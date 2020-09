“Sigue perdido” funcionario estatal

Dará “Gober” “batalla presupuestal”

Decomisan hasta¡carga de granadas!

Llaman a evitar el pozole “patriótico”

“Sigue perdido” funcionario estatal…El que sigue dando visos de “andar muy perdido”, es el dela Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, untalJosé Luis González Olivarría, por todavía ni siquiera contar con oficinas definitivas, al aún estar en unas provisionales y en vías de instalarse en las que quedarían ubicadas en tercer piso del edificio Sonora, en el Centro de Gobierno. De ese pelo.

De ahí el porque hasta la fecha, y con todo y la designación de González Olivarría en esa posición, que por cierto fuera muy cuestionada, es que lo que son los diferentes colectivos que han surgido para el rastreo de personas perdidas, aún continúan “ra$cándose con sus propias uñas”, a la hora de realizar sus búsquedas, por seguir sin recibir los respaldos prometidos por esa instancia. Así la ineficiencia.

Pero en contraste lo que es “el pintado” funcionario se excusa en que el80% de los $15 millones que les ha otorgado el gobierno federal como subsidio, dizque “se les ha ido” en equipamiento y gastos de operación, así como en las adecuaciones para mudarse a lo que será su sede, y que equivalen a unos $12 millones, cuando lo cierto es que no se les ha visto ninguna operatividad para justificar ese gastazo.¡Tómala!

Eso explica por qué una y otra vez han sacado a flote la inoperancia y nulidad de José Luis, como lo han hecho las Madres Buscadoras, quienes ahora han convocado a profesionales del rapel y escaladores para que las apoyen en esa buscadera de su parentela, tan es así que hasta ofrecen el pagarles por cuenta, con las colecta$ que entre ellas mismas hacen, a partir de que como quien dice las han dejado solas.A ese punto.

Así está el fiasco que consideran que ha resultado el tachado de insensible de González, por esa evidente falta de coordinación y acción, a pesar de esa millonada que de entrada le asignaran, por aparentemente no hacer nada, al ni tan sólo dignarse a ventilar las estadísticas que hay en ese ámbito, como esa de que el Estado se ubica en el quinto lugar en número de fosas clandestinas a nivel nacional. ¡Pácatelas!

Porque de acuerdo al más reciente saldo aportado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Entidad con un 7.87% figura entre los primeros cinco Estados que tienen casi el 60% de ese foserío detectado en todo el País, que del 2006 al 30 de junio de 2020 ya suman tres mil 978, al solamente ser superada por Veracruz, Sinaloa, Colima y Guerrero, por lo que así de grave está esa incidencia delictiva. ¡Palos!

Pues en base a ese estudio que fuera revelado el pasado 13 de julio, y que por lo visto le pasó de noche a González Olivarría, la región sonorense registra 90 de esas tumbas, lo que contrasta con el número de hallazgos de los buscadores independientes, que han hecho más que las mismas autoridades, a las que les pagan por hacer eso, ya que desde el 2019 han descubierto más de 200 cuerpos, que significarían unas 150.

Dará “Gober” “batalla presupuestal”…Vaya que la que sí que ya mandó a decir algo así como, ¡vamo$ viendo de a cómo no$ toca!, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al no quedar para nada contenta con la propuesta de Presupuesto de Egresos 2021 de la Federación, y es que para Sonora sólo contemplan una obra, de ahí que advirtiera que no se quedará de brazo$ cruzado$. ¡Vóitelas!

Toda vez que contra todo lo esperado, pero en dicho proyecto presupuestal únicamente se incluyó la construcción de la carretera Agua Prieta-Bavispe, de ahí que Claudia adelantara que buscará reunirse con las autoridades federales para gestionar más recursos y obras para los municipios; además de convocar a los diputados federales para que desde sus facultades cabildeen más “lana” y así detonar proyectos de desarrollo.

A ese grado es que la Mandataria estatal se mostrara extrañada, o “sacada de onda”, como dicen los chavos, de ahí que señalara con todas sus letras que en “Sonora no somos una obra, somos casi tres millones de habitantes y merecemos ser tomados en cuenta”, al anticipar que pedirá una cita con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera; pero que igual los legisladores “pueden hacer su luchita” con ese fin. ¡Zaz!

No en balde es que Pavlovich Arellano apuntillara, que si bien está consciente de que los dineros están escasos, pero que no es pa´ tanto, o como para que proyectaran una sola inversión, como esa esa carretera en la tierra del secretario de “Inseguridad”, Alfonso Durazo Montaño, de ahí que lo considerara totalmente fuera de lugar, por prácticamente dejar al Estado fuera de esa repartición presupuestaria. De ese tamaño.

Para el caso es que Pavlovich Arellano dejara en claro, que hoy más que nunca los alcaldesrequieren con urgencia fondo$ para el rescate de vialidades en sus municipios; y la administración estatal financiamiento federal para continuar con el rescate de la infraestructura educativa, carretera y hospitalaria que se ha llevado a cabo en este sexenio, y que es por lo que los tribunos deben alzar la voz en el Congreso de la Unión. ¡Ajá!

