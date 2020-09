Sin Medias Tintas

Es un riesgo el Mercado Municipal

Es un riesgo el Mercado Municipal…Y loque sí que no deja de ser un nuevo aviso, es que ahora se haya estrellado en el piso una parte de la cornisa y fachada superior del Mercado Municipal No 1 de Hermosillo, porque eso viene a confirmar el latente riesgo en que está, de que en cualquier momento pudiera registrarse derrumbamiento por la falta de mantenimiento y la antigüedad de su estructura. De ese pelo.

Pero en tanto que ese inmueble prácticamente se ha estado cayendo a pedazos, porque meses atrás igual se desprendió parte de una de las entradas del sector Poniente, de ahí que la clausuraran temporalmente, por el consabido peligro para los clientes y visitantes, pero ni así los locatarios se han hecho responsables de cuando menos “darle una manita de gato”, para que no se siga desmoronando, como ha estado sucediendo. ¡Ups!

Ya que dichos mercaderes, que tienen sus puestos de venta en el interior y los alrededores de ese edificio, y cuya cabecilla es una tal Migdelina Castillo Moreno, quieren que la restauración sea con cargo al Ayuntamiento, aún y cuando ellos son los que hacen negocio con ese espacio, aunado a que existen registros de que 24 de mayo de 1992 se aprobó su desincorporación y venta bajo el régimen de propiedad condominal.

Sin embargo lo que son dichos marchantes persisten en su postura de que se defina a quién corresponde mantener en buenas condiciones ese mercado, que es el más emblemático de esta Capital, con todo y que lo más lógico y justo sería que aportaran una cuota de sus ganancias para destinarla a su conservación y que sea seguro, de entrada para ellos mismos, por ser los que se benefician de él, al explotarlos comercialmente.

No obstante lo que es Migdelina y compañía se han resistido a poner de su parte, cuando otra opción pudiera ser que el Municipio les cobrara una renta por cada área que manejan y que el monto se canalizara para crear un fondo con el que periódicamente le dieran “su chaineada” y le hicieran reparaciones menores, en aras de prevenir un posible siniestro que pase a mayores, o llegue a terminar en tragedia. Ni más ni menos.

Si se toma en cuenta que a partir de ese enésimo incidente, lo que es la Coordinación Municipal de Protección Civil una vez más volvió a determinar que requiere que le refuercen los muros, así como el retirar el enjarre ensalitrado que está a punto de desprenderse, de ahí que podría caerle a la clientela en la cabeza, y si bien les va, porque capaz y se viene ¡fuera abajo! Un pedazo más grande y quién sabe que llegue a pasar. ¡Palos!

Luego entonces así está esa peligrosidad para los ciudadanos, en tanto que Castillo Moreno y su gente no salen de los dimes y diretes, o de justificarse que en las reuniones que han sostenido con las autoridades municipales no han llegado a nada, a pesar de que ellos aparecen como los principales responsables y quienes se supone que tendrían que responder ante una desgracia, por ser los beneficiarios directos. ¿Qué no?

Porque lo que son los burocráticos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuyo fantasmal delegado es José Luis Perea González, sólo son simples observadores, al no obligarlos a concretar esa restaurada, aunque también algo tienen que ver la del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Guadalupe Peñuñuri Soto; y el Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Cidue), José Eufemio Carrillo.

¡Sienta un precedente! la alcaldesa…La que está sentando un precedente es la alcaldesa, Célida López Cárdenas, por como ayer cristalizar uno de sus principales compromisos de campaña, al inaugurar el Primer Centro de Tratamiento de Adicciones Municipalen la historia de Hermosillo, en el que atenderán de manera integral a menores infractores con la enfermedad de la adicción, con la finalidad de rescatarlos.

Con ese fin es que Célida Teresa hiciera la entrega formal de un complejo en el que bajo un modelo de comunidad terapéutica, en una primera etapa brindarán atención hasta a 86 adolescentes que sean víctimas de la drogadicción, cuyas edades oscilarán entre 12 y 17 años con nueve meses, con miras a evitar que en el futuro se involucren en actos delictivos de mayor nivel, o en el narcotráfico. Así el acierto.

