Que está en la mira el de la CEDH

Avalan recte estatal contra Covid-19

Ponen a prueba a SEP los Cobach

Empieza mal y de malas la del IEE

Que está en la mira el de la CEDH…Quien sí que debería de “poner sus barbas a remojar”, es el fantasmal ombudsman de la Comisión Estatal de Derechos “Inhumanos” (CEDH), Pedro Gabriel González Avilés, por la toma que hay en estos momentos de la sede central de la CNDH, por madres de víctimas de feminicidio y colectivos de desaparecidos, a raíz de la cerrazón de su titular, Rosario Piedra Ibarra. ¡Zaz!

Toda vez que las manifestantes ya advirtieron que podrían extender esos allanamientos y plantones de protesta a todo ese tipo de oficinas en el País, y como Pedro Gabriel ha sido señalado como uno de los presidentes más cuestionados y grises que ha tenido ese organismo, que en teoría está para defender las garantías individuales de los grupos más vulnerables, es por lo que no descartan y que pudieran “caerle”.

Y más por ser un movimiento que ha “agarrado vuelo”, después de que la tachada de inhumana de Piedra Ibarra “bateara”, o ignorara a algunas de esas rebeladas féminas, luego de que acudieran en busca de justicia, y es que “con la mano en la cintura” las devolvió a sus Entidades, con el pretexto de que los expedientes de sus denuncias no estaban completos, y es por lo que le tomaron por asalto sus aposentos. De ese pelo.

De ahí que junto a su personal ya no la dejaran entrar a ese inmueble, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, sino que además vandalizaron algunas pinturas que había en su interior, entre ellas una de Francisco I. Madero; aunado a que a la “Chayo” Piedra le sacaron a flote una despensa de lujo, o gourmet, que tenía para que ahí mismo le prepararan sus viandas, lo que evidenció la gran vida que se da. ¡Qué tal!

Casi por nada es que en tanto eso pasa, desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado ya están pidiendo la comparecencia de la también hija de Rosario Ibarra de Piedra, la ex candidata presidencial que en su momento también reclamara la desaparición de un hijo, y es que desde su llegada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 12 de diciembre del 2019, ha sido por demás criticada su gestión. ¡Palos!

Pero lo que es al “Pejidente”, Manuel López Obrador, “le dolió más” lo que le hicieron al cuadro de Madero, que las violaciones y asesinatos que han enfrentado las que están protestando, además de que a la clásica ya salió a defender a la tildada de insensible de Rosario, según esto porque no es “una académica”, y “mucho menos una conservadora”, sino “una luchadora” que proviene de las víctimas. Así el solapamiento.

Sin embargo y a como ya se calentaron los ánimos en ese ámbito, es por lo que consideran que el calificado de “cero a la izquierda” de González Avilés, cuando menos debería de “curarse en salud”, si se parte de que el Estado ocupa el quinto lugar en la República Mexicana en desparecidos, y por el estilo se anda en cuanto a feminicidios, sin que hasta ahora se le haya escuchado un pronunciamiento al respecto. De ese vuelo.

Avalan receta estatal contra Covid-19…El que confirmó y avaló que en Sonora se han hecho las cosas bien, es Hugo López -Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, con relación al combate y prevención contra el coronavirus, al reconocer que en la Entidad se han implementado medidas intensas o extremas, que hicieron que la pandemia bajara de manera acelerada. Así el acierto.

O séase que así estuvo el saldo a favor, o la buena sintomatología para la región sonorense, en “un corte de caja”, o balance que hiciera López -Gatell, con relación al cómo le ha ido a los 32 Estados, tocante a esos mortales resfriados, al manejar que aquí tuvo un crecimiento rápido ese virus, pero que en la semana 29 hubo un punto de inflexión, al decretarse estrategias drásticas en Hermosillo, como la reducción de movilidad.

Al ventilar que el máximo de hospitalización se presentó el 1 de julio, para luego reducirse en tal medida, que eso permitiera que se pasara del semáforo epidemiológico rojo, al amarillo, que es en el que actualmente se está, tan es así que hoy en día la ocupación de camas generales está a un 15%; mientras que al 12% con ventilador, o para los pacientes que están en condición grave por ese padecimiento. ¿Cómo la ven?

Más menos así está ese alentador diagnóstico, que estilan que no es producto de la casualidad, sino de la receta de acciones preventivas que conjuntamente han aplicado la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, y la alcaldesa de esta Capital, Célida López Cárdenas, y que a veces no han sido del agrado de las mayorías, pero que han sido necesarias para contener esa epidemia, y así privilegiar la salud de la ciudadanía. ¡Órale!

