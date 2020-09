¡Da un grito a tiempo! la “Gober

¡Da un grito a tiempo! la “Gober”…Y la que sí que está haciendo valedero aquello de que, ¡vale más un grito a tiempo, que cien después!, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, con la puesta en marcha el programa de combate a las adicciones llamado “Advertencia Sonora”, dirigido a estudiantes de Secundaria a través de la implementación de una asignatura que se incluirá en el plan de estudios. ¡Órale!

Pues a ese grado es que ahora estarán trabajando desde el Gobierno del Estado en la prevención y atención de la adicción entre el estudiantado, vía esa cruzada que será respaldada por especialistas en esa materia, a partir de una alianza pactada entre el sector educativo estatal, presidido por Víctor Guerrero González, y la sociedad civil representada por asociaciones como la Fundación Amor y Convicción, a fin de sumar esfuerzos.

Casi por nada es que Claudia resaltara el trabajo hecho durante varios meses, para hacer realidad ese modelo con el que prevendrán y atenderán el grave problema de la drogadicción entre los jóvenes estudiantes, mismo que acaba de poner en operación en la escuela secundaria “Profesor Juan Ceballos Ayala”, en una ceremonia trasmitida por las redes sociales en las cuentas oficiales de la administración estatal. De ese pelo.

En lo que es una estrategia preventiva que consistirá en 12 sesiones de una hora cada una, divididas en teoría, diálogo y dinámicas encaminadas a generar una verdadera conciencia de lo que representa entrar y “engancharse” en el mundo de las drogas, en lo que será una instrucción de manera integral, porque tendrán la asesoría y el acompañamiento de expertos, para que muchos de ellos puedan recomponer el camino. ¡Mínimo!

O sea que Pavlovich Arellano y compañía así están visibilizando y poniendo los puntos sobre las íes, en cuanto a una problemática que ha ido al alza, como es la farmacodependencia entre la chamacada, por cada vez haber un mayor consumo de estupefacientes sintéticos, al ser de más fácil acceso por lo baratos, de ahí que ya no solamente estén al alcance de los adolescentes, sino también de muchos niños. ¡Pácatelas!

Es por eso que la meta sea llegar por medio de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) a más de15o mil secundarianos de dos mil 540 planteles escolares, por lo que en una primera etapa promoverán ese esquema orientador en Hermosillo, Cajeme, Navojoa y San Luis Río Colorado; mientras que ya en una segunda fase se ampliará a Nogales, Santa Ana, Moctezuma y Guaymas. ¿Cómo la ven?

En esos términos está la advertencia, o la forma en que la Mandataría “le estará echando aguas” a la chavalada, para evitar el consumo de esas cochinadas, que después se convierte en un problema de inseguridad que “le pega” a la sociedad en general, ante lo que apuntillara que en esa lucha se necesita la participación de todos, como es el sector oficial, social y empresarial, con la finalidad de juntos sumar.

Luego entonces es un pasó más de la Ejecutiva estatal, para contrarrestar ese flagelo que ha venido degradando y afectado a la juventud, por lo que así está la tarea extra que le están encargando a Víctor José, de ahí por qué siga saliendo como la gobernante con mayor nivel de aprobación, según la más reciente encuesta mensual de la empresa Massive Caller, así como en el tercer lugar en el rubro de confianza.

Pactan arreglo sobre “manoteo$”…Donde quedó más claro que ni el agua purificada, que pudieron más los “arreglos” que los “manoteo$” que les imputaban a los alcaldes tachados de corrupto$ de Navojoa y Obregón, María del Rosario Quintero Borbón y Sergio Pablo Mariscal Alvarado, es en el Congreso del Estado, porque al final hubo mucho ruido mediático, pero cero juicios políticos. Ni más ni menos.

Así estuvo “la perdonada” que le dieran a la tan llevada y traída de “La Chayo” Quintero y Sergio Pablo, por medio de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al dictaminar por mayoría que son improcedente los procesos de enjuiciamiento solicitados contra de ambos, por dizque ser corruptela$ que les toca procesar a otras instancias. De ese tamaño.

Ya que de acuerdo a lo justificado por el tildado de “Presi” tapadera de esa comisioncita, Jesús Alonso Montes Piña, una vez revisada la documentación entregada por las partes acusadoras y acusadas, concluyeron que las denuncias contra los “quemado$” “presimunes” no proceden, según esto porque no encajan en algunas de las faltas señaladas en el artículo 170 de la Ley Estatal de Responsabilidades, lo que está de no creerse.

