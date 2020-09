Exhibe ser justo Supremo Tribunal

Exhibe ser justo el del Supremo Tribunal…Y la que sí que tuvo el respaldo popular, es la muestra de humanidad y sensibilidad que acaba de dar el “Presi” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE),Francisco Gutiérrez Rodríguez, al anunciar que por lo que resta del año suspenderán los procesos de desalojo y embargos, derivado de la crisis económica que ha provocado la epidemia del coronavirus. De ese pelo.

Así está la conciencia social que está exhibiendo el también magistrado del Poder Judicial, al “ponerse en los zapatos de los ciudadanos” y reconocer que la actual pandemia, además de miles de muertes, ha causado que mucha gente se quede sin trabajo, al cerrar sus negocios y changarros, de ahí que hoy en día las mayorías estén en la ruina, y es por eso de esa tregua legal que están decretando para no darles la puntilla. ¡Qué tal!

Al Gutiérrez Rodríguez considerar que no es muy humano, el que aunado a que los sonorenses están enlutados y “en la vil chilla”, como dice el dicho, por muchos estar desempleados, como para que “de pilón” llegue un actuario y les embargue la televisión, que es lo único que tiene para entretenerse, o lo poco que les queda para poder empezar nuevamente, y que es lo que evitarán en lo que queda del 2020. Así el apoyo.

O séase ese el criterio que están aplicando ante la contingencia no sólo de salud, sino también en la economía, propiciada por esos letales resfriados, por lo que tampoco autorizarán o emitirán fallos para que “se eche” a las personas de sus viviendas, al no poder cubrir compromisos legales, y no resulten afectadas en sus bienes y posesiones, para lo cual están buscando un punto de equilibrio entre los abogados y los demandados. ¡Órale!

En esos términos está la visión humanista del Don Francisco de la justicia, por encima de lo fría que son las leyes, al estar conscientes de que fueron más de cuatro meses en que la ciudadanía no pudo pagar alguna deuda, aún y cuando no faltarán los vivales que traten de aprovecharse, pero la cruda realidad es que el grueso de la población ha enfrentado muy serias dificultades económicas, de ahí que quedara sin capacidad de pago.

Ese es el perfil solidario que está mostrando Gutiérrez, de ahí que contrario a lo que se dice del “Pejidente”, Manuel López Obrador, de que se tiene al “píor” presidente, en el peor momento, estilan que con el del STJE sucede a la inversa, al procurar que se perjudique lo menos posible a Juan Pueblo, de ahí por qué exista el sentir, de que con su actuar ha marcado un antes y un después en esa institución justiciera, por lo justo que es.

Volverán “a la vida” las iglesias…Ahora sí que Dios “agarre confesados”, como dice la conocida expresión, a los feligreses de la grey católica, ante el anuncio que acaba de hacerse, de que en las iglesias de Nogales, Hermosillo y Obregón volverán a impartir las misas presenciales, o “personalmente en persona”, a partir del venidero día 20 del presente septiembre, pero en tanto seguirán siendo virtuales por el Covid-19.

Más menos así está la confesión que hiciera el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, referente a esa buena nueva para los creyentes de esa religión, al ventilar que aunque la semaforización actual los facultaba para la reapertura de esos templos desde el pasado 4 de este mes patrio, finalmente las autoridades eclesiásticas decidieron postergar el reinicio de esos rituales. ¿Cómo la ven?

Es por lo que en plena comunión, o de conformidad con los obispos que trabajan en esa zona pastoral, optaron por aplazar el reinicio para esa mencionada fecha, en aras de abonarle al mejor cuidado de la salud de la feligresía, al suponer que si esperaban un poco más de tiempo habría más fieles, ya que de entrada, y a cómo están de apanicados por lo de esa virulencia, nadie iba a querer salir de inmediato, o luego luego. Así el dato.

Aún y cuando por la regulación que ahora hay, deberán de recibir la mitad de católicos en cada homilía, o sin los tumultos que antes se hacían en las distintas ceremonias religiosas que montan, y además siguiendo todas las disposiciones sanitarias, a fin de evitar, o cuando menos minimizar los contagios, para en ese sector eclesiástico no propiciar el que haya los rebrotes que ya se pronostican para el venidero octubre. ¡Ups!

Ante lo que concluyen que con todas las precauciones, pero ya podrán acudir a “darse golpes de pecho”, además de que también permitirán los casamientos, de ahí que los novios ya no se van a “salvar”, en lo que es una reactivación que ya no está de impactar, si se parte de que la gente “ya anda como loca” en las playas.