Como en su momento lo significó el programa “Quédate en Casa”; o el decreto de emergencia sanitaria que se emitiera, y que fuera un ejemplo nacional; o el que en esta Capitalprohibieran la circulación vehicular, de las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana; así como el cierre de supermercados en ese horario, entre otras disposiciones, con las que por fin se está logrando el tener un ambiente cada vez más saludable. ¡Mínimo!

Y un buen síntoma que corrobora lo ventilado por el rockero metido a epidemiólogo, es que el lunes apenas reportaran 78 nuevos infectados, y 5 muertos, para ya acumularse casi 30 mil, y más de 2 mil 700 decesos.

Ponen a prueba a la SEP los Cobach…Y entre las promesas que el “Presi” AMLO no ha cumplido, y ni cumplirá, como dijera Don Teofilito, está la referente a no cerrar las cinco extensiones de planteles del Cobach que se abrieron, y que se sumaron a los 28 ya existentes, porque a la hora de la hora no se “palomearon” los recursos por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para su operación.

Aún y cuando en su momento hasta dijera que “si no se cierran cantinas, muchos menos deben cerrarse escuelas”, pero por encima de “esas echadas”, lo único cierto es que hoy en día los planteles que están en riesgo de clausura, son los de Nogales, Hermosillo, Obregón y San Ignacio Cohuirimpo, éste último la única opción de preparatoria para jóvenes en la zona rural del Sur del Estado, por así estar en veremos. ¡Tómala!

En lo que es una cerrazón del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿o deformación?, con la que se estaría afectando a unos 700 alumnos, así como a más de 120 empleados y docentes, ya que llegada la hora tendrían que ser reubicados, formando grupos de más de 60 preparatorianos, lo que provocaría un caos y dificultaría el proceso de enseñanza, y más por hoy en día ser en línea, o a distancia. Ni más ni menos.

Pues lo que es el Colegio de Bachilleres (Cobach) funciona con presupuesto federal y estatal, pero como esas “Prepas” adicionales sólo estaban autorizados de palabra, es por lo que al final la Federación “se echó pa´ tras” y no los presupuestó, de ahí que para el Gobierno del Estado sea muy complicado el absorber el costo total de su funcionamiento, lo que explica el levantamiento contra el de la SEP, Esteban Moctezuma. ¡Glúp!

Y es que por más de un año las instancias estatales, vía la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), estuvieron apoyando y financiando a esos centros escolares, pero ante la negativa de la SEP de no asignarles un presupuesto, es por lo que ya adelantaran que tendrían que ponerles“punto final”, y que es lo quele esté poniendo esa mala nota a Moctezuma Barragán y sus operadores, a menos de que reconsideraran. ¡Ajá!

Empieza mal y de malas la del IEE…Vaya que la que arrancó el año electoral regándola por todos lados, es la devaluada encargada del Instituto Estatal Electoral (IEE), Guadalupe Taddei Zavala, al llegar al grado de equivocarse hasta con la fecha en que los sonorenses acudirán a las urnas en las próximas elecciones, para votar por gobernador, alcaldes y diputados locales, al manejar que será “el 6 de julio del 2020”. ¡Ñácas!

Así estuvo “el hierro” en el que incurriera “La Lupe” Taddei, con lo que evidenció el andar muy fuera de la jugada, por ser eso lo que asentaran en el boletín desinformativo que enviaran, y que se supone que ella revisó y autorizó, una vez que se lo “arman”, en lo que es un error garrafal, y no de primaria, sino más bien de kínder, y es que los comicios tendrán lugar el 6 de junio del 2021, es decir, ¡nada que ver!

Y si a eso se le agregaque por fallas técnicas tampoco pudieron trasmitir al momento esa reunión, esodenota que desde ya están descuidando los más mínimos detalles, lo que no hace presagiar nada bueno, por lo que tal pareciera que así anda de errada y afectada Taddei Zavala, después de que fracasara en su intento por convertirse en consejera electoral nacional, lo que dejar entrever que tal vez ya se había desatendido de todo.

Si se analiza que esa misma institución electorera llegara al extremo de disculparse en su cuenta de Twitter, al publicar que “Por problemas técnicos la sesión solemne del Consejo General del IEESonora, donde se declara el inicio de Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 no podrá ser transmitida en vivo, será grabada en su totalidad y se subirá a la plataforma de YouTube”, por lo que así es como “la compusieron”. ¡Pácatelas!

Luego entonces anteesos erroresa Guadalupe sí que le quedó aquello de que, ¡mal empieza la semana para la que ahorcan en lunes!, por todas esas pifias que tuvieran, en un evento en el que aprobaran el calendario electoral que ahora establece tres meses de campañas para a los candidatos al Gobierno estatal; y 39 días de proselitismo para los que contenderán para buscar ser legisladores ypresidentes municipales. ¡Vóitelas!