Al ser un recinto que incluye dormitorios, baños, cocina, área de lavado, almacenaje, espacios de convivencia, área administrativa, consultorios y módulos para terapias, en cuya adecuación y equipamiento se invirtieron $15 millones 657 mil 792 pesos, mismo que entregara al Patronato Transformando Vidas, vía su presidente, Gabriel Urquídes Coppel; y del que fungirá como directora, Angélica Mariel Martínez López. ¡Qué tal!

En lo que es un proyecto hecho realidad, producto de una alianza entre el Gobierno Municipal hermosillense y la Sociedad Civil, conformada por el mencionado patronato de apoyo, así como un equipo de profesionales especializados en la operación deprogramas de rehabilitación, con el que se le está dando respuesta a una de las demandas más sentidas de la comunidad, como es el rescate de los jóvenes que caen en las drogas.

Por esa desgarradora problemática de ver hasta niños “perdidos” en ese vicio, ser uno de los clamores que más escuchara en sus recorridos la munícipe, de ahí que está haciendo lo que nadie había hecho, como es el crear esa opción de ayuda, con ese centro de instalaciones dignas, seguras y funcionales, ubicado a espaldas del Aeropuerto Internacional, que iniciará operaciones con 20 jovencitos que necesitan ese auxilio.

Aún y cuando cuenta con 86 camas, con tres médicos, un pediatra, psiquiatra, tres psicólogos, dos trabajadores sociales y ocho enfermeros, además de un área Medicina Familiar. Así la misión cumplida.

Hoy dará “Gober” “Grito” inédito…Para no echar a perder lo ganado, o el sacrificio realizadohasta ahora porlo del confinamiento provocado por la actual epidemia de coronavirus, es que para evitar tumultos este día tendrá lugar “un grito” de Independencia inédito, o nunca antes visto, ya que será grabado por la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, y se trasmitirá por las televisoras locales y las redes sociales.

Pues al ser una celebraciónpopular que atrae a las masas, es por lo que cada 15 de septiembre atiborran la Plaza Zaragoza, que es lo que ahora quiere evitarse, a partir de que la prioridad debe seguir siendo el proteger la salud de la ciudadanía, por lo que así está el cambió que está oficializando para hoy el coordinador de Relaciones Públicas y Eventos del Gobierno del Estado, Germán Robles Molina. Así la prevención.

Toda vez que las fiestas patrias son una tradición muy arraigada entre la población, de ahí que Robles Molina reconociera que se acordó tomar esa decisión de vitorear virtualmente a los héroes que no dieron patria, porque sería prácticamente imposible controlar las medidas sanitarias en una verbena como la que se hacía año con año esa noche, por el “gentío de gente” que acude, lo que no permitiría guardar ni la sana distancia.

Es por lo que determinaran que la Mandataria estatal grabara previamente ese solemne acto, porque aún y cuando de antemano se sabe que se canceló la romería, con el simple hecho de que las mayorías supieran que aún así iba a tener lugar una ceremonia, se da por descontado que aún así muchos acudirían a hacer presencia, al menos para darse la vuelta, con el consabido peligro de contagio por las aglomeraciones. De ese vuelo.

A ese grado es que dicha pandemia le ha venido a cambiar la vida de todo mundo, por hoy en día ya ni siquiera poder festejarse las tradiciones más elementales, de ahí el llamado que están haciendo para presenciar “El Grito” desde casa por la TV, una vez que concluya el de Palacio Nacional, y que por cierto que será el último de Claudia, y con el cual sí que hará historia, porque será el primero virtual. ¿Cómo la ven?

Opera de nuevo “al cien” Isssteson…Los que ahora sí que desde ayer ya están operando “al cien”, son los servicios médicos del Isssteson, o con lo que es la nueva realidad propiciada por el Covid-19, después de que sufrieran adecuaciones y modificaciones de agenda durante la cuarentena, por lo que así está la saludable buena nueva anunciada por el director general, José Martín Nava. Así la reactivada.

