria.

Por ser innegable que hay un gran porcentaje del estudiantado que no cuenta con el equipamiento más mínimo, de ahí que estén en desventaja ante ese nuevo modelo de enseñanza que implementaran, a partir de la emergencia sanitaria, parareducir la posibilidad de contagios, y es por lo que han surgido esas propuestas, para que el alumno pueda tener un contacto virtual con el profesor, independientemente del televisor.

De ahí el llamado que está haciendo Damián Armando Benítez Alcántar, en su calidad de promotor de esa agrupación, para que la comunidad en general, empresarios y todos aquellos que económicamente tengan con que ayudar, se sumen a esa alianza de apoyo, haciendo donaciones de aparatos nuevos o usados, pero que estén funcionales, con lo que sí que estarán obteniendo “una palomita” en pro del saber. ¿Cómo la ven?

Más menos así está esa altruista acción, que es una de las varias que ya se han organizado, para más que Luna Salazar, que consideran que nomás se ha quedado de brazos cruzados, en vez de ser proactivo. ¿Qué no?

