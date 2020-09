Le sale lo revolucionaria a Célida

Pasan oootra prueba en la Unison

Da “Gober” un mensaje reflexivo

Sigue ¡la robadera! en el Ecológico

Le sale lo revolucionaria a Célida…Y apasionada y echada pa´ delante como es, a la que vaya que le salió el espíritu revolucionario y combativo en pleno mes de la patria, es a la alcaldesa Célida López Cárdenas, luego de que en el marco de su informada, o la presentación de su II Informa de Gobierno, “se volara la barda” al proponer fusilar a los narcotraficantes, como sucede en otros países. De ese pelo.

Así de tajante y determinante es como se les escuchara a Célida Teresa, al pronunciarse por un gobierno libre de corrupción y narcotráfico, en una rendición de cuentas claras en la que hiciera un balance de los logros alcanzados en su segundo año de gestión, entre ellos la reducción de la deuda pública con una política de austeridad; así como la apertura del Centro de Tratamiento de Adicciones para menores, entre otros.

Al López Cárdenas apuntillar que el narcomenudeo es una de las mayores crisis que enfrenta actualmente Hermosillo, por quienes han tomado la ciudad como un mercado muy lucrativo, afectando a niños y adolescentes que entran al mundo de las drogas en edades cada vez más tempranas, razón por la cual es que “pusiera el dedo en esa llaga”, como jamás lo había hecho ningún otro munícipe. Ni más ni menos.

Toda vez que la “Presimun” emanada del partido de Morena, casi casi dijo “que me perdone” nuestro “Presi”, Manuel López Obrador, cuya visión es la de ¡abrazos, no balazos!, pero a su juicio lo que merecen los “narcos” es que los manden al paredón de fusilamiento, por ya “no tener remedio”, como dice el dicho, por como nunca estar “envenenado” y descarriando a las juventudes con los estupefacientes que distribuyen.

No por nada es que cuestionara: ¿Vamos a seguir siendo gobernantes omisos que por temor no son capaces de enfrentar esta situación, o vamos a dar un paso al frente para arriesgarnos a erradicar lo que sucede?; o ¿cómo vamos a lograr cerrar todos los sitios donde hoy se vende droga, cómo vamos a seguir viendo como los vecinos nos señalan los tiraderos, cuántas clínicas tenemos que poner para poder desintoxicar a los afectados?

Más menos así de contundente estuvo el “prenunciamiento” de la primera autoridad municipal, al señalar con dedo de fuego que no se necesitan más elementos de la Guardia Nacional, sino que se requiere de estrategia para sacar de esta Capital a todos los delincuentes que se levantan con un arma en la mano y que han sido capaces de asesinar a menores de edad, en lo que es “una pedrada” para las instancias federales. ¡Tómala!

Es por eso que Célida fuera la que diera la nota por encima del resto de los presidentes municipales, en una sesión solemne de Cabildo que fuera transmitida virtualmente por lo del Covid-19, en la que hizo un recuento de las acciones realizadas, entre ellas la de la cancelación del alumbrado público; la adquisición de 30 patrullas nuevas, con las que suman 160 en su administración. ¿Cómo la ven?

Pasan oootra prueba en la Unison…Quien volvió a pasar otra prueba, y cuyo valor se acrecienta por estarse en tiempos de pandemia, es el rector de la Unison, Enrique Velázquez Contreras, luego de que ayer se conjurara el emplazamiento a huelga de los maestros del Staus, que estaba programado para las 17:00 horas -cinco de la tarde-, ya que al llegar a un arreglo desistieron de colocar las banderas rojinegras. De ese vuelo.

Pues los integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), que dirige Sergio Barraza, aceptaron el último ofrecimiento que les hicieran, consiste en un incremento salarial del 3.4%, y otro porcentaje en varias cláusulas, que es por lo que abrumadoramente mil 3 docentes votaran contra la no paralización, porque sólo 189 radicales estuvieron a favor, con 49 abstenciones. ¡Órale!

De esa forma es que se asegurara la continuación del actual semestre, después de esa histórica votación del Staus, ya que con motivo de las medidas restrictiva por lo del coronavirus, por primera vez los profesores sufragaron de manera electrónica, o virtualmente, vía la plataforma de esa organización sindical, después de que el pasado 31 de agosto solicitaran una prórroga de esa emplazada ante las autoridades laborales.

Luego entonces así está la calificación aprobatoria conseguida por Enrique Fernando en materia de conciliación, si se analiza que en el presente año ambos sindicatos del Alma Mater han votado por la no huelga, como ya anteriormente lo hiciera el Sindicatos de Trabajadores y Empleados (Steus), lo que ha redundado en benefició de alrededor de 30 mil estudiantes, que podrán seguir con sus clases a distancia.