Advierten de rebrotes de coronavirus…Lo que se temía ya lo están advirtiendo, de que los que serán inevitables por el relajamiento que ha habido ante el Covid-19, son los rebrotes de ese virus que aún está presente, como ya los está pronosticando el tan llevado y traído subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López Gatell, al estimar que esos repuntes pudieran resurgir el próximo mes.

Porque si a ese deschongue de la población se le agrega que en octubre empieza el ciclo de la influenza, que se presenta de forma estacional en esa época, es por lo que vaticinan que tendría lugar una segunda oleada de contagios, que podría llegar hasta abril del 2021, como ya está sucediendo en otros países desde hace aproximadamente cuatro semanas, lo que ha propiciado el que las defunciones hayan vuelto al alza. ¡Zaz!

Y si se parte de que ha quedado más que demostrado, que cuando a esas naciones les “pega” resfriado, lo que es a México le da pulmonía, de ahí por qué este entre los primeros cinco lugares en muertes y casos de ese mal, al ya sumar alrededor de 68 mil y 650 mil, respectivamente; a la vez que para fin de año proyectan más de 150 mil fallecimientos, por lo que así de riesgosa sigue estando la cosa, y no es albur. Así de grave.

Por estar de más el apuntillar que la región no está exenta de esas rebrotadas, sino todo lo contrario, de ahí que la ciudadanía debería tomar en cuenta esa alerta que está haciendo López Gatell, de continuar con las medidas de prevención, como son las de guardar la sana distancia y el uso del cubrebocas, pero lo cierto es que en contraste con esa recomendación, a la gente cada vez se le está viendo más confiada y descubierta.

Eso derivado de que creen que por ya estarse en la antesala de la nueva normalidad, por el semáforo epidemiológico nacional marcar amarillo, es que suponen que esos letales catarros ya van de salida, cuando la verdad es que van pa´ largo, por seguir habiendo un porcentaje de 200 infectados diarios, para ya contabilizar más de 30 mil; y estarse por superar los 2 mil 800 muertos. ¡Increíble pero cierto!

Elevan voz por cerrazón de “Comisión”…Y ante la cerrazón que han mostrado los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la que despacha Manuel Barlett Díaz, la que sí que viene a reforzar la lucha contra los alto$ cobro$ que ha habido en los últimos meses, es la voz que está semana elevara la senadora, Sylvana Beltrones Sánchez, para que reconsideren esa excesiva cobranza por estarse en tiempos de pandemia.

Ya que al cuestionado de Barlett Díaz hasta ahora le han valido una pura y varias con sal las reiteradas denuncias ciudadanas que han aflorado, por lo de las exorbitante$ facturaciones que se han presentado, al nomás no haber una respuesta de respaldo para los usuarios, pasando por alto que la epidemia del coronavirus les ha cambiado la vida a las mayorías, y no solamente en lo sanitario, sino también en su economía. ¡Tómala!

Si se analiza que los insensibles de la “Comisión” están ignorando que la población ha acatado la recomendación de confinamiento en los hogares para protegerse de contagios, por lo que al permanecer en sus casas les ha provocado un aumento en el uso de dispositivos y aparatos que utilizan energía eléctrica, y que es algo que ahora están viendo reflejado en sus recibo$, por dé a cómo se les han “di$parado”. A ese grado.

Es por lo que la representante senatorial priísta le está haciendo un llamado a la conciencia, si es que tienen, a todos los que están relacionados con esa problemática, como son también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), aunque hasta ahora de las tres no se ha hecho una, por no estar respondiendo como lo demandan las circunstancias, de ahí el clamor que aún hay. ¡Ñácas!

Con todo y que hoy en día ya no aplica lo que definían como “confort”, para no otorgar una subsidiada extraordinaria, además de la conocida como tarifa 1F, porque ante la actual emergencia sanitaria, lo que es el trabajo y escuela en casa ya es una necesidad, y no un lujo; a lo que se le suman los calorones que se registran en Sonora, los cuales llegan a alcanzar los casi 50 grados centígrados. De ese tamaño.

Casi por nada es que Sylvana les “recordara”, que si bien la SHCP determinó no aplicar la Tarifa de Alto Consumo (DAC) durante la contingencia, pero la CFE no tomó en cuenta el resguardo domiciliario, y ahí está el detalle, como dijera “Cantinflas”, y porque las cobraderas se han triplicado. Así la desproporción.