Con lo que está de más el señalar que a partir de ya reactivaron la operatividad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), con la actividad en los Centros Integrales de Atención a la Salud (CIAS), así como de los módulos y hospitales propios, pero obviamente que con lasrestricciones que impone esa mortífera enfermedad respiratoria que sigue estando al acecho. ¡Ouch!

De tal forma que por ahora la presión para Nava Velardey su hiperactivo director Médico, Luis Becerra Hurtado, ya no será ese letal virus, sino el aplicar un plan que ya pusieran en práctica para acabar con el rezago de consultas de especialista reagendadas; así como de cirugías aplazadas por la citada contingencia, de ahí que una vez más echarán el extra, al trabajar en tres turnos los 7 días a la semana para ponerse al corriente.

Si se analiza que esas reprogramaciones se hicieron para no exponer a los derechohabientes y al personal ante ese mal, porque como se llegara al extremo de que adaptaran el hospital “Dr. Ignacio Chávez” de esta Ciudad del Sol para atender a esa clase de pacientes, además de improvisar uno ambulatorio en el hotel de la Sección 54 del SNTE, pero ni así dejaron de atender a la generalidad de los afiliados. A ese grado la eficiencia.

Así está el nuevo reto para José Martín y Luis, por los rigurosos protocolos que habrán de implementar, porque ya no podrá acudirse al médico como antes, pues ahora tendrán que llegar 15 minutos previos a la consulta, para que no “se hagan bolas”, tanto al interior como en el exterior de las instalaciones, y así prevenir posibles contagiaderas, por ya sumarse más de 2 mil 800 muertes, y superarse los 31 mil infectados.

Y por si eso fuera poco después de cada cita médica desinfectarán el consultorio antes de recibir a un nuevo paciente, además de exigirse las medidas básicas de sanidad, como el cubrebocas y demás. ¡Órale!

“$acan a flote” ISAF a “Presimun”…Si por la víspera se saca el día, tal como era de esperarse, la que dan cuenta que todavía no termina el trienio y ya está saliendo con cuenta$ mocha$, es la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, por las irregularidades que acaba de sacarle a flote el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), en la Cuenta Pública 2019 que ayer empezara a revisarse en el Congreso del Estado.

Y es que entre un rosario de observaciones con visos de desvío$ que le hicieran a la Tesorera de Valle Dessens, como es Célida Botello, aparece el no exhibir controles en cuanto a la retención de impuestos; así como un deficiente sistema de cobranza; y el tampoco justificar los montos de apoyos sociales que en teoría se han entregado, por lo que así está el desgarriate financiero que les están detectado. De ese tamaño.

Aunque para empezar y acabar pronto, está el hecho de que una de esas anomalías es que ni la propia Botello Navarro ha podido acreditar su residencia de 5 años en el puerto, al únicamente haber presentado documentos que amparan que vivió en esa localidad los últimos tres años, lo que habla que desde ahí no tienen calidad legal ni moral para estar en ese puesto en el que se manejan los pesos y centavos. ¡Ñácas!

No en balde es que el ISAF ya les diera un plazo de 30 días para solventar esas fallas, o de lo contrario se harán acreedores a sanciones administrativas, y quién sabe si de otro tipo, dependiendo de la gravedad, entre otras cosas por no retener el Impuesto Sobre la Renta al personal; así como el no contar con regulación para los pagos de honorarios y comisiones, de ahí por qué ha aflorado que hay mucha “lana” volando. ¡Glúp!

Es por eso del sentir que hay, de que Sara está haciendo valedero aquello de que, ¡lo que mal empieza, “píor” acaba!, al todo pintar para que sea de los munícipes que salga más mal calificados, en esa auditada que les hiciera el aludido organismo fiscalizador y que checarán con lupa los diputados, con la finalidad de detectar posibles tran$a$ y actos de corrupción, en los casos en los que simplemente no cuadren los $aldo$. ¡Zaz!