De ahí del sentir que hay, de que Velázquez Contreras ha resultado una revelación en eso del buen manejo de la mano izquierda para conciliar con los intereses sindicales, en lo que muy seguramente que le ha ayudado su perfil serio y formal, pero con una postura firme, en base a las posibilidades financieras de la Máxima Casa de Estudios; a la par que hay que reconocer la madurez con la que esta vez han actuado los dirigentes. ¡Qué tal!

Eso habla del porque se tuviera ese final feliz en la “Uni”, por la buena voluntad mostrada por ambas partes.

Da “Gober” un mensaje reflexivo…La que sí que hizo una reflexión muy patriótica en el Día de la Independencia de México, es la gobernara Claudia Pavlovich, y no porque dijera que la patria somos todos, sino más bien por como en su mensaje resaltara que esta vez se festejara el 210 aniversario del inicio de la revolución mexicana, pero sin festejos, debido a un letal virus, de ahí que fuera de una manera diferente.

No en balde es que en esta ocasión Pavlovich Arellano, no solamente honrara a los héroes del pasado que ofrendaron la vida por un mejor País, sino también a los que en el presente 2020 han dado la batalla y su alma contra el Covid-19 que enfrenta Sonora, la Nación y el mundo entero, de ahí el porque hiciera hincapié en que se viven tiempos inéditos y con retos nunca antes vistos, ni enfrentados. De ese tamaño.

Tan es un mal que le ha cambiado la vida a todos y en todo, que ahora el pasado15 y 16 de septiembre más que celebrar con cohetes y una verbena popular, la gente festejó el estar viva, así como la alegría de tener a sus familias, después de los más de 72 mil contagiados que han muerto en la República Mexicana; y más de 2 mil 800 en el Estado, en lo que es una mortífera cifra que ha seguido en aumento. A ese grado.

Es por lo que Claudia destacara que el presente año ha exigido tomar decisiones difíciles para privilegiar la salud y supervivencia de las personas, como ha sido el detener la economía, cerrar escuelas y confinar a los adultos mayores, en aras de velar por lo más esencial, que es la integridad de las mayorías, en lo que es una lucha que advirtiera que aún no ha terminado, de ahí que llamara a seguir adelante para que siga Sonora.

Aunque por en encima de ese desafío se espera que vengan más cosas buenas para la Entidad, como esa que ayer anunciara el “Pejidente”, Manuel López Obrador, de que en los próximos días Pavlovich recibirá recursos federales para obras de vialidad, además de adelantar las actividades que realizará en su próxima visita por estos lares, que será a finales del mes en curso, o a principios del próximo octubre. Así el dato.

Y es que en base a lo destapado por Andrés Manuel, estaría dándose otro voltión por Bavispe, para “echarle un ojo” a las obras del puente y caminos que actualmente se construyen en esa comunidad; y también inaugurará un cuartel de la Guardia Nacional; y develará un monumento para recordar a las víctimas de la familia LeBarón, que fueran víctimas de una masacre; y de la que aseguran que ya hay 10 detenidos. ¿Será?

Sigue ¡la robadera! en el Ecológico…Vaya que el que ha seguido siendo tierra de nadie, o más bien de los ladrones, es el cada vez más inseguro Centro Ecológico de Sonora (CES), del que es encargado el por algo tachado de ser “director de ornato”, Luis Molina Ruibal, y para seña está el que por enésima ocasión fuera objeto de un atraco, de los varios que ya han perpetrado en su contra en los últimos meses. ¡Ñácas!

Ya que de acuerdo a lo ahora reportado por el “responsable” de seguridad, o mejor dicho de inseguridad, de ese saqueado parque natural, o reserva ecológica, ubicada en bulevar Xólotl y calle Templo Tláloc, de la colonia Cuauhtémoc, los amantes de lo ajeno sustrajeron varias aves exóticas y osamenta de animales que estaban en exhibición, y sin que se dieran por enterados, hasta que hicieron una revisión.

Es cuando descubrieron que hacían falta tres pericos frente naranjas, una cotorra argentina, así como seis astas de gamo y un cráneo de antílope sasin, los cuales se encontraban en el área del Ecosafari, en lo que es un reflejo del cómo han continuado entrando ese centro de cautiverio animal, lo que a querer y no pero ya da mucho de que sospechar, por no ser normal que hasta la fecha no hayan podido frenar esa robadera. ¿Qué no?

Lo que explica el porqué de la percepción que hay, de que a ese punto está la nulidad que ha sido en su función Molina Ruibal, por ser hora de que ni siquiera ha tenido la capacidad de crear un programa de vigilancia para tener a buen resguardo ese animalero que está bajo su responsabilidad, por lo que al paso que van no descartan que al rato también les vayan a “volar” las fieras salvajes que ahí tienen. ¡No lo duden!