Es por lo que anticipara estar dispuesta a dar la madre de todas las batallas, junto con los alcaldes, para hacer una gestión extraordinaria y cuando menos conseguir los millones que sean más prioritarios, por desde su experiencia como legisladora y senadora, aún haber tiempo para hacerlo, y puedan asignarles los justo, aunque partiendo de que los tribunos “federicos” son de Morena, no se cree que vayan ayudarle mucho.

Luego entonces así está esa recortada, a todas luces con un tinte político y electorero, para dejar “atada de manos” a la Ejecutiva, presupuestalmente hablado, si se analiza que a la Entidad jamás le había ido tan mal.

Decomisan hasta ¡carga de granadas!…Pa´ que vean como el hampa ha seguido “armándose hasta los dientes”, ahí tienen que ya no solamente les están decomisando arsenales consistentes en metralletas conocidas como “cuernos de chivo”, o armamento sofisticado, sino ahora también hasta cargamentos de granadas, como el medio centenar que acaban de incautar en un autobús en la carretera de Magdalena. ¡Órale!

En lo que es un “golpe” contra el crimen organizado que estuvo a cargo de los elementos de la Guardia Nacional desplegados en esa zona, al hacer una revisión en un punto de inspección carretero, y checar el área destinada para carga de la citada unidad de pasajeros, encontrando el aludido “clavo” de artefactos de explosivos, de calibre 40 mm y 50 estopines, que eran trasladas como paquetería en dos cajas de cartón.

Así está el camuflaje con el que sigue operando la delincuencia, como una vez más se demostrara con ese descubrimiento que hicieran, y con el que en esta ocasión se pusiera en riesgo a los viajeros, porque de haberse suscitado un choque, volcamiento, o algo parecido, se habría suscitado una posible explosión, y ahora sí que sin deberla no temerla, como cuando igual han transportado droga de esa forma. Así de audaces.

En esos términos está acierto para los de la Guardia Nacional, para más que los federales de la Fiscalía General de la República (FGR), de la que es delegado Pavel Núñez Moreno, y quienes ya nomás la “agarran peladita y en la boca”, por cómo ya después les turnan esos casos para su investigación, de las que como siempre nunca más vuelve a saberse nada, al estilo del corrido de “Camelia La Texana”. ¿Cómo la ven?

De ahí por qué el gobierno de Estados Unidos ahora emitiera otra alerta para no viajar a México, por el clima de violencia que impera, y a lo que esta vez le han sumado los contagios por coronavirus, y que incluye el evitar el tránsito nocturno por la carretera federal 15, entre Nogales y Hermosillo, así como en los Estados vecino como Baja California, Sinaloa y otros tantos del Centro, donde las matazones están a todo lo que dan.

Llaman a evitar el pozole patriótico…Y por “el horno no estar para bollos”, como tampoco para pozoles, es que el secretario de Prevención y Promoción de Salud federal, Hugo López-Gatell, ya recomendara el no pozolear con motivo de la celebración del Grito de Independencia, para no correr el riesgo de que después se los vayan a “cafecear”, en caso de resultar contagiados por el Covid-19 y ponerse graves.

Así está la advertencia que está haciendo López-Gatell Ramírez, al llamar a tomar medidas sanitarias específicas y drásticas, para lo que serán las fiestas patrias, y en especial para la noche del 15 de septiembre, y más cuando en varios Estados ya han decidido hacerlas con poca gente, en tanto que en otros han optado por cancelarlas y en todo caso hacerlas virtuales, como en el caso de por estos lares. ¡Qué tal!

Ya que de lo que se trata es el evitar las aglomeraciones de personas en las tradicionales cenas mexicanas que se sirven con ese motivo festivo, de ahí que el exhorto que se hace, es para que no se junte toda la familia en esas pachangas, en las que sí que “arman una revolución”, y así poder mantener una sana distancia, y de esa manera minimizar en lo posible una contagiadera, para no abonarle a los rebrotes.¡Mínimo!

Es por eso de la sugerencia que hace el epidemiólogo rockero, de que esas comilonas deben ser en grupos pequeños de gentes, de preferencia que habiten en la misma casa, porque aunque la actual tendencia de casos por ese virus va en descenso, aún queda mucho trecho preventivo para mitigar esa pandemia que ya ha causado casi 70 mil muertos, y alrededor de 650 mil contagiados, y todavía se continúa contando.

Casi por nada es que la Nación mexicana ocupa el cuarto lugar en fallecimientos por esa enfermedad a nivel mundial, siendo la India, Brasil y Estados Unidos los países que la superan en ese rubro, y a cuya cifra mortuoria Sonora ya le ha sumado casi 2 mil 800, y aproximadamente 30 mil contagios. Así el dato.