De ahí porque del sentir que hay, de que con todo y las pruebas contundentes que aseguran que había para abrirles procedimientos, a la postre terminaron encubriendo a dicho parecito, señalados de ser unos auténticos “pájaros de cuenta”, por así convenir a los intereses políticos del partido de Morena, de cara al venidero proceso electoral, como lo prueba que 8 tribunos votaran para rechazar que los enjuiciaran. ¡Ñácas!

Toda vez que en nada le iba a abonar, sino todo lo contrario, al virtual candidato a gobernador morenista, Alfonso Durazo Montaño, el que mientras él anduviera en campaña, por otro lado se estuviera enjuiciando para desaforar a los morenos de Quintero Borbón y Mariscal Alvarado, por estar acusados de lo “píor”, sobre todo a la primera, por los de$vío$, nepoti$mo y exce$o$ que les achacan, entre otras lindura$. ¡Tómala!

Hoy entregará informe alcaldesa…Quien vaya que esté día va llegar más que motivada a lo que será la entrega de su II Informe de Gobierno, es la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, en una sesión solemne que tendrá lugar a media mañana en la Sala de Cabildo, pero que será a puerta cerrada y sin invitados por lo del coronavirus, al punto de que ni a la Prensa le permitirán el acceso. De ese vuelo.

En esa condición de restricción es en la que Célida Teresa cumplirá con ese acto protocolario de presentarle dicho documento al representante del Poder Legislativo, y el cual será difundido en vivo y a todo color por Facebook y Youtube, para ya después el próximo lunes rendir lo que sería su informada, de lo hecho y lo que falta por hacer, pero también de manera virtual, o por las plataformas digitales. ¡Qué tal!

Ante eso López Cárdenas no podrá presumir los últimos logros alcanzados, como es la inauguración del Primer Centro de Tratamiento de Adicciones Municipal en la historia de Hermosillo, para atender a menores infractores y tratar de rescatarlos; así como lo anhelada regularización de la invasión Tres Reinas, ubicada al sur de la ciudad, con la que beneficiará a 400 familias que ya podrán contar con los servicios básicos.

A no ser que y que de último momento incluya esos aciertos en el Informe Digital que rendirá el 21 del presente mes, en que el adelantan que no sólo hará una reseña de los realizado y avanzado, y casi de milagro, por la falta de recursos que enfrentado, sino también de los retos que tienen por delante en un creciente Capital que cada vez es más demandante, principalmente en lo referente a infraestructura y seguridad.

Porque ciertamente que a la presidenta emanada de Morena sí que le ha tocado un trienio inédito por la actual pandemia, por dé a cómo han escaseado los recur$o$ como nunca, de ahí que ha tenido que hacer más con menos, lo que hace más meritorio el cambio que ya se ve en la localidad, más que nada en lo que tiene que ver con la rescatada de vialidades, por lo que su último año, sí que seguirá siendo de pronóstico reservado. ¡Ups!

Brinda el ISTAI protección extra…El que “puso el dedo en la llaga”, respecto a un dato que se había pasado por alto, es el comisionado del Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI), Andrés Miranda Guerrero, referente a que debido al mayor uso de las tecnologías por los del coronavirus, ahora los datos personales están más expuestos, de ahí que ya trabajen en programas para reforzar la seguridad. ¡Zaz!

Esa es la alerta hecha por Andrés, al advertir que por ahora laborarse y realizarse más trámites a través de los medios electrónicos, la privacidad de las personas se ha visto más expuesta, de ahí que considerara necesario el fortalecer acciones para proteger su información, por como nunca está expuesta ante la amenaza que significa la utilización del Internet, de ahí que llamara a crear conciencia. Así el dato.

No en balde es que Miranda participara en una sesión a distancia de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en la que se aprobaran actualizaciones al programa mediante el cual se promueven acciones para sensibilizar a los ciudadanos sobre el cuidado de su privacidad e intimidad, a fin de impedir que les roben su identidad, como ya ha venido ocurriendo. ¡Vóitelas!

Lo que explica porque a la par decidieran actualizar el Programa Nacional de Datos Personales (Pronadatos), para facilitar el ejercicio de ese derecho, como es el caso de los ARCO, con los que es posible acceder, rectificar, cancelar u oponerse al manejo de las informaciones personales, de ahí porque también el ISTAI rediseñará sus esquemas para cumplir las disposiciones del SNT, en que el que participan esos organismos.

Eso aunado a que Miranda Guerrero adelantara, que otra línea de acción es trabajar con los responsables de salvaguardar los datos, como es el caso de las dependencias de gobierno, para que instrumenten procesos de gestión más seguros, en torno a los generales que “Juan Pueblo” les ha confiado. Esa es la necesidad.

